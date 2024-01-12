The Guardian: Ударом по хуситам Байден добьется того, чего он так долго старался избежать

18:14 13.01.2024 The Guardian

Великобритания



Удары по хуситам могут вызвать ту самую региональную войну, которой Байден хотел избежать



Решение США и Британии ударить по хуситам не стало неожиданностью, сообщает Guardian. Байден решил пойти самым простым путем, чтобы защитить корабли в Красном море и наказать Иран. Но его действия могут иметь непредвиденные страшные последствия.



Когда Джо Байден отдал приказ нанести авиаудары по позициям хуситов в Йемене, он совершил шаг, который теперь ставит под угрозу одну из основных целей его собственной ближневосточной политики – предотвратить региональную войну.



Американские чиновники и их союзники утверждают, что у него не было выбора. Дипломатия, закулисные переговоры, отправка сигналов и угрозы не помогли остановить беспрерывные нападения хуситов на торговые суда в Красном море и Аденском заливе, которые эта поддерживаемая Ираном группировка, по ее собственным утверждениям, осуществляет из солидарности с сектором Газа.



Контейнерные суда были вынуждены изменить маршруты следования, что обернулось ростом глобальных транспортных расходов и теперь может свести на нет те успехи, которых администрация Байдена достигла в борьбе с инфляцией, в тот самый момент, когда он запустил свою кампанию по переизбранию на второй срок.



После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и жестокого ответа Израиля в секторе Газа администрация Байдена усердно работала над тем, чтобы сдержать распространение конфликта, в том числе убеждая израильтян не наносить полномасштабный упреждающий удар по движению "Хезболла" в Ливане. Пока это работает, однако предотвратить обострение в Красном море оказывается намного труднее.



Жестокие стражи "процветания"



Многонациональной военно-морской коалиции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), созданной 18 декабря для защиты судоходства, удается перехватывать почти все беспилотники и ракеты, которые хуситы запускают в танкеры, идущие по морю у берегов Йемена. Однако каждая такая попытка нанесения удара обходится Соединенным Штатам и их союзникам во много миллионов долларов – из-за общего ощущения риска со стороны страховщиков. Американцам и союзникам обидно, что они несут такие убытки, защищаясь от оружия, которое порой стоит в тысячи раз меньше – всего несколько тысяч долларов за дрон. Более того, чтобы спровоцировать геополитическую и экологическую катастрофу, будет достаточно всего одного удачного выстрела хуситов. Если он пробьет щит ПВО, катастрофу уже ничто не сможет предотвратить. К примеру, 13 декабря ракеты хуситов едва не попали в танкер, перевозивший огромную партию авиационного топлива.



Вместо того чтобы прекратиться после предупреждений, нападения хуситов стали еще более смелыми. В канун Нового года боевики предприняли дерзкую атаку на контейнеровоз Maersk Hangzhou, направившись к нему на четырех небольших лодках. На помощь судну пришли американские корабельные вертолеты, которые потопили три лодки и ликвидировали их экипажи. В тот момент американские военные впервые с начала кризиса вступили в непосредственный бой с хуситами.



На следующий день Байден собрал свою команду советников по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты. По словам представителей администрации, он приказал дипломатам добиться консенсуса в ООН, в результате чего в среду Совбез принял выдвинутый Соединенными Штатами проект резолюции, подтверждающий право на свободное судоходство и осуждающий атаки хуситов.



Байден также хотел добиться расширения коалиции Prosperity Guardian – в качестве защитной меры и чтобы по-настоящему начать процесс подготовки к ответному наступлению. Были тщательно проработаны списки целей, чтобы можно было нанести максимальный урон позициям хуситов, при этом минимизировав возможный ущерб для гражданского населения.



Хуситы поймали Запад на блефе



Однако, прежде чем начинать какие-либо наступательные операции, Байден настоял на необходимости сделать последнее официальное предупреждение. 3 января Соединенные Штаты и 13 их союзников выступили с заявлением, в котором они предупредили, что хуситы "понесут все бремя ответственности за последствия", если атаки на суда продолжатся. Хотя это не было произнесено вслух, стало совершенно ясно, что союзники готовы нанести удары по позициям хуситов в Йемене.



Однако предупреждение не подействовало. Во вторник хуситы нанесли один из крупнейших на сегодняшний день ударов, запустив три ракеты и около 20 беспилотников по коммерческим судам и военно-морским силам во главе с Соединенными Штатами.



