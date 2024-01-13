Красное море: война против Йемена – шагреневая кожа Америки, - Ю.Борисов

14:43 13.01.2024 13.01.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Аналитическая сводка по развитию ситуации на Ближнем Востоке



Воистину беда не приходит одна. И США исключением не являются. Согласно сообщению CNN, тяжело больной глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, для чего он использовал защищенные средства связи.



Под стать столь некстати и скандально занедужившему американскому министру обороны и та реакция, которой отметились Штаты после принятой два дня назад резолюции Совета Безопасности ООН, не дававшей Вашингтону никаких полномочий на совершение военной агрессии против Йемена.



Однако с учетом общей неадекватности нынешней американской политики, мы накануне прогнозировали именно такой вариант развития событий, рассматривая его как крайне безрассудный для самих США:



"…Ну а если Вашингтон, паче чаяния, истолкует этот документ, как карт-бланш на очередную крупную военную авантюру, то последствия для США могут быть настолько плачевными, что сожалеть о них ни Москве, ни Пекину точно не придется.



Во-первых, потому что накануне президентских выборов в США эта авантюра может стать для нынешней американской администрации фатальной. Во-вторых – у Америки просто недостаточно сил в регионе для того, чтобы начинать что-то всерьез. А одним авианосцем, который сам находится под ударом, много не навоюешь. Что же касается серьезного усиления ближневосточной группировки США, то для этого просто не хватит времени: выборы поджимают".



Тем временем командование Пентагона бодро рапортует о достигнутых "военных успехах". Согласно официальным реляциям, удары наносились с воздуха, надводных и подводных сил, сообщил USNI News представитель министерства обороны. Были задействованы ударные истребители ВВС с базы на Ближнем Востоке и "Супер Хорнеты" с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69). США также запустили ракеты "Томагавк" с кораблей в Красном море и, по крайней мере, с одной подводной лодки. И хотя ее имя не называется, известно, что подводная лодка с управляемыми ракетами класса "Огайо" USS Florida (SSGN-728) вошла в Красное море в ноябре. "Флорида" может нести до 154 ракет "Томагавк".



Удар был нанесен примерно в 2:30 ночи 12 января по местному времени, примерно через 30 минут после того, как хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по судоходным путям в Аденском заливе, говорится в релизе Центрального командования. США поразили 60 целей в 16 местах нахождения хуситов, в том числе склады боеприпасов, командные пункты, производственные объекты, радиолокационные системы ПВО и пусковые установки, говорится в релизе Центра ВВС США: "Этот многонациональный удар укрепляет приверженность международного сообщества свободе судоходства и неоднократным атакам хуситов противокорабельными баллистическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами на коммерческие и военные суда США и коалиции в Красном море".



Однако другая сторона этот восторг интервентов считает не вполне обоснованным.



Хуситы сообщили, что всего по Йемену было нанесено 73 удара. Потери движения "Ансар Алла" составили 5 человек убитыми и 6 ранеными. Американо-британская агрессия никак не повлияет на решение Йемена атаковать израильские корабли в Красном море и те корабли, которые направляются в порты Израиля. Официальный представитель хуситов Яхъя Сари обещает ответ на ночное нападение на свою страну. Уже днем группировка запустила ракеты по коммерческому судну в Аденском заливе, но боеприпас упал в море примерно в 400-500 метров от борта корабля, не нанеся ему никаких повреждений.



Даже при том что на войне все склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать урон противника, оценки хуситов выглядят более обоснованными. Порукой тому – имеющийся на этот счет исторический опыт, который отнюдь не свидетельствует в пользу высокой эффективности американских ударов.



Напомним, 7 апреля 2017 года по приказу тогдашнего президента США Трампа 60 крылатыми ракетами "Томагавк" была атакована сирийская авиабаза Шайрат. Одна ракета сразу упала в море. Официальный представитель Минобороны России сообщил тогда журналистам, что американские ВМС с 3.42 до 3.56 по Москве выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк" с эсминцев "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря в районе острова Крит. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно. Таким образом, эффективность американского удара – крайне низкая.



Западные источники тогда же сообщили, что уже на следующий день после атаки авиабаза восстановила свою работу, и первые самолеты поднялись в воздух. По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, самолеты ВВС САР уже вечером 7 апреля взлетали с аэродрома.



Добавим также, если кто забыл, что и сам Йемен американцам бомбить тоже не впервой, однако если над кем и одерживали победы империалисты в 2015-2017 гг., так это исключительно над мирными жителями.



И еще. Даже по американским стратегическим канонам для нанесения гарантированного военного поражения стране, подобной Ираку времен Саддама Хусейна, необходимо было сосредоточение до шести авианосных ударных групп. Сейчас Америке об этом даже мечтать не приходится. А более чем 30-миллионный хорошо вооруженный Йемен (особенности истории и географии!), да еще при косвенной поддержке со стороны "оси сопротивления" на Ближнем Востоке, выглядит никак не слабее саддамовского Ирака.



Так что пока все, что мы видим со стороны англосаксов, больше смахивает на очередной привычный для них спектакль в стиле "Держите меня семеро, а то я за себя не отвечаю!".



И вообще, в канун действительно серьезных событий один из двух авианосцев, имевшихся на Театре, домой не отправляют. А эти отправили. А тут еще Ллойд Остин, как упоминалось выше, весьма своевременно занемог, да так, что его три дня искали всем миром, вместо того чтобы как следует планировать войну.



Спиной к войне. Помощник боцмана 2-го класса Брюс Уильямс, член экипажа крупнейшего в мире американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78), держит путь домой вместе со своим кораблем



Спиной к войне. Помощник боцмана 2-го класса Брюс Уильямс, член экипажа крупнейшего в мире американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78), держит путь домой вместе со своим кораблем



Карта дислокации авианосных ударных и амфибийных групп по состоянию на 11 января с. г. подтверждает наличие на Ближнем Востоке только одного американского авианосца, чего явно недостаточно для осуществления крупномасштабной агрессии.



Полагаю, что и единственный оставшийся на Театре авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в настоящее время не столько воюет, сколько принимает экстренные меры для того, чтобы не попасть под удар "Ансар Аллы". Это, заметим, отнюдь не исключено с учетом того, что уже недавно надводный монстр находился в прицеле недружественных беспилотников.



Таким образом,



несмотря на бессмысленно-судорожные удары по горным долинам и северного Йемена, военно-политическая ситуация для Запада становится все более неблагоприятной. И без того далеко не безграничные материальные и военные ресурсы, которых перестало хватать даже для поддержки киевского режима, вынужденно размазываются тонким слоем по всей планете в связи с постоянно нарастающим количеством вызовов, с которыми сталкивается бывший мировой гегемон. Здесь и бывшая Украинская ССР, и мятежный Тайвань, и Балканы (Сербия и Республика Сербская), и, конечно же, Ближний Восток (Палестина, Йемен, Ливан, Сирия, Ирак, Иран…), и Венесуэла и Центральная Африка. Как говорится – далее везде…



И с каждой новой горячей точкой на карте планеты шансы Запада удержать свою ускользающую гегемонию сокращаются подобно шагреневой коже, без малейших шансов на ее восстановление.



Р.S. Принятая на днях резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю, требующая от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, была нарушена как раз ударами США и союзников по Йемену и "не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Источник - fondsk.ru

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