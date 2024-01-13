Гоминьдан может получить большинство мест в парламенте Китайской Республики. Что чревато..., - Пол Хуан

16:39 13.01.2024 Foreign Policy

США

13 января 2024

Суть выборов на Тайване не сводится лишь к тому, чтобы определить его отношения с Китаем

FP: Гоминьдан может получить большинство мест в парламенте Китайской Республики



Голосуя на грядущих выборах президента и членов парламента, население Тайваня будет думать скорее о внутренних проблемах страны, а не об ее отношениях с Китаем, пишет FP. Уверенности в том, кто одержит победу, нет. Тем не менее, результаты выборов напрямую скажутся на внешней политике острова.

Когда мы говорим о выборах на Тайване, которые пройдут 13 января - какими бы ни оказались их итоги - мы должны помнить, что в первую очередь мы говорим именно о них, а не о китайско-тайваньских отношениях. Результаты опросов показывают, что избиратели рассматривают эти выборы как своего рода референдум по результатам внутренний политики уходящего в отставку президента Цай Инвэнь, который должен дать представление о степени удовлетворенности общества работой правящей партии за последние несколько лет. Они воспринимают это так - а вовсе не как голосование по вопросу о политической идентичности Тайваня и не как выражение "прокитайских" или "антикитайских" устремлений, как часто пишут иностранные комментаторы.



В субботу, 13 января, почти 20 миллионов из 23,5 миллиона жителей Тайваня смогут проголосовать - и выбрать нового президента и всех членов Законодательного собрания (однопалатного парламента Тайваня) - на следующие четыре года.



За место президента будут бороться Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и по совместительству действующий вице-президент; Хоу Юи, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан и действующий мэр Тайбэя; а также Ко Вэньчжэ от Тайваньской народной партии (ТНП) и бывший мэр Тайбэя.



Поскольку законы Тайваня запрещают публикацию результатов опросов в десятидневный период "тишины" перед выборами, в настоящий момент есть некоторая доля неопределенности касательно возможного исхода гонки. Но данные опросов, опубликованные ранее, дают множество намеков относительно того, каким будет исход выборов.

Результаты опросов, которые проводил Тайваньский фонд общественного мнения (TPOF), позволяют точно отследить положение всех участников предвыборной гонки и все важнейшие показатели - такие как, например, изменение рейтинга одобрения Цай из месяца в месяц на протяжении всего 2023 года. Последний опрос, проведенный в конце декабря, показал, что Лай, кандидат от ДПП, немного опережает кандидата от Гоминьдана Хо, а кандидат от ТНП Ко отстает и занимает третье место.



Преимущество в 4 процентных пункта в гонке с тремя участниками нельзя назвать ни решающим, ни незначительным. Если принять во внимание другие данные опросов, я бы предположил, что у Лая есть определенный шанс победить на президентских выборах на Тайване. У оппозиции тоже есть довольно приличные шансы победить в том случае, если хотя бы часть сторонников Ко в последний момент решит поддержать Хоу в день голосования, благодаря чему тот сумеет прийти первым. Однако, учитывая состав электоральной базы Ко, включающей преимущественно самых молодых избирателей Тайваня, большинство из которых не питает симпатии ни к действующему правительству ДПП, ни к Гоминьдану, эффекта подобного "стратегического" голосования может не хватить для того, чтобы изменить исход гонки, - если оно вообще случится.

Тем не менее опросы показывают, что большинство жителей Тайваня явно желает смены правящей партии. К октябрю прошлого года только 34,7% хотели, чтобы ДПП победила и осталась у власти, а 53,5% заявили, что им нужно другое правительство.



Тот факт, что в преддверии выборов избиратели оппозиции заметно разделились между Ко и Хоу, означает, что победа Лая не обеспечит ДПП общественным мандатом, если только окончательный перевес Лая не превысит в значительной мере все данные опросов, что маловероятно. Лай станет всего лишь президентом меньшинства, чья победа будет результатом разобщенности оппозиции, а вовсе не поддержки абсолютного большинства избирателей.

