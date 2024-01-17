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РосТВ: рухнули рейтинги бездарного и брехливого Епрст-каналаРосТВ: рухнули рейтинги бездарного и брехливого Епрст-канала
11:40 14.01.2024

Телевидение ситуации: какие каналы стали самыми популярными в 2023 году
И что именно россияне предпочитали смотреть по ТВ

Андрей Туманов
Елизавета Крылова
Яна Штурма

Компания Mediascope подвела итоги прошедшего телевизионного года. Лидером рейтинга по итогам 2023-го стал канал "Россия 1". На втором месте – НТВ, на третьем – Первый, а замыкают пятерку Пятый и РЕН ТВ. При этом в топ-10 большая часть позиций - у каналов Национальной медиагруппы. Основные участники в прошлом году увеличили долю своей аудитории, у лидеров самый заметный прирост показали Пятый и РЕН ТВ. Среди развлекательных каналов уверенно лидируют "Домашний" и СТС. Какие фильмы и программы в 2023-м выбирали российские зрители и чем еще этот год запомнится для телеиндустрии - в материале "Известий".

Пошли в рост

Итоговый расклад в топ-10 оказался близок к прошлогоднему, разве что ТНТ и "Карусель" поменялись местами (теперь они на девятой и 10-й позициях по доли аудитории соответственно). Возглавляет список по-прежнему "Россия 1". Самыми рейтинговыми у канала стали новогодние передачи - "Голубой огонек", эфир "Песен от всей души" 31 декабря и вечерний выпуск "Вестей" в этот же день.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Исследовательская компания Mediascope выполняет функции официального измерителя ТВ-аудитории в России с 2017 года. Ежегодный отчет Mediascope - самый авторитетный и объективный "вердикт" телеотрасли, позволяющий оценить не только общие результаты каналов, но и их успехи по работе с различными возрастными аудиториями, а также показатели конкретных проектов.

В отчете фигурируют два ключевых показателя. Непосредственно рейтинг демонстрирует, какой процент всего населения страны смотрел программу, а доля - какой это процент от общего числа телезрителей.

Второе и третье место в рейтинге-2023 - у НТВ и Первого канала. Причем у Первого самыми популярными передачами года стали "Новогодняя ночь на Первом" и трансляция парада 9 Мая.

Четвертое место занял Пятый канал, увеличив за год долю аудитории на 6% и практически догнав Первый. Самым успешным его проектом стал криминальный телесериал "След". А РЕН ТВ показал рекордный прирост аудитории среди ведущих телеканалов - сразу на 11%. В топ самых популярных у РЕН ТВ вырвались оригинальные кинопроекты: военная драма "Операция "Неман" и остросюжетный сериал "Сержант".

В сегменте развлекательного вещания с большим отрывом от конкурентов лидируют два других канала НМГ: "Домашний" - он находится на шестой строчке общего рейтинга - увеличил долю на 4%, и СТС - на седьмой позиции.

Телевидение на уровне

Опрошенные "Известиями" эксперты отметили: несмотря на огромную роль интернета в современном медиапространстве, телевидению в целом удается удерживать позиции.

- Средний россиянин смотрит ТВ почти четыре часа в сутки (по данным Mediascope). Телевидение на уровне, умеет развлекать аудиторию и хорошо ее понимает. Поэтому многие люди повернулись обратно к ТВ, даже если в какой-то момент они смотрели в сторону онлайн-кинотеатров. Они увидели, что каналы создают большое количество новых шоу, развлекательных программ, - рассказал "Известиям" гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

Рост популярности российских фильмов и сериалов - важная составляющая этого результата. И цифры говорят о том, что наряду с советской классикой, стабильно собирающей высокие рейтинги в праздники, результаты приносят и новые проекты ("Последний богатырь: Посланник тьмы" на "России 1", "Операция "Неман" на РЕН ТВ, "След" на Пятом канале).

- Всегда считалось, что телеканалы "не тащат" то, что раньше называлось большим кино, а сегодня большим сериалом. Большое кино - прокатная история, и на телеканале она вторична. Потом появились платформы, и все начали жить в ощущении, что на платформах крутые сериалы, а на телеканалах снова "вторичная" история. Но сейчас мы видим возрождение телевидения, и сериалы на нем прекрасно существуют, - сказал "Известиям" сценарист Андрей Золотарев.

В качестве примера он привел сериал "Библиотекарь".

- Если бы кто-то 10 лет назад сказал, что будет фэнтези-сериал, который всех сильно захватит на телевидении, я бы не поверил… Но вот есть "Библиотекарь" на канале РЕН ТВ, не стесняющемся и не боящемся смелых проектов, - подчеркнул эксперт.

Есть и еще одна тенденция в отрасли - сегментирование аудитории. Профессор социологического факультета МГУ Александр Синельников объясняет: телесмотрение, с одной стороны, объединяет семью, но сегодня во многих домах может быть и два, и три телевизора. И там люди смотрят разные программы. Когда родители или дедушка с бабушкой включают одну передачу, дети предпочитают что-то другое на ином устройстве. В том числе этим эксперт объясняет наращивание телеканалами доли аудитории при общем снижении эфирного телесмотрения.

Источник - Известия
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