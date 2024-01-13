Президент Путин ставит точку в "курильском вопросе"?

12:50 13.01.2024 13.01.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Президент Путин ставит точку в "курильском вопросе"?



Японцы намерены "следить и реагировать" на реализацию плана посещения островов российским лидером



Хотя японскому правительству, лихорадочно цепляющемуся за власть в обстановке требований народа о скорейшей отставке и проведении всеобщих выборов из-за позорного коррупционного скандала сейчас явно не до русских Курил, замечание Президента РФ Владимира Путина о намерении лично посетить эти наши дальневосточные территории не могло остаться без внимания и реакции. Ибо то, что российский лидер при неоднократных посещениях Дальнего Востока так и не побывал на объявленных японским правительством и парламентом "своими" островах, долгое время рассматривалось в Токио как его "внутреннее стремление" не "сжигать мосты" в диалоге о судьбе "северных территорий". И, в конце концов, разрешить навязанную Москве "тяжбу" на компромиссных условиях.



В связи с этим припоминается разговор тет-а-тет с одним из крупных японских политиков, лично общавшимся с российским лидером, который доказывал, что Путин как дзюдоист и ценитель всего японского неоднократно признавался в любви к Стране восходящего солнца и своем стремлении, разрешив "территориальный спор", всесторонне развивать с ней отношения. Среди доводов приводился и факт сознательного отказа Путина посещать Курилы, дабы не портить атмосферу на переговорах об условиях их "возвращения" Японии.



Правда, собеседник смутился, когда напомнил ему о посещении Курил как непререкаемо российской территории президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьер-министром Михаилом Мишустиным, чего без согласия Путина произойти не могло. Японский политик согласился, признав, что это была серьезная "потеря лица" для японцев. Но продолжал утверждать, что Путин как глава государства никогда не обидит японцев своим посещением "исконно японских территорий", что означало бы "несмываемое оскорбление чувств японского народа".



Но, как говорится, "никогда не говори никогда". Теперь стало очевидным, что долго притворявшийся "другом России" ныне покойный бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ всю свою паутину лести и деланного подобострастия применял с единственной целью – добиться от Путина согласия на передачу в японское владение южных Курильских островов и омывающих их богатейших ресурсами акваторий. Российский лидер одно время на компромисс был готов и предлагал Абэ умерить территориальный аппетит и вернуться к так называемому "компромиссу Хрущева", согласно которому этот взбалмошный советский политик был готов пожертвовать уже входившими по конституции в состав СССР островами Малой Курильской гряды – Шикотаном и группой островов Плоские, Хабомаи по-японски.



Однако, поняв, что и в этом случае проигрыш России будет велик, ибо японцы признавали вероятность того, что и на Малой Курильской гряде в случае ее передачи Японии могут появиться направленные против нашей страны американские военные базы, Путин уже менее активно, чем ранее, склонял Абэ к "компромиссу".



Сегодня же полностью подтвердились предупреждения тех специалистов по Японии, которые еще со времен Ельцина разъясняли, что и при сдаче Курил Токио никогда не станет "стратегическим партнером" России, как это утверждали наивные, а вернее хитрые и своекорыстные дипломаты "козыревского разлива". Ныне японские политики, мстя Путину за то, что так и не сдал Курилы, максимально используют весь арсенал всегда присущей им русофобии и ненависти к нашей стране. Они открыто поставили задачу небывалыми по масштабам экономическими и иными санкциями ослабить и разрушить нашу страну. Довести ее до состояния, когда российские лидеры, оказавшись в отчаянном положении, ради выживания сами принесут "богатой Японии" острова "на блюдечке с голубой каемочкой". И не только южные Курилы, ибо в арсенале японских притязаний и вся Большая Курильская гряда до Камчатки, и до сих пор упорно именуемая японским "губернаторством Курафуто" южная половина русского острова Сахалин.



Отрадно, что наконец-то пришло понимание того, что Япония была, есть и до конца будет верным вассалом США, рассматривающим нашу страну непримиримым врагом. И хотя все еще с известной осторожностью, как отмечалось выше, "не сжигая мостов", но Москва все чаще переходит в контрнаступление на японском направлении, ставя ответными мерами нашу дальневосточную соседку в положение, как у нас говорят, "хуже губернаторского".



В Токио до последнего не верили, что Путин поставил "крест" на обсуждении с японцами их незаконных претензий на российские земли. Не захотели японские власти слышать и слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что отныне у нас нет никаких "территориальных вопросов" с Японией. И продолжают талдычить, а то и требовать "возобновления переговоров". Потребовалось высказывание главы государства о намерении лично посетить суверенные российские территории Курильских островов. Это вызвало явную растерянность, а то и панику у японских властей.



На встрече с бизнесменами в Хабаровске Путин обещал "обязательно приехать" на острова. "Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду", - поделился он своими планами. Когда посетит, не сказал, но, думается, надолго откладывать не станет. Тем более что кампания по выборам президента уже началась.



В ответ на вопрос о том, как будет реагировать на поездку президента на якобы японские "северные территории", генеральный секретарь Кабинета министров Есимаса Хаяси смог лишь обещать, правда, с оттенком угрозы "внимательно следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом". Но, как показали предыдущие поездки на наши Курилы Медведева и Мишустина и целого ряда членов российского правительства, в Москве уже не принимают всерьез "японские демарши".



