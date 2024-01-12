"Мясорубку" в Йемене устроили саудиты, а у американцев - "обратка", - Е.Сатановский

00:24 14.01.2024 Аналитик оценил, не станет ли "маленькая война" Джо Байдена большой



Павел Еськов

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Евгений Сатановский



Соединенные Штаты начали военную операцию против йеменских хуситов - удары нанесены по городам Сана, Ходейда, Таис и Саада. Были задействованы самолеты, корабли и подлодки, крылатые ракеты большой дальности Tomahawk с АПЛ Florida.



"Эти направленные удары - ясное послание, что США и союзники не потерпят нападений и не позволят угрожать навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений", - заявил американский президент Джо Байден, отметив, что "удар по Йемену носит оборонительный характер". В ответ хуситы пообещали "поджечь весь регион".



Как подчеркнул в беседе со "Свободной Прессой" российский аналитик, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, Соединенным Штатам просто некуда было деваться:



- Они, мягко говоря, уклонялись от того, чтобы влезать в разворачивающуюся ситуацию, уклонялись на протяжении длительного времени. Но, как минимум, 19 нападений на торговые суда Запада требовали или ответа, или это бы означало, что "бумажный тигр" на сегодняшний момент не способен ни на что. Естественно, согласно китайской пословице, "бумажным тигром" становилась, в первую очередь, Америка".



Переговоры о нормализации отношений с хуситами при поддержке Султаната Оман не привели ни к чему. Попытки Саудовской Аравии остановить эскалацию, исходя из боязни, что хуситы ударят ракетами или беспилотниками по нефтяной инфраструктуре королевства, - а это уже было, - также не привели ни к чему. Вот и результат.



То есть, если бы удары хуситов шли по судам, к примеру, России, Китая, Ирана или Сирии - то, я могу ставить сто из ста, что ни американцы, ни англичане, вообще никто на Западе, пальцем бы не шевельнул.



Кстати, это мы замечаем по событиям на Украине: там может происходить все, что угодно относительно России, но вас благословят. Но хуситы-то бьют по западным кораблям. Значит, или Байден в преддверии выборов демонстрирует абсолютную политическую импотентность, или ему приходится как-то реагировать.



Ведь здесь - один из главных маршрутов мировой торговли - Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив. Понятно, что хуситы потеряли доступ к южному Йемену, при этом сохранив контроль над портом Ходейда и четырьмя прилегающими островами, очень удобными для атаки ракетами и беспилотниками по кораблям, идущим через Красное море.



"СП": Ряд американских СМИ, в частности, Wall Street Journal, сообщают, что якобы хуситы ожидали подобных действий американцев и припрятали оружие. Можно ли допустить такую версию?



- Слушайте, что там припрятывать? Они провинцию Саада контролируют - горы, ущелья. Там особо припрятывать ничего не надо - пересеченная местность,



Иран поставлял все, что нужно, продолжает поставлять и поставлять будет. Тем более, что хуситы уже и сами на месте производят и модернизируют…



Давайте не забывать, что Йемен на протяжении последних десятилетий превратился в крупнейший в регионе рынок торговли вооружениями - бывшими советскими, белорусскими, китайскими, какими угодно. Вам нужно снарядить танковую дивизию - пожалуйста! Вам нужно вооружить артиллерийский полк - на здоровье! Идите на рынок, и у вас через неделю будет подразделение любой мощности. Из Африки на Аравийский полуостров, с Аравийского полуострова - в Африку…



Там транзит черного рынка вооружений колоссальный - это к вопросу о Йемене, что он собой представляет. Так что было бы очень странным, если бы структуры, которые атакуют международные коммуникации и соседей, в том числе и такого, как Саудовская Аравия, не представляли бы себе, что будет "обратка".



Что "Хезболла" этого не знает в отношении Израиля? Или - ХАМАС этого не знал? Или - Египет, если говорить о ХАМАСе? Хуситы этого не знают, относительно всех тех, на кого они нападали? Да ну…



"СП": Ряд экспертов высказали предположение, что "мясорубкой" в Йемене Вашингтон пытается сменить свою политическую направленность, и отвлечь внимание от Украины. Можно согласиться с такой оценкой?



