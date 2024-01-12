Президент Узбекистана: "Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие" (видео)

00:35 14.01.2024

Президент Узбекистана на заседании Совета безопасности заявил, что если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. "Это совершенно недопустимо", - подчеркнул он.



Если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. Об этом в субботу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, сообщила передача "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".



