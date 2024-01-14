Экономика ЕС не восстановится в 2024 году, - Чэнь Бо

11:02 14.01.2024 Китайский экономический сайт

Китай

14 января 2024

Перспективы экономического возрождения Европы едва ли оптимистичны

"Китайский экономический сайт": экономика ЕС не восстановится в 2024 году



Европа пыталась восстановить свою экономику в прошлом году, но ее усилия не увенчались успехом. Эта же цель стоит перед ней сегодня, пишет автор статьи с "Китайского экономического сайта". Однако геополитическая напряженность и невысокие показатели говорят о том, что ЕС еще очень далеко до экономического ренессанса.

В 2023 году Европе было нелегко восстанавливать экономику. Из-за тормозящих развитие внутренних и внешних факторов ей не хватало импульса для роста. Даже больше: во второй половине прошлого года она начала демонстрировать признаки легкой технической рецессии. В своем последнем ежеквартальном прогнозе Еврокомиссия указала, что по итогам в 2023 году темпы роста экономики региона окажутся ниже ожидаемых. Не слишком удачно завершив прошлый год, Старый континент приготовился перетасовать политические карты в наступившем 2024-м. Учитывая непостоянное геополитическое устройство мира, в значительной мере на общее экономическое развитие Европы повлияет то, как ЕС и основные государства региона справятся с последствиями повышения процентных ставок и как будут добиваться собственной стратегической автономии.



Тремя главными причинами неудачной экономической деятельности Европы в прошлом году стали высокая инфляция, слабый внешний спрос и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики. Как следствие три столпа экономики - инвестиции, экспорт и потребление - были не в состоянии поддерживать регион. Под продолжающимся воздействием украинского кризиса инфляционное давление, изначально появившееся в энергетическом и продовольственном секторе, распространилось почти на все сферы общественного потребления. Хотя Европейский центральный банк недавно отметил, что рост цен прекратился, и свернул меры по последовательному повышению процентных ставок, жесткая денежно-кредитная политика, принятая ради обуздания инфляции, нанесла экономике существенный ущерб. Предварительное значение сводного индекса деловой активности (PMI) в Германии, Франции и других крупных государствах еврозоны составило всего 47. Эта цифра не поднимается выше 50 уже седьмой месяц подряд. Чтобы снизить издержки, местные предприятия и общественный сектор был вынужден сокращать штат и уменьшать инвестиции, что ослабило экономическую активность и потребительское доверие. В традиционно оживленный в Европе рождественский сезон розничная торговля оказалась в достаточно мрачной ситуации. По данным агентства рыночных исследований CSA, французы в 2023 году в среднем потратили на Рождество на 3% меньше в годовом исчислении. Общий объем розничных продаж в Германии в этот же период упал на 5%, сообщило Немецкое объединение розничной торговли. 60 % предприятий и торговцев остались недовольны тенденцией продаж в прошедшем сезоне.



С учетом того, как дела обстояли в прошлые года, по рождественскому тренду потребления можно в определенной степени составить карту общих тенденций развития европейской экономики в следующем году. Вопреки прогнозам ЕК, в 2024 году реальный экономический рост в еврозоне составит от 1% до 2%, однако если регион не справится с тупиком, в который его завело долговременное повышение процентных ставок, то перспективы экономического восстановления Европы останутся не самыми оптимистичными.



Пытаясь предсказать дальнейшие изменения в экономике, в ноябре 2023 года Еврокомиссия опубликовала новый ежеквартальный прогноз. По ее мнению, в 2024 году экономику региона ждет умеренное оживление, возможно, даже полное восстановление, сопровождаемое снижением инфляции и эффективным решением сопряженных с процентными ставками и острым дефицитом вопросов. Несмотря на пересмотр предыдущих оценок, ЕК считает, что рост ВВП ЕС и еврозоны составит 1,3% и 1,2% соответственно, а в 2025 году достигнет 1,7% и 1,6%. Чтобы добиться таких показателей, в 2024 году ЕС намерен ограничить политику высоких процентных ставок и стимулировать оживление экономики диверсификацией доходов и сокращением расходов.



С одной стороны, необходимо "распахнуть новые двери" на рынок. Чтобы избежать слабого или даже фальшивого восстановления, европейские структуры планируют искать новые, внутренние стимулы для развития, оптимизировать распределение рыночных ресурсов. По сообщениям, органы ЕС готовят предложения по эффективному созданию единого рынка. Они надеются, что новый план мотивирует государства-члены интегрировать в общий рынок деловые стандарты, снизит нагрузку на надзорные структуры, постепенно оживит бизнес, активизирует рынок, застоявшийся из-за длительного повышения процентных ставок, способствует теоретически беспрепятственному слиянию рынков 27 стран с 450 миллионами потребителей.



