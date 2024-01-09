Африка переселяется в Америку, - Ирина Акимушкина

01:02 14.01.2024 9.01.2024



Почему в качестве транзита используется Никарагуа



Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – кандидат исторических наук, доцент кафедры американских исследований РГГУ.



Острый миграционный кризис в США создают не только выходцы из Южной и Центральной Америки. Осуществить "американскую мечту" хотят и африканцы. По данным за 2023 год, более 2 млн нелегальных мигрантов пересекли границу Соединенных Штатов и Мексики, а к ноябрю, когда состоятся президентские выборы, это число, по оценкам американских экспертов, превысит уже 3 млн бездокументных.



Первые строчки в списке прорывающихся на территорию США с юга уверенно занимают венесуэльцы, кубинцы и гаитяне. Чуть отстают выходцы из Гондураса, Эквадора, Колумбии и Гватемалы. Но больше всего рост количества беженцев в Америку отмечается из далекой территориально Африки. С чем этот феномен связан?



Прежде всего с жесткими антииммиграционными мерами, предпринятыми странами Евросоюза против беженцев из Африки (особенно Западной и арабского Магриба). Также важно, что транслируемые мировыми СМИ репортажи с мексиканско-американской границы создают впечатление полностью "открытых дверей" в США для всех, кто сможет доказать, что их преследуют дома исключительно по политическим мотивам.



К этому можно добавить и факт практически беспроблемной возможности добраться до границы с США, если лететь из Африки до Никарагуа – одного из самых надежных союзников России в Центральной Америке. Дело в том, что большинству африканских граждан для поездки в Никарагуа не нужна виза (так же как и гражданам, к примеру, Индии, рейсовый самолет с которыми недавно был возвращен на родину из Парижа, поскольку конечной точкой его полета была никарагуанская столица Манагуа).



А уже добравшись в Никарагуа, африканцы (плюс индийцы, китайцы, бангладешцы и др.) отправляются строго на север за "американской мечтой". Больше всего сейчас выходцев из Африки, пересекающих границу с США из Гвинеи, Мавритании и Сенегала.



Все они летят в Никарагуа через Марокко или Турцию, оттуда связываются со знакомыми или родственниками в США и перебираются поближе к мексиканской границе, чтобы при ее пересечении попросить убежища. При этом, что показательно, подавляющее большинство африканских мигрантов, стремящихся в США, не говорят по-английски, а американские власти на африканскую составляющую миграции не обращали внимания, поскольку та даже не выделялась отдельной строкой в официальных документах по причине незначительного числа беженцев (около 2% от общего числа пробирающихся ежегодно в Америку нелегально).



В прошлом году более 60 тыс. выходцев из стран Африки попросили убежища в США, что в пять раз больше, чем за год до этого. При этом африканцы утверждают, что американские власти относятся к ним при пересечении границы с гораздо большим уважением и состраданием, чем в любой европейской стране. Так, за прошлый год миграционные власти США рассмотрели около 300 тыс. заявок о предоставлении убежища нелегалам (из общего числа в 2,5 млн). А у выходцев из Африки этот процент доходит до 40 при рассмотрении подобных заявлений.



Сама система проникновения на территорию США работает для африканцев следующим образом. Им нужно любыми путями добраться до границы со стороны Мексики и там при ее незаконном пересечении сдаться как можно быстрее сотрудникам миграционной службы. Затем их петиция о предоставлении убежища оформляется сотрудником Министерства внутренней безопасности и назначается дата ее рассмотрения в одном из судов США (это может быть любой город, где есть для этого свободные даты и время). Вот только рассмотрение это может состояться в… 2027, 2030 и даже 2035 году!



В таком случае у мигранта есть два варианта: либо он возвращается в свою страну и ждет там дату судебного рассмотрения в США (куда он должен будет своим ходом попасть). Либо оставаться на территории Соединенных Штатов до рассмотрения своего прошения с бумажкой в руках, которая ему позволяет все это время искать работу и на законном основании избегать депортации.



В итоге африканцы добираются обычно самолетом до Касабланки или Стамбула, а оттуда летят в Манагуа, куда им не нужна виза. Дальше дорога лежит на север, причем африканцы в отличие от латиноамериканцев покупают сразу же авиабилет до Тихуаны или других пограничных городов Мексики, чтобы не быть ограбленными при наземном пересечении территории Гондураса и Гватемалы (не говоря уже о Мексике – самом опасном участке пути).



Не боятся африканцы и высылки домой "депортационными рейсами" миграционной службы США, что имеет место с выходцами из стран Центральной и Южной Америки. В Африку высылать нелегалов и далеко, и дорого, да и число их не такое уж пугающее, как с теми же венесуэльцами (только в прошлом году их границу с США пересекло более 700 тыс.). А поскольку в целом ряде стран Европы сейчас к власти рвутся представители правых сил, выступающих против мигрантов, те же африканцы верят в свое лучшее будущее в "по-человечески к ним относящихся Соединенных Штатах".



У себя дома африканцы продают свой небольшой бизнес, занимают деньги у родственников и отправляются в путешествие через Никарагуа в манящую их "новыми возможностями" Америку. У многих африканцев есть в США родственники, которые берут на себя их финансовое содержание, пока петиция о предоставлении убежища будет рассмотрена в американском суде. А до того как они дождутся суда, местные неправительственные организации обеспечивают африканских беженцев кровом, едой и небольшими денежными средствами (чего не делает ни одна европейская страна).



По последним данным, африканская миграция в США в преддверии президентских выборов в стране вырастет к осени как минимум втрое. Одни мигранты надеются на то, что "добрый дедушка Байден" их обязательно приютит, рассчитывая на дополнительные голоса чернокожего населения страны. Другие уверены, что раз в Соединенных Штатах "жизни черных имеют значение", то уж жизни нескольких десятков тысяч мигрантов с Черного континента будут для рядовых американцев также не лишними. И если раньше в миграционных службах США сотрудники изучали в обязательном порядке испанский язык, то теперь им придется записываться еще и на курсы французского и португальского. Источник - НГ

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