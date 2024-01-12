США ничего не добьются бомбардировками Йемена, - Александра Старк

18:16 13.01.2024 Foreign Affairs

США



Не бомбите хуситов

FA: США ничего не добьются бомбардировками Йемена



Многолетняя операция против хуситов с участием США не принесла никаких результатов, пишет FA. Следовательно, нет гарантий того, что авиаудары окажутся эффективными сейчас. Единственный вариант для Вашингтона, "лучший среди плохих" - это искать пути дипломатического урегулирования, считает автор статьи.



Конфликт между США и хуситами в Красном море неуклонно обостряется. 31 декабря небольшие катера хуситов- повстанческой группировки, контролирующей территорию, на которой проживает 80% населения Йемена - попытались атаковать коммерческое судно. После того, как американские военно-морские вертолеты отреагировали на атаку, хуситы открыли по ним огонь. Американские войска открыли огонь в ответ, потопив три катера хуситов и убив десять членов их экипажей. Затем, 9 января, хуситы совершили одну из своих крупнейших на сегодняшний день атак в Красном море, включающую удар 18 беспилотниками, двумя противокорабельными крылатыми ракетам и одной противокорабельной баллистической ракетой, которые были перехвачены американскими и британскими войсками.



Это столкновение - всего лишь на данный момент последнее и наиболее актуальное в целой серии нападений в Красном море. С середины ноября хуситы совершили более 20 атак на коммерческие суда в Красном море, стратегически важной морской акватории, через которую проходит 15% мировой торговли. Называя свои атаки ответом на войну между Израилем и ХАМАС, они также запустили ракеты и беспилотники по южной части Израиля. Нападения в Красном море вынудили некоторые судоходные компании временно приостановить транзит через Суэцкий канал, вместо этого направив его вокруг Африканского Рога, что продлевает путь кораблей примерно на десять дней. Эти атаки еще не привели к значительным нарушениям в мировой торговле, но в долгосрочной перспективе вызванный ими рост транспортных расходов, вероятно, приведет к увеличению цен на нефть и стоимости потребительских товаров во всем мире.



В ответ Соединенные Штаты мобилизовали своих иностранных партнеров, запустив в середине декабря международную инициативу, направленную на защиту коммерческих судов в Красном море. А 3 января было опубликовано совместное заявление, которое, по мнению американских чиновников, должно было послужить последним предупреждением для хуситов, прежде чем Вашингтон предпримет более решительные действия. Официальные лица США сейчас рассматривают возможность массированных военных атак на объекты хуситов.



Поскольку нападения хуситов могут иметь значительные последствия для мировой торговли, Соединенные Штаты находятся под серьезным давлением - от них фактически требуется отреагировать на ситуацию военным путем. Но вместо ответных ударов США следует отдать предпочтение дипломатическому урегулированию. Хотя хуситы появились в главных заголовках мировых СМИ относительно недавно, они бросают вызов Соединенным Штатам и их партнерам в Персидском заливе уже на протяжении двух десятилетий. А что касается применения силы против хуситов в прошлом - идет ли речь о действиях бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха или операции коалиции под руководством Саудовской Аравии по восстановлению режима, который хуситы свергли в середине 2010-х годов - применение силы всего-навсего позволило этой группировке усилить свой военный потенциал и изобразить себя героическим движением сопротивления, укрепляя свои позиции внутри страны.



И действительно, группировка нуждалась в поддержке: перед 7 октября она столкнулась с растущим внутренним сопротивлением. Однако теперь ее ответ на операции Израиля в секторе Газа, похоже, обеспечил ей поддержку в Йемене и во всем регионе. Ответные удары по хуситам также повысят вероятность того, что война между Израилем и ХАМАС распространится на весь регион и вновь всколыхнет гражданский конфликт в Йемене. За последние полтора года перемирие, достигнутое при содействии ООН, враждующие стороны от серьезных боестолкновений, но прямые удары США по объектам хуситов могут вновь разжечь внутреннюю войну. У Соединенных Штатов мало хороших вариантов того, как можно ответить на атаки хуситов. И наиболее позитивным было бы дипломатическое стремление к устойчивому миру в Йемене при одновременном продолжении усилий совместно с международными партнерами по сдерживанию атак хуситов.



