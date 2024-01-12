В Киев полетят иранские баллистические ракеты

11:54 14.01.2024

Дальнобойные иранские ракеты становятся головной болью Киева



Игорь Шкапа



Если Россия получит из Ирана баллистические ракеты, для Украины, учитывая истощенность ее ПВО, многократно возрастут риски.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", пишет киевское интернет-издание "Зеркало недели".



Со ссылкой на западные СМИ, указывается, что Москва заинтересована в получении от Тегерана ракет Zolfaghar (дальность полета 700 км), БРСД Sejil-1 (2 тыс. км) и Sejil-2 (2,5 тыс. км), баллистических ракет Fateh-110 (300 км) и Fateh-313 (500 км), крылатых ракет Paveh (1,6 тыс. км).



