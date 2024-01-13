Для англосаксов настало время расплаты, - Петр Акопов

12:14 13.01.2024 13.01.2024



Новый, 2024 год стартовал ударными темпами: к двум уже горящим точкам добавляется третья и активно обсуждается четвертая

И все сложнее не только провести грань между ними, но и оценить степень влияния одной на другую.

Что общего между англосаксонскими ударами по Йемену, процессом в Международном суде ООН по обвинению Израиля в геноциде, визитом британского премьера Сунака в Киев для подписания соглашения о гарантиях безопасности Украины и беспокойством насчет итогов сегодняшних выборов на Тайване?

То, что они случайно совпали по времени? Конечно, нет: все это - признаки деградации и демонтажа англосаксонского миропорядка. И то, что англосаксы пытаются остановить этот процесс с помощью провокаций, лишь подхлестывает его.

Зачем США и Великобритания нанесли ракетные удары по Йемену? Чтобы остановить обстрелы танкеров, идущих в Красное море, говорят в Вашингтоне и Лондоне. Но ведь Йемен угрожает судам, идущим в Израиль, для того, чтобы остановить бойню в Газе, - так, может быть, англосаксам было бы эффективнее надавить на Израиль, чтобы принудить его прекратить операцию против палестинцев.

Которую на днях даже Международный суд ООН, скорее всего, признает актом апартеида и геноцида, потому что в поддержку иска ЮАР есть столько независимых и объективных свидетельств, что игнорировать их без ущерба для репутации международных организаций просто невозможно.

Но ни США, ни Великобритания не только не могут, но и не хотят реально принуждать Израиль, потому что он является частью их глобального проекта и они делают все для "обеспечения его безопасности", а в реальности - для его безнаказанности: пригнали в регион флот, поставляют оружие, угрожают мусульманским странам возмездием в случае их попыток помочь Газе.

Шольцу осталось выбрать время для отставки

Только нищий, но боевой Йемен ничего не боится: после многолетней гражданской войны, совмещенной с войной против саудитов, йеменцам нечего терять (а моральная поддержка всего арабского мира и материальная со стороны иранцев им обеспечена).

Заставить Йемен отказаться от попыток создания проблем судоходству в Красном море невозможно - никакие ракетные удары ничего не дадут, а о наземной операции США даже не помышляют (ввиду ее крайне высокой цены и бесперспективности). То есть англосаксы хотят просто запугать Йемен?

Но для этого им нужно будет бомбить его много месяцев подряд, причем с очень высокой интенсивностью. Подобная операция не только приведет к большому количеству жертв среди мирного населения, но и окончательно взорвет арабский мир: к возмущению происходящим в Газе добавится ненависть к англосаксам за убийство йеменцев. То есть и этот вариант не подходит для англосаксов.

Получается, что мы имеем дело просто с демонстративным ударом, который, возможно, будет иметь продолжение, однако точно не изменит ситуацию в Красном море. Но зато увеличит риски возникновения новых фронтов и разжигания большой региональной войны - в первую очередь в Ливане, где Израиль продолжает провоцировать "Хезболлу".

США постоянно говорят об иранских прокси то в Ливане, то в Йемене, предупреждая Тегеран о недопустимости вмешательства, о том, что нельзя отвлекать Израиль от разборок с Газой. Иран сохраняет максимальную выдержку, в то время как его постоянно провоцируют и в Ливане, и в Сирии, и на его собственной территории.

Теперь англосаксы считают, что они воюют с иранскими прокси в Йемене, не понимая, что поведение хуситов в гораздо большей степени объясняется ситуацией в арабском мире, чем их связями с иранцами.

В ближневосточном клубке у англосаксов просто нет сейчас хороших ходов - вся ситуация развивается в крайне невыгодном для них направлении. И тому же Ирану нет никакой нужды подставляться, отвечая на провокации: предпринимая попытки выбраться из ямы, англосаксы своими руками зарывают себя все глубже в песок. Причем как в ближневосточный, так и в собственный: внешнеполитическая активность ухудшает позиции правящих элит в обеих англосаксонских странах.

Причем тут дело не только в поддержке Израиля - претензии к ним предъявляют и по Украине. И в США, и в Британии украинская тема становится внутриполитической - накануне предстоящих выборов. При этом никакая смена власти в той же Великобритании не должна влиять на ее глобальную игру, и именно поэтому сейчас премьер Сунак приехал в Киев для подписания соглашения о гарантиях безопасности Украины.



В уходящем году мир избавлялся от иллюзий

Подробности содержания документа пока что неизвестны, но несомненно, что это сознательный жест в поддержку продолжения попыток все-таки оторвать и увести Украину от России. Та часть англосаксонской элиты, которая уверена в том, что ей в конце концов удастся передвинуть границу русского мира на восток, дает понять (в первую очередь Европе, но также и менее радикальной части американских элит), что не допустит никакого "отказа от Украины".



Соглашение Сунака с Зеленским в этом смысле похоже на заключенное за несколько месяцев до начала СВО британско-украинское соглашение по модернизации украинского ВМФ, ставшее, кстати, для Москвы одним из важных подтверждений необходимости начала специальной операции. Нынешнее "соглашение о гарантиях" поэтому можно назвать окончательным приговором существованию Украины как таковой, потому что совместить начавшуюся уже официально атлантизацию Незалежной с интересами России решительно невозможно.



Точно так же как невозможно совместить и провозглашение независимости Тайваня с сохранением мира между Китаем и США. Дело не в том, что КНР спит и видит, как бы быстрее захватить Тайвань, а в том, что англосаксы сознательно провоцируют Пекин, вбрасывая тему возможного провозглашения независимости острова. Цель провокации понятна: получить от Китая заверения, что он не собирается ничего менять военным путем.



При этом стратегически с Тайванем все ясно: уже в ближайшей перспективе США не смогут никак (ни в военном, ни в политическом плане) помешать началу процесса воссоединения. Но при этом и переводить свои провокации из теоретического в практический план Штаты сейчас не рискнут (да и не смогут) - провозглашения независимости Тайваня даже в случае победы нынешнего вице-президента острова не будет.



В ситуации с Тайванем время работает на Китай - и против Штатов. Как и на Ближнем Востоке, и на Украине: англосаксы очень активны в стремлении удержать ускользающую гегемонию, но все их действия (естественно, вкупе с противодействием и линии их противников - от России до Ирана) приводят к прямо противоположному результату. Не потому, что они глупы, а потому, что сказывается эффект накопленных проблем, ошибок и преступлений. За все рано или поздно приходится платить - и вот сейчас настал как раз этот момент. Источник - tj.sputniknews.ru

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