Международные СМИ и эксперты часто освещают и комментируют выборы и политику партий Тайваня исключительно в контексте отношений острова с Китаем. С этой узкой точки зрения, победа ДПП будет сигнализировать об отказе тайваньской общественности от сближения с Китаем и поддержке программы за укрепление независимости, тогда как победа Гоминьдана обернется более тесными отношениями с Пекином и/или капитуляцией тайваньского сопротивления.



В реальности же центральным вопросом выборов на Тайване далеко не всегда оказываются история и судьба его отношений с Китаем - и общественность гораздо чаще заботят проблемы внутренней политики и управления. На последних президентских выборах 2020 года во главе угла действительно оказалась "китайская" тема, потому что протесты в Гонконге 2019 года вызвали массовую волну симпатии у населения Тайваня к участникам антипекинских акций протеста, а также страхи перед возможными посягательствами Китая, что как раз и позволило ДПП одержать решающую победу на выборах президента и членов Законодательного собрания в том году.

Но выборы 2024 года вращаются главным образом вокруг внутриполитических вопросов. После последних выборов членов местных советов в 2022 году, на которых ДПП потерпела сокрушительно поражение, весь 2023 год тайваньские СМИ и общественность были в основном сосредоточены на деятельности Цай и ее правительства, на скандалах с участием политиков ДПП и внутренних проблемах, таких как преступность и состояние экономики Тайваня.



Некоторые из тех скандалов были связаны с академической непорядочностью некоторых политиков от ДПП, в том числе бывшего мэра города Таоюань Чэн Вэньцань, которого обвинили в плагиате в его дипломной работе и которого Национальный тайваньский университет по итогам расследования с позором лишил научной степени. По каким-то непонятным причинам Цай выдвинула Чэна на пост вице-премьера правительства даже после скандала, что, конечно же, не способствовало укреплению общественного имиджа ДПП в этом электоральном цикле.



Другой скандал разгорелся вокруг депутата от ДПП по имени Чао Тяньлинь, который позиционировал себя как восходящую звезду в политике и транслировал жесткую позицию в отношении Китая. Выяснилось, что он много лет встречался с любовницей из материкового Китая. Скандал стал очередным унижением для ДПП, и Чао был вынужден отказаться от своей предвыборной кампании. Теперь его округ в Гаосюне считается одной из ключевых арен борьбы, где у Гоминьдана есть все шансы на победу.

Самым важным фактором является рейтинг одобрения Цай, который осенью 2023 года резко снизился и лишь частично восстановился к последнему декабрьскому опросу. Согласно исследованиям TPOF, большинство жителей Тайваня не удовлетворены экономическими показателями и результатами внутреннего управления Цай. Поскольку Лай из ДПП официально пообещал продолжить линию президента Цай, падение рейтинга Цай негативно сказалось и на его показателях в опросах.



Все эти факторы отразятся не только на итогах президентских выборов, но и на составе Законодательного собрания Тайваня, где насчитывается 113 мест. Опросы показывают, что Гоминьдан имеет небольшое преимущество над ДПП в гонке как по округам, так и по партийным спискам. В избирательной системе Тайваня на избирательные округа приходится примерно две трети всех мест, остальные 34 места должны быть заполнены кандидатами из партийных списков. На Тайване также есть несколько округов, число представителей которых непропорционально численности их населения, - шесть мест для депутатов от коренного населения острова (согласно опросам, Гоминьдан, скорее всего, получит четыре из них) и три места для депутатов от внешних островов (здесь Гоминьдан, вероятно, получит два места).



В целом у Гоминьдана очень хорошие шансы получить большинство мест в законодательном органе, хотя вопрос о том, сможет ли он получить абсолютное большинство, все еще остается открытым.