А вот ведущее информационное агентство Японии "Киодо цусин" весьма сдержанно сообщает о намерении Путина продемонстрировать Токио, "кто в доме, то бишь на Курилах, хозяин". Оно предсказывает: "Президент России Владимир Путин в четверг пообещал посетить гряду островов на Дальнем Востоке, в том числе спорные с Японией, что еще больше осложняет их напряженные отношения на фоне продолжающейся войны на Украине". Хотя куда уж дальше "осложнять", когда правительство Кисиды опустило отношения двух стран, как говорится, "ниже плинтуса"…



Агентство напоминает, что "правительство Японии выразило протест против неоднократных визитов на спорные острова высокопоставленных российских чиновников, в том числе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева в ноябре 2010 года и премьер-министра России Михаила Мишустина в июле 2021 года".



При этом, по сути, вводя японцев в заблуждение, "Киодо цусин" "напоминает", что "по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на… северную часть Курильских островов". То есть солидное имеющее авторитет в мире агентство совершает подлог, представляя дело так, что якобы в Сан-Франциско японское правительство не отказалось от южных Курильских островов, а посему, получается, не связано этим ратифицированным японским парламентом договором.



Что же, напомним редакторам "Киодо цусин" факты и документы тех лет.



В Сан-Францисском мирном договоре японское правительство официально отказалось от Южного Сахалина и Курильских островов. Однако впоследствии, ссылаясь на то, что СССР не подписал этот договор и в договоре не указано, в чью пользу произошел отказ, появились утверждения об отсутствии окончательного решения о принадлежности этих территорий. Но обязательность для Японии предусматривавшего переход Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу Ялтинского соглашения вытекает из Сан-Францисского договора, в котором зафиксировано, что Япония признает все решения и все договоры союзников периода Второй мировой войны, а следовательно, и Ялтинского соглашения.



Неправомерными являются и утверждения о "незаконной аннексии" этих территорий, ибо в Каирской и Потсдамской декларациях, а затем и в Сан-Францисском договоре подтверждался принцип международного права о возможности ограничения территориального суверенитета государства-агрессора в качестве меры наказания за осуществленную агрессию. Сознавая это, японские защитники подсудимых на Токийском процессе в заключительной речи со всей определенностью заявили: "Если Япония была побеждена в войне, вся нация должна испытывать на себе последствия этого. Она должна в зависимости от обязательств платить репарации, или возместить ущерб, или должна быть лишена своей территории".



Видимо, из этого исходил и представлявший Японию на Сан-Францисской конференции премьер-министр Сигэру Есида, который в своей речи высказал претензии своей страны только на острова Хабомаи и Шикотан, выделив их из Курильской гряды. Проблема трактовки географического понятия "Курильские острова" возникла при ратификации Сан-Францисского договора в парламенте Японии. От имени японского правительства разъяснения депутатам давал заведующий договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимура. 6 октября 1951 года он сделал в палате представителей парламента следующее заявление: "Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Курильские острова, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным". Еще более определенно позиция японского МИД, а значит, правительства, была сформулирована Нисимурой 19 октября 1951 г. на заседании специального комитета по вопросу ратификации Сан-Францисского мирного договора палаты представителей японского парламента, когда он заявил: "Территориальные пределы архипелага Тисима (Курильских островов. – А.К.), о которых говорится в договоре, включают в себя как Северные Тисима, так и Южные Тисима". Таким образом, при ратификации японским парламентом Сан-Францисского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды.



После подписания Сан-Францисского мирного договора в политическом мире Японии существовал консенсус по поводу того, что территориальные претензии к СССР следует ограничить лишь двумя островами, а именно Хабомаи и Шикотан. Это было зафиксировано, например, в совместной парламентской резолюции всех политических партий Японии от 31 июля 1952 года. В резолюции перед правительством страны ставилась задача добиваться возвращения оккупированных Соединенными Штатами Окинавы, островов Огасавара и некоторых других, а также островов Хабомаи и Шикотан. Правительство Японии было согласно с мнением парламентариев. Премьер-министр Есида, как отмечалось, настаивал на том, чтобы только острова Хабомаи и Шикотан не причислялись к Курильским островам, от прав на которые Япония отказывалась; в отношении же островов Итуруп и Кунашир со стороны премьера таких возражений не выдвигалось. Более того, на конференции он дал этим территориям следующее определение: "Два острова в южной части Тисима, называемые Итуруп и Кунашир..."



Фактом истории является и то, что именно США не позволили Японии воспользоваться "компромиссом Хрущева", заставив Токио расширить территориальные претензии до неприемлемых для СССР, теперь России пределов. Кстати, ведя переговоры с японцами, Путин никогда не допускал утрату нашей страной прав на наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп.



Но это факты истории, которые, конечно, важны. Но на сегодняшний день гораздо важнее то, что глава государства наконец-то ставит точку и закрывает придуманный в Вашингтоне и Токио "территориальный вопрос", призванный не допустить советско-японского, а ныне российско-японского добрососедства. Источник - Фонд стратегической культуры

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