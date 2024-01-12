Кения намерена трудоустроить 10 тысяч своих граждан в России

12:25 13.01.2024

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.



Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.



"Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев. Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве, Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест",

- говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X.

Мохамед подчеркнул, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.