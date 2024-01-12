Бандеровцы замучили в тюрьме критиковавшего их за зверства амер-журналиста Гонсало Лиру

00:50 14.01.2024

Украина убила американского журналиста. Госдеп умыл руки



Игорь Шкапа



В застенках СБУ умер работавший на Украине американский журналист Гонсало Лира, который был брошен за решетку за неудобную правду для киевского режима.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", первым сообщил вчера американский журналист Такер Карлсон, ссылаясь на отца Лиры.



