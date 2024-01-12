Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков (кармическая тарология)

11:42 14.01.2024

Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков

Кармический таролог перечислила условия удачи



Бытует мнение, что Зеленый Древесный Дракон – хозяин 2024-го года, который по восточному календарю наступит только в феврале, не одинаково благоволит к своим "коллегам" - символам других годов, а, соответственно, и к людям, родившимся в эти годы. За разъяснениями мы обратились к эзотерику "широкого профиля" - специалисту по прикладной (деревенской, заговорной и церемониальной) магии и кармическому тарологу Алле Терпуговой.



Кармический таролог перечислила условия удачи



- Наиболее благоприятным год Дракона будет для рожденных в года Крысы, Обезьяны и Петуха. А особо внимательными стоит быть тем, кто родился в год Дракона: к ним их покровитель будет особенно требователен. При полной отдаче в части качеств, уважаемых их попечителем, а это работоспособность, целеустремленность, позитивный настрой и доброе отношение к миру и окружающим людям, для рожденных в "драконьи" года 2024-й - время возрождения. Но для этого "драконьим детям", родившимся в 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012, следует постараться развить или усилить в себе такие черты характера как смелость, уверенность и независимость. Им придется перестать бояться перемен и начать уверенно двигаться вперед. У трудолюбивых Драконов с самого начала года, управляемого их покровителем, начнут сбываться желания, но ленивых "дракончиков" Дракон, наоборот, может наказать. В плане личной жизни драконьим подшефным важно не упустить своего человека.



Крысу (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) ждут удачи во всех начинаниях и процветание. Но только тех "крысят", к кому в начале года придет осознание, что жизнь наладится, если начать не только брать, но и отдавать.



Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009) - ровня Дракону, такой же сильный знак гороскопа. Для Быков 2024-й – год конкуренции и сильных соперников, как в делах, так и на личном фронте. Держите себя в тонусе: не давайте слабину и не опускайте руки ни при каких обстоятельствах, тогда любые конкуренты вам нипочем.



У Тигра (1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 2024-й – год партнерства. Не упустите новые источники дохода, они помогут осуществить ваши мечты.



Кролики (1963, 1975, 1987, 1999, 2011), в наступающем году Дракон – ваш главный учитель. "Ушастым" рекомендуется перенимать поведение Дракона: их успех будет зависеть от искусства быть гибким в решении проблем, как это делает Дракон.



Змеям (1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Дракон велит идти к своей цели маленькими шагами. Но при этом быть не просто змеей, а рептилией яркой, смелой и заметной.



У Лошади (1966, 1978, 1990, 2002, 2014) этот год посвящен взаимоотношениям. Присмотритесь к своему окружению. Смело обрывайте не нужные вам связи и заводите новых друзей.



Рекомендация для Овцы (1967, 1979, 1991, 2003, 2015) на 2024-й год – не быть "овцой" - то есть побольше решимости, собственного мнения и твердости. Одинокие могут начинать копить деньги на свадьбу, она не за горами. Но прежде вам жизненно необходимо убрать часть самоограничений и сомнений, они мешают вам раскрыться. Овцам в год Дракона можно и нужно хотеть большего, чем они обычно себе позволяют.



Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016) в 2024 году будет артистична и активна как никогда прежде. Но важно в 2024-м не уходить в любовь с головой, хотя соблазн такой будет. Но для вас в этом году на первом месте должны оставаться дела.



К Петухам (1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Дракон особо благоволит. "Петушиные" дела, запланированные на 2024-й год, не просто осуществятся отменно, но результат ошеломит.



Собакам (1970, 1982, 1994, 2006, 2018) так же, как и Лошадям, Драконом настоятельно рекомендуется "почистить" свое окружение. Уберите токсичных людей, прекратите позволять себя использовать и не бойтесь отстаивать свою точку зрения.



Свинья (1971, 1983, 1995, 2007, 2019), которая в 2024 году проявит щедрость и мужество, будет вознаграждена Драконом от всей души: год для нее будет очень позитивным. Щедрых "свинок", помимо удач в делах, в Драконий год согреют радостные встречи с друзьями и гармония с близкими.



По большому счету нас всех ждет "успехоемкий" год: он принесет удачу, процветание и некий прорыв всем, кто этого по-настоящему хочет. Люди, уверенные в себе и четко представляющие свои цели, будут успешны как никогда прежде. Но для этого им необходим четкий план, по которому нужно будет последовательно идти весь год Дракона, не сворачивая с пути ни при каких препятствиях и ни под чьим влиянием. Под покровительством Зеленого Деревянного Дракона все получится, если не бояться, верить в себя и свою удачу и не останавливаться.



Авторы: ЖАННА ГОЛУБИЦКАЯ