Вероятно, у бывшего мэра Тайбэя Ко нет особых шансов стать президентом, поскольку в опросах он занимает лишь третье место. Однако его партия ТНП почти наверняка преодолеет минимальный порог (набрав 5 или более процентов об общего числа голосов по партийным спискам) и получит как минимум несколько мест в парламенте на выборах по партийным спискам. Если Гоминьдан или ДПП не сумеют получить абсолютное большинство, эти несколько законодателей ТНП могут стать рычагом, который, в свою очередь, позволит Ко, председателю ТНП, оказывать более значительное влияние на законодательные процессы в течение следующих четырех лет в зависимости от того, кандидат от какой партии займет президентский пост.



Политическая система Тайваня наделяет непропорционально большой политической властью президента, который как глава государства может назначать и смещать премьер-министра - главу правительства - даже без одобрения Законодательного собрания. Хотя члены кабинета министров номинально назначаются премьер-министром, верховная власть все равно принадлежит президенту, потому что именно он или она контролирует премьер-министра.

То есть, даже если партия президента не имеет абсолютного большинства в Законодательном собрании, президент все равно практически полностью контролирует всю исполнительную ветвь и кабинет министров, хотя оппозиция получит больше полномочий, которые позволят ей накладывать вето на решения правительства по бюджетным и законодательным вопросам.



Это значит, что, даже если Лай или Хоу выиграют президентские выборы, при том что их партии не получат безоговорочного большинства в законодательном органе, у них все равно будет мало стимулов - если они вообще будут - для того, чтобы сформировать коалиционное правительство с участием министров из оппозиционных партий. Хоу, впрочем, пообещал сделать это в случае своего избрания.



Победа оппозиции, вероятно, не будет иметь тех серьезных геополитических последствий, которых некоторые ожидают. Многие комментаторы и репортеры предполагают, что победа Гоминьдана (или победа ТНП под руководством Ко) приведет к потеплению отношений и, следовательно, к снижению военной напряженности между Тайванем и Китаем. Да, мы можем ожидать определенного прогресса в торговых отношениях и символических политических жестов в том случае, если Пекин останется доволен результатом выборов. Однако мало что действительно указывает на то, что решительная и однозначная позиция Китая отношении Тайваня изменится, если победу на выборах одержат определенный политик или партия.



В действительности прошлый опыт позволяет предположить, что Китай продолжит расширять и модернизировать свою Народно-освободительную армию (НОАК), чтобы повысить боеготовность к потенциальной войне за Тайвань, независимо от политики партий острова. Напомню, что в течение двух сроков бывшего президента Ма Ин-цзю из партии Гоминьдан - с 2008 по 2016 год - количество баллистических ракет, развернутых НОАК с прицелом на Тайвань, неуклонно и существенно росло, хотя Ма откровенно дружественно относился к Пекину, а международные обозреватели писали о теплых связях, установившимися между двумя берегами Тайваньского пролива.



Также нет никаких доказательств того, что падение рейтингов Цай и ДПП свидетельствует о сдвигах политической идентичности тайваньской общественности и ее предпочтений в вопросе политического будущего острова. Опрос TPOF, опубликованный в сентябре 2023 года, показал, что большинство респондентов (48,9%) предпочли бы независимость, а не сохранение текущего статуса-кво (26,9%) или объединение с Китаем (11,8%). Это значит, что, кто бы ни победил на выборах, президент и избранные политики и дальше будут испытывать на себе давление со стороны своих граждан, которые хотят сохранить суверенную идентичность Тайваня и отвергают все попытки Китая начать серьезные политические переговоры, не говоря уже об объединении.



Какими бы ни оказались результаты выборов 13 января, следующий тайваньский президент и Законодательное собрание столкнутся более или менее с теми же вызовами, которыми президент Цай и правительство ДПП занимались последние восемь лет: улучшение состояния экономики Тайваня, в первую очередь повышение заработной платы молодежи; реформы в вооруженных силах острова и укрепление его оборонного потенциала перед лицом возможной угрозы со стороны НОАК, значительно превосходящей их по своей мощи; и, что, вероятно, самое важное для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, поиски путей наладить мир с Пекином, не пожертвовав при этом стремлением Тайваня к собственному суверенитету и идентичности - как бы трудно это ни было.



Автор: Пол Хуан (Paul Huang) Источник - inosmi.ru

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