Шольца обвинили в "пособничестве Кремлю": его возможный преемник призвал готовиться к войне с Россией, - МК

16:10 13.01.2024 "Чем выше давление, тем крепче бетон", - поется в известной песне. Но песня, немаловажно уточнить, о России и ее политике. А что русскому хорошо, то немцу... В общем, нехорошо немцу. Что подтверждает пример главы правительства Германии: давление на Олафа Шольца увеличивается, в том числе давление, связанное с военной поддержкой Украины. А рейтинг стойкого канцлера не только не растет, а, напротив, стремительно падает.



Более непопулярного канцлера история объединенной Германии, пожалуй, еще не знала. Согласно опросу общественного мнения, проведенного в декабре социологической службой Verian, за полгода, с июня 2023 года уровень доверия к канцлеру упал на 14 процентов - с 44 до 30. На сегодня Шольц занимает лишь 14 строчку в рейтинге популярности немецких политиков.



Список претензий к нему велик: тут и разнообразные экономические неурядицы, и непрекращающийся миграционный кризис, и коррупционные скандалы. Кроме того, политическая элита Германии крайне негативно оценивает действия Шольца в ходе украинского кризиса. По мнению критиков канцлера, он проявляет нерешительность и непоследовательность. Критики, в частности, очень недовольны отказом Шольца передать Украине крылатые ракеты TAURUS KEPD 350/150 (более известные как просто Taurus).



Уже более полугода, с весны 2023-го, эта ракета стоит первым номером в "запросном списке" Киева, адресованном Берлину. Это аналог британско-французской "крылатки" Storm Shadow (французская версия называется SCALP-EG), но по ряду характеристик превосходит ее.



В переводе с латыни taurus означает "бык", или "телец". Но это вообще-то бэкроним, аббревиатура, и помимо очевидного имеет еще "скрытое" от дилетантов значение. TAURUS расшифровывается как Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System, что примерно можно перевести как "целевая адаптивная унитарная и диспенсерная роботизированная система повсеместного использования".



Основное предназначение "таурусов" - высокоточные удары по высокозащищенным и заглубленным объектам. Дальность действия - более 500 километров. По мнению многих военных экспертов, вооружение Украины такой ракетой-разрушителем создало бы огромную, практически смертельную угрозу Крымскому мосту.



Несколько месяцев в правительстве Германии шли дебаты о том, стоит ли поставлять это оружие Украине. И в конце концов ответ был дан. По информации издания Bild, осень минувшего года на закрытом заседании комитета бундестага по международным делам депутаты, что называется, прижали канцлера к стенке. Ему был задан вопрос: почему Германия, в отличие от Франции и Великобритании, отказывается предоставлять Украине крылатые ракеты?



Глава кабинета заявил на это, что названные страны "могут кое-что, чего не можем позволить себе мы", поэтому, мол, вопрос о передаче Украине Taurus`а на повестке дня не стоит. Впрочем, окончательно с повестки вопрос все-таки снят не был: отказываясь от поставок ракет в настоящее время, немецкие власти оставили открытой возможность вернуться к этой теме в будущем.



Официально причины сдержанности названы не были. Неофициально же, в доверительных беседах с депутатами бундестага представителями правительства, как сообщает немецкая пресса, называются прежде всего два соображения. Во-первых, опасение, что Украина может использовать немецкие ракеты для ударов по "старым" территориям России, что резко увеличивает риск превращения Германии в сторону конфликта.



Во-вторых, "таурусы" якобы насколько сложны в использовании, что украинским военным будет не под силу справиться с ними самостоятельно. Потребовалось бы посылать на подмогу немецких военнослужащих, а это невозможно: читай пункт первый. Впрочем, этот аргумент оппоненты острожного канцлера легко отбивают: Storm Shadow, указывают они, ничуть не менее хитроумнее Taurus`a, однако же украинцы без проблем освоили это оружие.



Кстати, оппоненты имеются и в самом коалиционном правительстве, состоящем, как известно, из представителей трех партий - СДПГ (социал-демократом является и сам канцлер), "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Так вот, сторонниками отправки "таурусов" на Украину, если верить немецким СМИ, являются и "зеленые", и "свободно-демократические" министры и даже однопартиец Шольца, глава оборонного ведомства Борис Писториус.



То есть Шольц в своем кабинете не если не в гордом одиночестве, то в явном меньшинстве. Но решения по таким вопросам - компетенция главы правительства. Сколько бы ни было у него оппонентов, даже если бы из них состоял весь кабинет, последнее слово - за ним. Впрочем, стоит вспомнить, что очень похожая ситуация была год назад, когда решался вопрос об отправке в зону конфликта бронетехники.



Казалось, Шольц стоял на пути немецких танков и БМП на Украину несокрушимой "берлинской стеной". Но по мере нарастания на канцлера внутреннего и внешнего давлениям "стена" все более вибрировала и крошилась. И в конце концов шумно рухнула: Германия не только дала "добро" на поставки в Украину немецкой военной техники из других стран, но и сама возглавила список наиболее щедрых танковых доноров.



