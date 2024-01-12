 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Тайваньских президентских выборах победил кандидат от правящей "анти-пекинской партии" Лай Циндэ
17:13 13.01.2024

Сторонник независимости Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах

На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл "зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе", сообщает Zakon.kz.
На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и действующий вице-президент Лай Циндэ, получивший около 41% голосов (по данным ЦИК после обработки 80% бюллетеней).

Его основной соперник, кандидат от Гоминьдана Хоу Юи, набравший порядка 33% голосов, признал свое поражение, сообщает издание Focus Taiwan. Третий кандидат - глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ - набрал около 26% голосов.

Выборы на Тайване прошли 13 января, избирательные участки закрылись в 16:00 по местному времени , после чего сразу начался подсчет голосов. 64-летний Лай вступит в новую должность 20 мая.

Вице-президентом станет 52-летняя Сьяу Бикхим, прежде возглавлявшая тайваньское представительство в США.

На Тайване также прошли выборы в Законодательный юань (парламент). 73 из 113 мест в однопалатном парламенте избираются прямым голосованием в одномандатных округах, 34 места - пропорционально между партиями, а еще 6 мест зарезервированы за аборигенным австронезийским населением.

По предварительным данным, в новом созыве парламента у ДПП будет 52 места, у Гоминьдана 51 место, у ТНП - 8, один мандат также получит независимый кандидат. За оставшееся место - от одного из избирательных округов в Новом Тайбэе - продолжается борьба между кандидатами от ДПП и Гоминьдана, пишет Focus Taiwan.

Китайский фактор стал одним из ключевых на президентских выборах на Тайване: дебаты между тремя кандидатами на высокий пост нередко перерастали в споры о том, как именно острову следует выстраивать отношения с материком. Во время предвыборной кампании Лай обозначил, что планирует сохранить статус-кво в отношениях с Китаем: не станет формально провозглашать независимость Тайваня, но будет категорически отвергать любые притязания Пекина на контроль над островом, а также продолжит развивать отношения с США и укреплять обороноспособность острова.

При этом новоизбранный президент Тайваня неоднократно заявлял, что заинтересован в диалоге с Пекином.

"Тайвань надеется на дружбу с Китаем - мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы", - рассказывал Лай в интервью Time перед выборами.
Китайский лидер иначе оценивает перспективы отношений с Тайванем. В своем новогоднем обращении Си назвал воссоединение с островом "исторической необходимостью".

Жанель Абдрахманова

Источник - zakon.kz
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