Взрыв сопротивления



Движение хуситов зародилось в 1990-х годах, когда группа, назвавшая себя тогда "Ансар Аллах" ("Сторонники Всевышнего"), начала сопротивляться саудовскому активному проповедованию ваххабизма и отстаивать заидитскую идентичность и религиозную практику по всему Йемену. Заидизм - это вариант шиизма, распространенный в северном Йемене и некоторых частях южной Саудовской Аравии. Между основным шиизмом и заидитским исламом существуют важные доктринальные различия: например, ортодоксальные шииты признают 12 имамов, а заидиты - только пять.



Но когда движение выступило против коррупции, поразившей режим Салеха, и его партнерства с Соединенными Штатами в глобальной "войне с терроризмом", оно приобрело сторонников в Йемене широко за пределами сообщества заидитов. В сообщениях средств массовой информации затяжной гражданский конфликт в Йемене иногда изображается как межрелигиозная борьба между суннитами и шиитами. Фактически, в первые годы XXI века, как отмечает Марике Брандт, антрополог, глубоко изучавшая хуситов, движение "Ансар Аллах" расширилось и стало "катализатором, способным объединить всех тех в северном Йемене, которые чувствовали себя экономически угнетенными и подвергнутыми политическому остракизму и религиозной маргинализации".



В ответ на растущую популярность движения, начиная с 2004 года, правительство Салеха провело шесть жестоких раундов боевых действий, в ходе которых был убит харизматичный лидер группировки Хусейн Бадреддин аль-Хуси. Но эти военные усилия не смогли искоренить движение "Ансар Аллах". Вместо этого оно приобретало новых сторонников и провозгласило членов семей своих основателей своими лидерами.



Когда в 2011 году в Йемен пришла "арабская весна", Салех в конце концов был вынужден уйти в отставку, уступив своему вице-президенту Абд-Рабу Мансуру Хади. Но демократическая консолидация страны потерпела крах, когда развалилась Конференция национального диалога, процесс 2013–2014 годов, в рамках которого должны были вестись переговоры о переходе к демократии. Увидев, что власти как таковой в стране нет и путь открыт, хуситы захватили столицу Йемена Сану в сентябре 2014 года, а затем распространили свое влияние и на юг, получив контроль над большей частью страны.



Подъем хуситов в 2014 году вызвал тревогу в соседних странах, особенно в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Примерно в это же время хуситы также начали получать поддержку со стороны Ирана и поддерживаемой им "Хезболлы" - противников Саудовской Аравии и Эмиратов. В 2015 году коалиция, возглавляемая этими двумя странами - и поддерживаемая Соединенными Штатами, Великобританией и Францией - начала военную интервенцию в регион, нанеся авиаудары для поддержки других военных формирований, которые номинально поддерживали правительство Хади.



Но вместо восстановления мира эти авиаудары принесли лишь дальнейшую эскалацию, которая привела в результате к тому, что Организация Объединенных Наций назвала "худшим гуманитарным кризисом в мире". В период с 2015 по 2022 год в результате авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, при поддержке США, которые обеспечивали ее разведданными, дозаправкой в воздухе и техническим обслуживанием самолетов, погибло около 9000 мирных жителей Йемена. Четыре с половиной миллиона йеменцев стали вынужденными переселенцами, а более 21 миллиона - или две трети населения Йемена - по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи и защите.



Возможности роста



По мере того, как хуситы укрепили свой контроль над большей частью северного Йемена, они начали стремиться к тому, чтобы стать более заметными на международной арене. Их успешно работающий медиа-канал Al Masirah, базирующийся в Бейруте, выпускает контент как на арабском, так и на английском языке, транслируя хуситскую "мягкую силу" на очень широкую аудиторию. Традиционные поэмы хуситов, положенные на музыку и видео и широко разошедшиеся в социальных сетях, декларируют противостояние хуситов Израилю и Соединенным Штатам.



