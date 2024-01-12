 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киев полетят иранские баллистические ракеты
11:54 14.01.2024

Дальнобойные иранские ракеты становятся головной болью Киева

Игорь Шкапа

Если Россия получит из Ирана баллистические ракеты, для Украины, учитывая истощенность ее ПВО, многократно возрастут риски.

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", пишет киевское интернет-издание "Зеркало недели".

Со ссылкой на западные СМИ, указывается, что Москва заинтересована в получении от Тегерана ракет Zolfaghar (дальность полета 700 км), БРСД Sejil-1 (2 тыс. км) и Sejil-2 (2,5 тыс. км), баллистических ракет Fateh-110 (300 км) и Fateh-313 (500 км), крылатых ракет Paveh (1,6 тыс. км).



"Риски этой потенциальной сделки для Украины очевидны. Учитывая истощенность украинского ПВО и сложности с перехватом баллистических ракет, многократно усиливается угроза поражения не только украинских объектов энергетической, транспортной, военной инфраструктуры и ОПК, но и городов, сел, домов украинцев по всей стране", – отмечается в публикации.

В свою очередь киевский востоковед Вячеслав Лихачев утверждает, что у значительной части иранской элиты отсутствует энтузиазм в отношении поставок баллистических ракет России, поскольку такая сделка воспринимается как распыление ресурсов в то время, когда это оружие может понадобиться самому Ирану.

По его словам, в Тегеране опасаются новых санкций со стороны Запада и прежде всего Соединенных Штатов.

"Поскольку Украина не имеет серьезных рычагов давления на Иран, Киев должен прикладывать усилия к тому, чтобы для наших западных партнеров приоритетом было не допустить поставок Ираном в Россию баллистических ракет. Запад имеет многие возможности, способные остановить эту потенциальную сделку. Особенно сейчас, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Например, он может угрожать атаковать инфраструктуру Ирана и его прокси-сил", – считает Лихачев.

При этом он признает, что "Москва и Тегеран тем не менее приближаются к оформлению соглашения".

"У нашей страны пока еще есть время, чтобы подготовиться к появлению у русских иранских ракет. Однако без помощи наших западных партнеров возможности Украины весьма ограничены", – приходит к выводу "ЗН".

Ранее, как сообщал "ПолитНавигатор", в Киеве признали, что новые ракеты на вооружении России не смогут сбивать даже американские "Пэтриоты".

Источник - politnavigator.net
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