- А это кто - "ряд экспертов"? Люди, которые дают такого рода информацию, - идиоты.



"Мясорубка" в Йемене является неотъемлемой частью политической культуры Йемена на протяжении нескольких десятилетий. Строго говоря, всего времени существования Йемена. Даже под англичанами была эта племенная "мясорубка". Да, изменился уровень вооружения племен, изменился уровень подготовки местных ополчений, сегодня он вполне профессионален.



"Мясорубка"? Тоже мне, подумаешь! Несколько десятков ракет - это "мясорубка"?



Простите, но "мясорубка" это то, что там устроила Саудовская Аравия в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (и на первом этапе военных действий с Катаром), когда аравийская коалиция атаковала хуситов в разгар гражданской войны.



Вот это была "мясорубка"! Не говоря уже о эпидемии холеры, при разрушении всей инфраструктуры Йемена.



Гигантские потери гражданского населения, совершенно чудовищная ситуация с пресной водой, которой в Йемене не просто нехватка, а в некоторых регионах страны ее попросту нет.



Вот эти несколько десятков американских ракет которые ударили по венным инфраструктурным объектам, типа локаторов и всего остального - как говорит в таких случаях студия "Мельница" в мультфильме про богатырей, устами коня Юлия: "Не смешите мои старые копыта". Никакой "мясорубки" там нет!



"СП": Еще в конце прошлого года многие политологи утверждали, что Джо Байдену для победы на выборах нужна "маленькая победоносная война". Как вы полагаете, не перерастет ли "маленькая" война в большую?



- Не надо путать божий дар с яичницей!



Что такое "большая война"? На мой взгляд, большая война - это удар по ливанской "Хезболле", после которого состояние Ливана будет примерно такое же, как у сегодняшней Газы. Вот это - большая война.



А по-настоящему, большая война, к которой мы приближаемся, это прямая ирано-израильская война с применением ядерного оружия, и, которая не будет иметь никакого отношения ни к желанию Соединенных Штатов с президентом Джо Байденом, ни к их нежеланию, если президентом станет Дональд Трамп.



Нельзя все в мире привязывать к США и президентским кампаниям там, не смотря на то, что очень хочется.



Да, бывает такое - все в мире привязывается или к Англии и английской королеве, или к Британии нынешней, уже без королевы, но с Чарльзом в роли короля, или к Китаю, или еще к чему-то. Глупости это все.



Большая война - да, это может быть, запросто. Мы к ней идем. Идет большая война за гегемонию, за то, кто в доме хозяин, в том числе, на Ближнем Востоке: Иран, или Турция в паре с Катаром, Саудовская Аравия, или Объединенные Арабские Эмираты - часто в паре с Египтом, если уж на то пошло.



Эти альянсы сегодня там все и определяют. Их противостояние задает положение дел в Ливане, в Сирии - вечная борьба между Эр-Риядом, Каиром и Тегераном, а сегодня часто уже и Анкарой, поскольку имперские амбиции Эрдогана зашкаливают. Как-то так это происходит на самом деле.



Да, где-то там болтаются внешние центры силы - Соединенные Штаты, чуть-чуть - англичане, немножко французов, усиливающийся Китай, иногда пробующая "погулять" в этом регионе со своими амбициями Индия, или со своими торговыми интересами Япония. Плюс Российская Федерация, попытавшаяся там более, или менее успешно отработать ситуацию в регионе с 2015 года в Сирии, и чуть позже в Ливии…



Но гегемония в регионе - в первую очередь, местных игроков. И, в данном случае, мы имеем в виду борьбу Ирана. В первую очередь - Ирана, который расширяет плацдармы, повышает уровень военных технологий в руках у своих "прокси", то есть квази-союзников: в Ираке - шиитских милиций, в Йемене - хуситов, в Ливане - "Хезболлы", et cetera, et cetera… Все очень просто. Источник - СвободнаяПресса

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