С другой стороны, нужно сократить количество денег в обращении, чтобы избежать появления проблем "изнутри", то есть из самого региона. Столкнувшись ранее с рекордно высокими процентными ставками, европейские государства почти год обсуждали возможные меры фискальной дисциплины. Каждая страна высказывала свое мнение, пока в ноябре 2023 года Берлин не выступил с инициативой "долгового тормоза" (закон, который не позволяет кабмину брать слишком много долгов. Германия решила приостановить его действие, чтобы получить возможность взять больше кредитов. - Прим. ИноСМИ). В то же время Федеральный конституционный суд Германии постановил, что план оплаты части климатических и энергетических проектов правительства государства незаконен. В результате бюджетный дефицит ФРГ вырос до 60 миллиардов евро, что глубоко потрясло Евросоюз. В связи с этим в последнее время ЕК часто упоминает, что собирается сократить финансирование программ энергетической поддержки. Судя по всевозможным сигналам, большая часть европейских стран в новом году будет урезать бюджеты, примет и начнет осуществлять ограничительные политики в целях обеспечения денежной стабильности.



Дерево жаждет покоя, да ветер не утихает (обр. хотим одного, получаем другое. - Прим. ИноСМИ). Изменчивый геополитический ландшафт - внешний и внутренний - будет влиять на европейскую экономику. 2024-ый в регионе будет годом важных выборов. На июнь назначены выборы в ЕП, могут смениться ключевые лица в Еврокомиссии и Европейском совете. Более того, парламентские и президентские выборы начнутся в Бельгии, Австрии, Хорватии, Португалии, Словакии и других странах. В политике Старого континента намечается формирование нового доминирующего спектра, и это не может не затронуть дальнейшие тенденции бюджетной и финансовой политики региона. Что касается международной арены, затянувшийся украинский кризис лежит на Европе тяжким бременем экономической и военной помощи, бьет по стабильности на энергетическом, потребительском и финансовом рынках ЕС.

Израильско-палестинский конфликт обострил и без того напряженную ситуацию с поставками нефти и газа, в результате чего только упавший уровень инфляции в Европе рискует снова подняться. Кроме того, упомянутые конфронтации вынуждают мирное население искать пристанище на Старом континенте. Это не просто расшатывает социальную стабильность Европы, но и способно спровоцировать немыслимые перемены в политической экосистеме ЕС в год выборов и даже спровоцировать серию событий в формате "черный лебедь". Примером последних может послужить приток беженцев в Европу в 2016 году.



Под таким внешним давлением ЕС стремится развивать свою "жесткую силу". В сентябре 2023 года, говоря о положении дел в блоке, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала повышение конкурентоспособности ключевым приоритетом, следующим направлением работы Евросоюза. Она потребовала от союза создания особой группы, которая в марте 2024 года представит свои предложения, как реагировать на конкуренцию великих держав. Чиновница также отметила, что после июньских выборов в ЕП следующей сессии Еврокомиссии необходимо будет приложить усилия к обеспечению международной конкурентоспособности ЕС.



Но вместе с этим политикам таких суперкрупных, ориентированных на внешний мир экономик, как ЕС и еврозона, необходимо не только выстраивать конкурентоспособность и превосходство, но и помнить о ключевой роли, которую сыграла успешная экономическая глобализация предыдущих десятилетий в развитии единого рынка региона. Они должны помнить, что однобокое усиление соперничества с другими странами мира - это не лучшее решение вопросов конкуренции.



Немало тревожит то, что в недавнее время некоторые государства взялись за безудержные манипуляции аспектом безопасности в вопросах экономики. Они говорят о "развязке", "разрыве связей", "френдшоринге" и "снижении рисков" и таким образом препятствуют глобальному восстановлению экономики, вводят европейских союзников в заблуждение, подталкивая последних к мыслям о "политкорректности" в области инвестиций и экспорта, связывая соратников по рукам и ногам необходимостью выбирать идеологические стороны. Это не только не соответствует концепции стратегической автономии ЕС, но и не поможет блоку ускорить экономическое возрождение в наступившем году.



Автор: Чэнь Бо (陈博) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705219320





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