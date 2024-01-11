Спящие ячейки "Хезболлы" в США просыпаются и..., - И.Субботин

11:37 13.01.2024

Конфликт в Газе способен разбудить ячейки "Хезболлы" в США



Американские чиновники опасаются терактов с иранским следом

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11.01.2024

Сторонники "Хезболлы" заставили представителей американских спецслужб насторожиться.

Администрация президента Джозефа Байдена предупреждена о риске того, что ливанская группировка "Хезболла", координирующая свою политику с Ираном, организует нападения не только на американский военный и дипломатический персонал, развернутый на Ближнем Востоке, но и на объекты в самих США. Соответствующими оценками располагает разведсообщество, которое считает, что повод для развития негативного сценария создает эскалация вооруженного конфликта вокруг сектора Газа. Проблема спящих ячеек "Хезболлы" на территории США беспокоит американские профильные структуры не первый год.



О том, что эскалация боевых действий в секторе Газа увеличивает для США риск столкнуться с "домашними" террористами, Politico сообщили четыре чиновника, ознакомившиеся с данными разведки.



"Хезболла" могла бы воспользоваться имеющимися у нее возможностями разместить людей в разных местах, чтобы они что-то сделали, – сказал один из источников, имея в виду потенциальное нападение на США. – Это повод для беспокойства". Politico подчеркивает, что любой сценарий – теракт внутри страны или нападения за границей – нанесет удар по администрации Байдена, которая до настоящего момента старалась не допустить перерастания конфликта между Израилем и ХАМАС в широкую региональную войну и избавить себя от лишнего бремени.



Тезис об угрозе связанных с "осью сопротивления" (клуб близких к Ирану государственных и негосударственных субъектов) ячеек в США существует вполне официально. В докладе офиса директора Национальной разведки за 2022 год говорится, что "Иран по-прежнему привержен развитию ячеек внутри Соединенных Штатов". По словам специалистов, эту цель Корпус стражей исламской революции (КСИР), наиболее влиятельная в Иране военно-политическая организация, вынашивал в течение 10 лет. Тем более что, как отмечается в докладе, Тегеран "ранее пытался провести смертоносные операции в Соединенных Штатах". Так, в числе целей КСИР значились экс-помощник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон и экс-госсекретарь Майкл Помпео. Другие профильные структуры в США солидарны с этими оценками. Так, об интересе "Хезболлы" к "долгосрочному планированию действий" на американской территории на случай "чрезвычайных ситуаций", выступая перед Конгрессом, говорил и директор ФБР Кристофер Рэй.



Подозрения, что ливанская "Хезболла" имеет в распоряжении спящие ячейки в Северной Америке, получили подтверждение после ареста в 2017 году в Америке одного из оперативников ее диверсионного крыла, Али Курани, который, как говорят материалы дела, изучал устройство аэропортов Нью-Йорка и Торонто, а также наблюдал за объектами военного и разведывательного назначения. Действия Курани, по мнению американских судебных органов, были одним из этапов подготовки к совершению терактов в США. Израильское издание "Гаарец" цитировало беседу Курани с офицерами Федерального бюро расследований (ФБР), в ходе которого подозреваемый признался в своей работе на оперативников ливанской группировки.



В 2019 году Курани был признан виновным по восьми пунктам обвинения в терроризме, в нарушении правил иммиграционного режима, а также в противозаконной работе в качестве оперативного агента. "Курани был завербован, обучен и отправлен в США организацией исламского джихада внутри "Хезболлы" с целью спланировать и совершить террористические акты, – говорилось в заявлении прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. – Миссия Курани заключалась в том, чтобы получить разведывательную информацию о потенциальных целях в США для будущих терактов "Хезболлы". В числе таких мишеней, которые исследовал Курани, были аэропорт имени Джона Кеннеди и здания органов правопорядка".



Особое внимание с точки зрения иранского влияния привлекает к себе Латинская Америка. Эмиссаров "Хезболлы" долгие десятилетия подозревают в активной торговле в этом регионе наркотиками, незаконной финансовой деятельности и даже контрабанде вооружения. В частности, активность представителей "партии Аллаха" фиксируется в пограничном "треугольнике" между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Источники американского издания The Wall Street Journal отдельное внимание обращали на то, что о своих интересах шиитская организация сейчас заявляет и в Мексике. Вполне оправданной основой для таких подозрений, как правило, служит тесная связь местной ливанской диаспоры со своей исторической родиной.



Американские аналитики считают проблему довольно серьезной в свете того, что израильская сухопутная кампания в секторе Газа продолжается при минимальных попытках США ограничить своего ближневосточного союзника в насилии. Американское академическое сообщество обращает внимание на то, что после 7 октября, когда движение ХАМАС совершило кровопролитное нападение на юг Израиля, захватив в заложники мирных жителей, попытки организовать теракты за рубежом значительно участились. Так, заговоры, направленные против обладателей израильских паспортов, были сорваны на территории Аргентины, Бразилии и других государств. Так что перспектива превращения США в арену таких нападений выглядит не менее реальной.