Чтобы понять цели движения "Ансар Аллах", стоит серьезно отнестись к тому, чего, по словам лидеров движения, оно хочет. Примерно с 2003 года "сарха" хуситов - их девиз, обычно печатаемый зеленым и красным цветом - перекликается с лозунгом революционного Ирана и недвусмысленно провозглашает ценности и цели хуситов: "Всевышний велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа ислама". В своих публичных заявлениях лидеры хуситов неоднократно называли свои нынешние атаки ответом на израильские операции в секторе Газа. Они прямо заявляют: их цель - оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну против ХАМАС.



Но эта же риторика также позволила хуситам укрепить свои позиции в Йемене и в целом на Ближнем Востоке, отвлекая внимание от неудач дома, где их популярность в последние годы снизилась. Они не смогли обеспечить экономический рост в самой бедной стране Ближнего Востока и Северной Африки. Хуситы также прибегают к жестоким репрессиям, пытают и казнят журналистов, арестовывают и задерживают мирных протестующих, а также ограничивают права женщин. Многие йеменцы все чаще считают, что хуситы руководствуются желанием создать тоталитарное религиозное государство, которое защищало бы власть заидитских элит.



В сентябре 2023 года вслед за массовыми протестами против хуситов за невыплату зарплат бюджетникам последовали аресты, но хуситское руководство в итоге признало наличие проблем. В сентябре 2023 года они объявили, что готовят "радикальные изменения" в своем правительстве для решения проблем коррупции. Это произошло до того, как война между Израилем и ХАМАС дала им возможность подкрепить свою легитимность в глазах населения Йемена и, шире, всего арабского мира. Опрос Палестинского центра политики и социологических исследований, проведенный в конце ноября и начале декабря 2023 года, показал, что жители Газы и Западного берега оценили реакцию Йемена на войну между Израилем и ХАМАС как наиболее удовлетворяющую их среди позиций всех региональных игроков. Хуситы освещали пропалестинские демонстрации в Йемене так, чтобы у их аудитории сложилось впечатление об искренней и горячей поддержке палестинского народа йеменским.



На региональном уровне хуситы использовали свои атаки в Красном море и на Израиль, чтобы продемонстрировать свою важность для иранской "оси сопротивления", сети государственных и негосударственных субъектов, которую Иран использует для распространения своего влияния по всему региону и окружения своих противников, включая Израиль и Саудовскую Аравию. Партнерство между Ираном и хуситами существенно углубилось в ходе гражданской войны в Йемене. Иран ценит хуситов, потому что они позволяют Тегерану действовать здесь достаточно широко, сохраняя при этом возможность убедительно опровергать всяческие обвинения во вмешательстве. Хуситы, например, взяли на себя ответственность за удар беспилотниками по нефтяным объектам Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, однако широко распространено мнение, что эта атака была осуществлена Ираном. До перемирия в Йемене в апреле 2022 года хуситы также наносили серии ударов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ при содействии иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



Иранские силы КСИР помогли хуситам создать запасы современного оружия, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Примерно с 2016 года Иран помогает хуситам с самостоятельным производствам оружия, в котором используются детали, поступающие из-за границы вопреки усилиям международного сообщества по предотвращению контрабанды оружия в Йемен. Тот факт, что хуситы теперь могут запускать ракеты, направленные на Израиль и коммерческие суда, избегая при этом значительного возмездия, несомненно, еще раз демонстрирует стратегическую ценность этой группировки для Ирана. В последние дни Иран делился с хуситами разведданными по обстановке в Красном море и перебросил в эти воды свой военный корабль.



Выбор



Ведущие страны мира должны отреагировать на нападения хуситов - как для сохранения судоходства по Красному морю, так и для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе. Но Соединенные Штаты могут предложить лишь множество плохих и очень плохих вариантов того, как это сделать. Некоторые политики и аналитики утверждают, что лучший способ противостоять агрессии хуситов - это военная эскалация, призванная "восстановить сдерживание". С этой точки зрения решение Соединенных Штатов 2021 года настаивать на мирных переговорах в Йемене рассматривается теперь как провальная политика умиротворения.



