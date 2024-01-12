 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спикер Госдумы РФ Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену
11:09 13.01.2024

Спикер Думы Вячеслав Володин назвал тайные причины атаки США на Йемен

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал самое резонансное международное событие последних дней

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал самое резонансное международное событие последних дней - авиаудары США и их союзников по Йемену, прибрежному государству на юге Аравийского полуострова, где с 2014 года идет гражданская война между сразу тремя сторонами.

Формально Запад объяснил бомбежки "необходимостью дать ответ атакам хуситов (одна из йеменских фракций) против американских и израильских судов, следующих через Красное море" - однако Вячеслав Володин указал и глубинные причины конфликта:

"Чтобы отвлечь внимание избирателей от внешнеполитических неудач на Украине, а также от внутренних проблем США, Байдену нужна маленькая победоносная война", - написал Председатель Думы в своем телеграм-канале.

По его словам, рейтинг нынешнего хозяина Овального кабинета предельно низкий, и "если бы голосование проходило сегодня, Байден бы проиграл". Именно по этой причине, подчеркивает Володин, администрация Байдена не уведомила Конгресс США об атаке на Йемен, отчего даже однопартийцы лидера заявляют, что тот попрал американскую конституцию.

"Если США - правовое государство, Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - подвел итог Вячеслав Володин.

Сообщается, что западная коалиция нанесла удары по 70 целям в Йемене, что могло повлечь гибель мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.

Источник - КП
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