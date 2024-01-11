США готовятся к внутрипартийным выборам, - Д.Моисеев

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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14:48 13.01.2024

11.01.2024
На дебатах соперников Трампа победу одержал Десантис
Данила Моисеев

Хотя Рон Десантис оказался убедительнее на дебатах, чем Никки Хейли, это не значит, что он обязательно будет более опасным соперником для Трампа, чем она.
Бывший постпред при ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис провели дебаты. Они прошли в штате Айова, где 15 января состоятся первые праймериз по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. Хейли и Десантис – единственные оставшиеся политики республиканцы, которые, согласно опросам, имеют хоть какие-то шансы побороться с Дональдом Трампом. Оба значительно отстают от него и имеют почти равную поддержку. Дебаты показали, что стать главным соперником Трампа больше шансов у Десантиса, чем у Хейли. Во всяком случае, он был, по мнению зрителей, более убедителен.
Эти дебаты уже пятые. На них опять не было главного кандидата на выдвижение от Республиканской партии – бывшего президента США Дональда Трампа. По сложившейся традиции он вместо участия в дебатах в непринужденной манере отвечал на вопросы ведущих на телеканале Fox News. Примечательное в этом интервью – его заявление о том, что он уже определился с кандидатурой вице-президента. Но имени Трамп не назвал. В прессе ранее предполагали, что он может предложить этот пост Хейли.

Прежде дебаты организовывала главная руководящая структура Республиканской партии – Национальный комитет. В них участвовали все заявившие о готовности бросить вызов Трампу кандидаты. Отказать им Национальный комитет был не вправе. Но с декабря он решил от роли организатора дебатов самоустраниться. Поэтому поединок в Айове оказался первым, в котором было только два участника. Новый организатор дебатов, телекомпания CNN, к радости недругов экс-президента, считающих, что обилие соперников играет ему на руку, установила порог. В Айове дебатировать будут только те кандидаты, чей рейтинг у республиканских избирателей превышает 10%. По сводным данным опросов, размещенных на портале FiveThirtyEight, за Трампа готовы отдать голоса 61,3% республиканцев страны, за Десантиса – 12,5%, а за Хейли – 11,5%.

Из гонки по причине низкого рейтинга выбыл Крис Кристи. Бывший губернатор Нью-Джерси построил свою кампанию на критике Трампа, но отклика в сердцах избирателей не нашел. Учитывая, что по остальным вопросам Кристи близок к Хейли, его уход ей на руку. Особенно важным это может оказаться на вторых праймериз в Нью-Гемпшире, которые состоятся 24 января. У Хейли в этом штате рейтинг вплотную приближается к 30%. У Кристи же он здесь составляет солидные 11–12%. Если его избиратели поддержат Хейли, она может обойти Трампа. Его поддержка у республиканцев в Нью-Гемпшире – порядка 42–44%. А вот Десантису в штате мало что светит: за него готовы проголосовать 10%, и вряд ли этот процент ощутимо возрастет. Антирейтинг политика в Нью-Гемпшире высок.

Впрочем, не факт, что все голоса Кристи "перейдут" Хейли. Во всяком случае, он сам этого не так уж и хочет. Прямо перед снятием с гонки политик то ли случайно, не зная, что микрофон включен, то ли намеренно заявил о том, что Хейли тратит огромные суммы на кампанию, но ей это не поможет и ее "выкурят" из предвыборной гонки. В то же время Кристи прямо признал, что показать достойный результат ему будет не под силу.

Вряд ли это получится и у Вивека Рамасвами, удачно выступившего на первых дебатах, но затем растерявшего рейтинги. Он тоже в дебатах в Айове не участвовал, хотя и заявляет, что не отказывается от борьбы. Еще у одного кандидата – бывшего губернатора Арканзаса Асы Хатчинсона – рейтинг не превышает 1%.

Сами дебаты не обошлись без личных выпадов. Десантис заявил, что Хейли участвует в праймериз лишь потому, что готова делать то, что ей говорят щедрые спонсоры. Себя же он назвал заступником простых американских семей. Хейли в ответ назвал его патологическим лжецом.

Десантис более жестко, чем она, высказывался по вопросам миграции, призывая выгнать всех, кто оказался в США без документов. По отношению к российско-украинскому конфликту он свою точку зрения несколько изменил, приведя ее в соответствие с той, которая получает все большее распространение в партии. Раньше политик старательно уходил от заявлений о нецелесообразности поддержки Киева. А теперь сказал, что поддержкой Украины должен заниматься Евросоюз, а не США. По его мнению, тратить миллиарды долларов американских налогоплательщиков "на выплату пособий украинским пенсионерам и зарплат украинским бюрократам", когда экономика Америки закредитована, нецелесообразно. В этом вопросе Хейли с ним не согласилась. Зато оба кандидата рьяно поддержали тезис о необходимости поддержки Израиля. Хейли при этом высказала мысль, что США нуждаются в Израиле больше, чем Израиль в Америке.

По отзывам прессы и большинства аналитиков, Десантис выиграл дебаты у Хейли. Более того, в The Washington Post отметили, что если бы он был так же хорош на предыдущих дебатах, то, возможно, ему не пришлось бы оспаривать только второе место, а вместо этого он смог бы вести напрямую борьбу с Трампом. Для последнего же победа Десантиса может оказаться хорошей новостью: ведь если рейтинг Хейли уменьшится, его шансы оставить за собой первое место на праймериз в Нью-Гемпшире увеличатся.

Источник - НГ
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