Однако те, кто считает, что по хуситам нужно наносить авиаудары, не могут дать никаких надежных сценариев будущего. Трудно представить, как авиаудары смогут сдержать нападения хуситов сейчас, если такие же авиаудары не смогли этого сделать за последнее десятилетие. Воздушные атаки по целям хуситов могут незначительно подорвать их способность запускать ракеты и беспилотники. Но будет гораздо сложнее эффективно нацеливаться и уничтожать небольшие и дешевые экипажные и беспилотные боевые катера хуситов.



Точно так же, объявление хуситов иностранной террористической организацией, как это сделала администрация Трампа на короткое время в 2020 году, скорее всего, не будет иметь большого эффекта. Их лидеры уже давно находятся под санкциями США, и они, без сомнения, просто будут использовать это решение как еще одно доказательство того, что могут получить пропагандистские выгоды даже за счет своих могущественных противников. Но объявление хуситов террористами, безусловно, затруднит доставку гуманитарной помощи в Йемен.



Подход, сочетающий дипломатию со сдерживанием, является для Соединенных Штатов наименее негативным способом решения этой неразрешимой проблемы в ближайшем будущем. Международное сообщество сейчас не склонно к военному ответу. Даже Саудовская Аравия, которая возглавила военную интервенцию против хуситов в 2015 году, теперь призывает Соединенные Штаты действовать сдержанно.



Вашингтон не может рассчитывать на общественную поддержку и своих партнеров в Персидском заливе. Хотя некоторые из коммерческих судов, которые атаковали хуситы, и не имеют очевидной связи с Израилем, тот факт, что хуситы неоднократно называли свои нападения попыткой поддержать палестинцев, ограничивает степень, в которой арабские государства могут ответить на их агрессию, даже если они были склонны к этому. Общественное мнение в Саудовской Аравии, например, еще больше отвернулось от установления дипломатических отношений с Израилем. У государств Персидского залива мало стимулов рисковать в вопросах того, что может вызвать гнев своей общественности. За исключением Бахрейна, арабские государства не хотят публично поддерживать международную операцию, о которой Пентагон объявил в середине декабря.



Тем не менее, такая операция может стать полезным первым шагом для демонстрации международного противодействия агрессии хуситов, а также для перехвата и сдерживания их атак. Одновременно Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать усилия ООН по переговорам об устойчивом мире в Йемене. Соглашение о перемирии 2022 года сейчас более или менее соблюдается, и стороны близки к соглашению, которое сделает прекращение огня постоянным и станет основой переговоров о долгосрочном будущем управления Йеменом.



Чтобы справиться с угрозой, исходящей от хуситов, в конечном итоге Соединенные Штаты должны добиться прекращения войны между Израилем и ХАМАС, а также израильско-палестинского конфликта в целом. Ведь как бы там ни было, хуситы связали свою агрессию с военными операциями Израиля в секторе Газа и заручились в этом внутренней и региональной поддержкой. Поиск устойчивого, долгосрочного подхода к обоим конфликтам будет иметь решающее значение для снижения напряженности во всем регионе и для того, чтобы заставить хуситов прекратить нападения на коммерческие суда. В условиях затухания конфликтов вокруг Израиля польза таких атак будет для хуситов весьма ограниченной.



Эти меры не могут полностью устранить угрозу, которую хуситы представляют интересам США и стабильности в регионе в целом. Но прибегнут к ним - лучший вариант среди плохих вариантов. А у Соединенных Штатов есть только плохие варианты из-за той неудачной политики, которую они вели в отношении Йемена на протяжении последних 20 лет. Вашингтон не должен повторять своих ошибок. Десятилетия опыта показали, что военные усилия по вытеснению хуситов вряд ли будут эффективными. Вместо этого они принесут еще больше разрушений и без того испытывающему трудности народу Йемена.



Автор: Александра Старк (Alexandra Stark) - помощник главного политолога Rand Corporation. Источник - ИноСМИ

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