"Как только атака была отражена, президент снова созвал свою команду по национальной безопасности, и ему представили военные варианты коллективного ответа, с которым можно будет выступить вместе с близкими партнерами", – рассказал высокопоставленный представитель администрации.



Министр обороны Ллойд Остин принял участие в совещании по защищенной линии связи из Военно-медицинского центра Уолтера Рида, где он проходил лечение от рака простаты. В конце совещания Байден дал ему зеленый свет для нанесения ударов, которые начались спустя примерно 48 часов.



Пентагон и Белый дом отказались сообщить подробности насчет количества выпущенных ракет воздушного и морского базирования и количества пораженных целей, но эта атака, похоже, находилась в верхней части списка вариантов, представленных Байдену во вторник. Будет ли этого достаточно, чтобы предотвратить дальнейшие нападения хуситов, чиновники прогнозировать отказались.



"Речь идет о том, чтобы отправить четкий сигнал. Но, я думаю, ключевой вопрос заключается в следующем: если сообщение не будет понято, то какой следующий шаг должны будут сделать Соединенные Штаты и Великобритания? Будут ли они бомбить новые цели? Будут ли они бомбить дальше?" – отметил Грегори Йонсен (Gregory Johnsen), научный сотрудник Института арабских стран Персидского залива в Вашингтоне.



Вечером в четверг представители администрации заявили, что, даже если хуситов не удастся сдержать, эти удары помогут по крайней мере снизить их боеспособность, взорвать их ракетные площадки и уничтожить командные центры.



По словам Йонсена, хуситы привыкли жить и сражаться в условиях мощных бомбардировок. Они собирают часть своих ракет под землей и размещают свои силы в гражданских районах. "Саудовская Аравия и ОАЭ несколько лет бомбили Йемен, но так и не смогли поставить хуситов на колени", – добавил Йонсен.



По мнению некоторых аналитиков, удары Соединенных Штатов и Великобритании парадоксальным образом могут даже усилить позиции хуситов, повысив их авторитет внутри возглавляемой Ираном "оси сопротивления", ведущей экзистенциальную борьбу против Израиля и Запада. Это превращает их в глобальную силу.



"Хуситы отчаянно ждали 20 лет, чтобы наконец начать сражаться против Америки и Израиля. С 7 октября они завербовали 45 тысяч боевиков для "обещанного завоевания и священного джихада", – написала в соцсетях Надва Даусари (Nadwa Dawsari), научный сотрудник Института Ближнего Востока. – Сегодня Соединенные Штаты и Великобритания исполнили их мечту".



Риск конфронтации с Ираном растет



Хуситы неизменно опровергают всеобщие ожидания благодаря своей стойкости. Когда в 2015 году саудовцы вмешались в гражданскую войну в Йемене, они были уверены, что через несколько недель все закончится. С тех пор прошло девять лет, и сегодня саудовцы всеми силами открещиваются от конфликта, который обернулся позором для Эр-Рияда и катастрофой для Йемена, цепляясь за перемирие, заключенное в апреле 2022 года.



Тем временем гражданский конфликт между все более радикальными хуситами-шиитами и разрозненной группой суннитов – Президентским руководящим советом –продолжается.



Самые серьезные опасения заключаются в том, что после своих ночных ударов Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники оказались значительно ближе к непосредственной конфронтации с Ираном.



"Иран принимал оперативное участие в осуществлении этих атак, – сказал один высокопоставленный представитель американской администрации вечером в четверг. – Иранцы обеспечивали хуситов информацией и разведданными. Они предоставили хуситам все средства, которые те использовали в своих нападениях".



По словам этого чиновника, в политическом смысле реакция администрации будет заключаться в том, чтобы продолжить кампанию экономического давления и изоляции, которую Соединенные Штаты проводят в отношении Ирана уже много лет. Однако, чтобы уменьшить угрозу для судоходства со стороны хуситов, скорее всего, потребуются более решительные шаги, включая агрессивные действия, которые должны помешать хуситам восполнять их запасы оружия, а для этого нужно будет остановить корабли, идущие из Ирана.



Но на данный момент Соединенные Штаты планируют наносить дальнейшие удары в том случае, если хуситы продолжат угрожать движению морских судов, в надежде, что в какой-то момент те пересмотрят свои расчеты.



"Это может стать, а может и не стать последним словом по этой теме, – сказал один американский чиновник после ночных ударов. – Когда мы сможем еще что-то сказать или сделать, вы об этом услышите". Источник - ИноСМИ

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