 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правила получения гражданства изменят в Казахстане
10:16 14.01.2024

Иностранцы, желающие получить гражданство Казахстана, должны будут предоставлять новую справку при подаче документов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В приказ министра внутренних дел по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан, опубликованный на портале "Открытые НПА", внесены соответствующие изменения.

Согласно поправкам, в главу 5 приказа "Порядок приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке" добавляется следующий пункт: к ходатайству (заявлению) приобщаются следующие документы: справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства в соответствии с правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 31 января 2018 года №36.

Также внесены изменения в прием в гражданство Казахстана в упрощенном порядке. Так, ходатайство об упрощенном получении гражданство может быть отклонено, если иностранец имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке. Какие это основания, в документе не уточняются. Ранее такого пункта в правилах не было.

Приказ министра внутренних дел будет находиться на обсуждении до 23 января.

Напомним, с 1 января 2024 года иностранные граждане обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в Казахстане. Для граждан Казахстана процедура является добровольной. По последним данным МВД, с начала года дактилоскопию прошли около 8 тысяч иностранцев и около 7 тысяч казахстанцев.

Алина Шашкина

Источник - Tengrinews.kz
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