 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Узбекистана: "Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие" (видео)
00:35 14.01.2024

Президент Узбекистана на заседании Совета безопасности заявил, что если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. "Это совершенно недопустимо", - подчеркнул он.

Если не удовлетворять потребности людей в новостях и аналитической информации, это будут делать источники в других странах. Об этом в субботу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на расширенном заседании Совета безопасности, сообщила передача "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".



Прямая цитата: "Если мы не возьмем в свои руки создание национального контента в информационной среде, если мы не будем давать оценку происходящим в мире событиям с точки зрения национальных интересов, мы создадим возможности для того, чтобы это делалось из-за рубежа. Потому что если мы не будем удовлетворять потребность людей в новостях, аналитической информации, [информации о] текущих событиях, это будут делать другие. Это совершенно недопустимо".

Президент продолжил: "На каждую критику должен даваться ответ. Если журналист прав, мы должны это признавать. Если неправ, мы должны научиться предотвращать появление недостоверной информации путем разъяснения, а также объяснять всему обществу, что это неправда".

Как мы писали, на этом же заседании Шавкат Мирзиеев дал поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания молодежи с учетом "глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей".

Президент неоднократно заявлял о важности работы журналистов и недопустимости вмешательства в их деятельность.

В мае 2023 года Шавкат Мирзиеев назвал СМИ и журналистов "наиболее влиятельной силой, доводящей голос и мнение народа до широкой общественности и государственных органов". Он заявил о гарантиях свободы деятельности СМИ, но также напомнил и об их ответственности.

В начале марта прошлого года журналисты и общественные активисты обратились к президенту с заявлением о "скрытой, но жесткой цензуре". Союз журналистов страны, комментируя обращение, отметил, что "не наблюдал давления на редакции и независимых журналистов, блогеров". Напротив, союз заявил о случаях злоупотребления свободой слова.

В феврале Шавкат Мирзиеев признал, что работать в условиях свободы СМИ "сложнее". По его словам, ему предлагали "закрыть СМИ". "Я не закрою… Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно", - заявил он.

В июне президент, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником, отметил, что обеспечение свободы слова, права на получение и распространение информации считает неотъемлемой частью стратегии развития Узбекистана. Он добавил, что государство опирается на журналистов в борьбе с коррупцией и другими проблемами общества.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиеев, общаясь с журналистами, заявил, чтобы они "не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки". "Не бойтесь. За вами стоит президент", - сказал тогда он.

В апреле 2022 года "Газета.uz" публиковала колонку Комила Джалилова "Пока наши СМИ молчат, иностранные завладевают умами". "Как так получилось, что на умы узбекистанцев влияет не Национальная телерадиокомпания с десятками каналов и бюджетом более чем в 500 млрд сумов, а телеканалы иностранного государства?" - спрашивал тогда автор.

В ноябре того же года в пакетах операторов цифрового телевидения стал доступен, помимо множества российских каналов, целый ряд зарубежных, включая BBC, CNN, Bloomberg, France 24, китайский CGTN, турецкий TRT Avaz, "Беларусь 24" и другие.

Источник - Газета.uz
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