Что касается крылатых ракет, давление на канцлера тоже стремительно повышается - если по часам, то как минимум по дням. Что ни день, информационное пространство взрывают новые заявления с резкой критикой "робости" канцлера в этом вопросе. Единым фронтом с главной оппозиционной силой страны, Христианско-Демократическим Союзом, давно уже требующим отправки "таурусов" на Украину, выступают нынче политики-фронтмены "Зеленых" и СвДП.



"Поставка крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела, - заявила на днях Сара Нанни - депутат бундестага от "Зеленых", отвечающая во фракции за оборонную политику. - Наиболее эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел целей на российской территории и на занятых Россией украинских территориях, откуда она начинает свои атаки". Столь же ясно и однозначно высказалась член правления СвДП, глава "оборонного" комитета парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман: "Мы не должны бояться собственного мужества. На это и надеется Путин".



Ну, а в ХДС дошли до обвинений Шольца в пособничестве Кремлю. Так, по словам спикера ХДС по внешнеполитическим вопросам, замруководителя парламентской комиссии по контролю за спецслужбами Родериха Кизеветтера, "недостаточная" поддержка Украины, отказ поставлять ей крайне эффективные ракеты Taurus, позволяющие прерывать линии снабжения и уничтожать командные пункты далеко за линией фронта, - "это де-факто поддержка России".



Мало того, появились открытые критики канцлера и в его собственном политическом лагере. Йоахим Гаук, президент Германии в 2012-2017 года, выдвигавшийся на этот пост социал-демократами, на минувшей неделе призвал правительство действовать более решительно и поддержать Украину в военном отношении "всем, что у нас есть", включая крылатые ракеты. "Никаких "если" и "но", - категоричен экс-президент. - Победа России в среднесрочной перспективе поставит под угрозу безопасность других европейских стран".



Правда, если говорить не только о политэлите, а о стране в целом, то "нерешительный" канцлер, мягко говоря, совсем не одинок: на его стороне - общественное мнение. Согласно свежему соцопросу, 55 процентов немцев поддерживают решение Шольца не поставлять Украине "таурусы", и только 26 процентов считают его ошибочным. То есть канцлер здесь не один, а, так сказать, вдвоем со своим народом. Но обольщаться насчет прочности и перспективности этого союза не стоит. Общественное мнение - материя изменчивая и противоречивая.



Одновременно подавляющее большинство, две три немцев выступает за досрочную отставку Шольца. Причем, что уж вовсе парадоксально, наибольшей популярностью пользуется вариант, при котором действующего канцлера заменит министр обороны: этого хотят 64,3 процента опрошенных. Борис Писториус на сегодня самый популярный политик в стране. И его общеизвестная позиция по украинскому вопросу росту популярности почему-то ничуть не мешает.



Писториус, как уже было сказано, за передачу Киеву "таурусов" и за усиление военной поддержки Украины в целом. Кроме того, министр обороны выступает за достаточно радикальную ремилитаризацию самой Федеративной Республики. Писториус - архитектор начавшейся перестройки вооруженных сил, предусматривающей их перевооружение и увеличение численности.



Министр обороны призывает, в частности, восстановить обязательный воинский призыв в Германии. Причем в качестве образца предлагает взять не прежнюю немецкую, а нынешнюю шведскую призывную модель, где военнообязанными считаются и, соответственно, проходят военно-врачебные комиссии все без исключения юноши и девушки (призываются, впрочем, далеко не все).



Цель этих нарастающих усилий не скрывается - подготовка к возможной войне. Потенциальный противник - тоже. "Путин значительно увеличивает производство оружия в России, - заявляет Писториус. - У нас есть около 5-8 лет, за которые мы должны наверстать упущенное... Перед лицом тяжелого кризиса нам нужны вооруженные силы, которые смогут защитить эту страну. И в случае войны тоже".



В общем, как бы ни критиковали Олафа Шольца российские политики, на фоне остального немецкого истеблишмента это далеко не самый плохой, не самый хлопотный для Москвы вариант. Хрен может оказаться - и, скорее всего, окажется - намного горче редьки. Точнее, "ливерной колбасы", как с легкой руки Андрея Мельника, бывшего посла Украины в Берлине, теперь многие называют канцлера.



А вероятность того, что "колбаска" покатится вскоре по Малой Спасской между тем не так уж мала. В берлинских политических гостиных уже пошли разговоры о зреющем в правящей элите заговоре против канцлера, предполагающем замену его на все того же сверхпопулярного Писториуса. Солидные эксперты, конечно, ни в какие комплоты не верят. Однако и они признают, что смена главы правительства, возможно, единственный шанс на спасение коалиционного кабинета.



Кирилл Иванов Источник - МК

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