Что БРИКС и новые члены могут дать друг другу? - Мюрсель Байрам

12:06 14.01.2024 Anadolu Ajansı

Турция



Блок БРИКС расширяется против США

Anadolu: блок БРИКС пополнился пятью новыми членами и стал в два раза больше



После присоединения еще пяти стран к БРИКС блок увеличился вдвое, сообщает Anadolu. Такие изменения будут иметь ряд последствий как для мировой экономики, так и для баланса сил на международной арене.



С 1 января 2024 года Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Иран, Египет и Саудовская Аравия, приглашенные в БРИКС на 15-м саммите объединения, официально присоединились к нему. Таким образом, количество членов группы увеличилось до десяти. Естественно, это повлечет за собой поиски нового названия для блока. На первом этапе, вероятно, будет использоваться наименование "БРИКС+".



Что означает расширение БРИКС?



Расширение БРИКС подразумевает расширение сопротивления нынешнему американоцентристскому миропорядку. Объединение, олицетворяющее поиск более справедливого и многополярного мироустройства, с принятием новых членов обращается к более обширному политическому, культурному, экономическому географическому пространству. В БРИКС после расширения существенно увеличился вес Африки и Ближнего Востока. В этом смысле именно эти регионы станут новым центром глобальных геополитических вызовов.



Одним из государств, приглашенных в БРИКС, была Аргентина. В то время как бывший президент от левых Альберто Фернандес, срок полномочий которого истек 10 декабря 2023 года, положительно относился к членству страны в БРИКС, новый президент Хавьер Милей, позиционирующий себя как анархо-капиталист, занял противоположный подход и заявил, что Аргентина не вступит в объединение. Пример Аргентины показывает, что возможная смена власти может повлиять на расширение БРИКС. В случае радикальных изменений на политическом олимпе во вновь присоединившихся к группе государствах членство в БРИКС может быть приостановлено или прекращено. Это служит признаком того, что БРИКС нуждается в надправительственной и более институциональной структуре.



Что БРИКС и новые члены могут дать друг другу?



С присоединением новых участников общая численность населения в странах блока достигла 3,5 миллиарда человек, то есть практически половина от мирового показателя. Это означает, что БРИКС действительно становится глобальным объединением. Одна из ярких особенностей новых членов заключается в том, что они являются нефтедобывающими странами. При нынешней структуре на долю БРИКС приходится не менее 40% мировой добычи нефти, и отныне это игрок, с которым придется считаться на рынке углеводородов. Общая величина экономики стран БРИКС (28,5 триллиона долларов) также значительно возросла, составив примерно треть мирового производства.



Растущий вес БРИКС в мировой экономике может привести к тому, что Бреттон-Вудская система, питающая экспорт американского капитала, в долгосрочной перспективе будет утрачивать свое влияние. БРИКС может дать новым членам возможность иметь противовес во внешней политике. В частности, страны, желающие сбалансировать американское влияние, могут почерпнуть силу для этого от членства в БРИКС. Новые участники блока, проводя более уверенную внешнюю политику, будут мотивированы к тому, чтобы свести к минимуму проблемы между собой и получить "производную силу" в отношениях с конкурентами за рамками БРИКС.



Возможно ли присоединение Турции?



Известно, что Турция положительно относится к сотрудничеству с БРИКС. В 2017 году вице-премьер Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek) заявил, что Турция рассматривает возможность стать членом Нового банка развития, созданного БРИКС, чтобы получить выгоду от его проектов. В 2018 году президент Реджеп Тайип Эрдоган, принявший участие в 10-м саммите БРИКС, высказался в пользу институционального сотрудничества между Турцией и блоком. Наконец, было объявлено, что на саммите БРИКС в 2022 году будет обсуждаться членство Турции в объединении вместе с Египтом и Саудовской Аравией.



Становится понятно, что решение о приглашении Турции в БРИКС не было принято и группа не смогла достичь консенсуса по этому вопросу. Кроме того, Турция также не вошла в число 22 государств, заявивших о желании присоединиться к БРИКС в 2023 году. Турция действительно в последнее время проводит максимально многомерную и сбалансированную внешнюю политику, выстраивает тесные отношения как с западным миром, так и с такими ведущими игроками БРИКС, как Россия и Китай, однако стране - члену НАТО присоединиться к антинатовской группе может быть не так просто, как кажется.



Реализуется ли цель дедолларизации с новыми членами?



Присоединение к блоку БРИКС пяти новых стран, в том числе крупнейших мировых экспортеров нефти, может ускорить уменьшение веса доллара в мировой торговле. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года предложил странам Персидского залива торговать нефтью и природным газом на Шанхайской фондовой бирже в юанях, а через несколько месяцев после этого визита Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация впервые использовала юани в международной торговле и импортировала из ОАЭ 65 тысяч тонн сжиженного природного газа. Помимо этого, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан (Muhammed el-Cedan) заявил, что Саудовская Аравия "открыта для переговоров о торговле с использованием других валют, кроме доллара". Это заявление подразумевает нечто большее, чем конец нефтедолларовой системы, ведь дедолларизация означает, что вся международная торговля, включая поставки нефти, может осуществляться в других валютах. Недавнее решение Бразилии и Китая о ведении двусторонней торговли в своих национальных валютах является началом шагов в этом направлении.



На саммите БРИКС 2023 года говорилось о создании рабочей группы по созданию собственной валюты, отмечалось, что члены БРИКС будут заключать соглашения на основе своих национальных валют. Кроме того, планируется разработка необходимых платежных систем для обеспечения дешевого и безопасного потока денег между участниками. В этом контексте на саммите БРИКС, который пройдет в России в 2024 году, приоритетными будут три вопроса: повышение роли БРИКС в международной финансовой системе; расширение сотрудничества между банками стран - членов БРИКС и использования валют стран-членов; содействие налоговому и таможенному сотрудничеству между странами - членами БРИКС.



Поскольку экономики стран БРИКС имеют свои особенности, единая валюта может быть не так практична на данном этапе, однако криптовалюта или валюта на основе золота, которую можно будет использовать в международной торговле, способна стать потенциальным конкурентом доллара. Страны БРИКС в настоящее время обсуждают использование цифровых валют, которые позволят им обмениваться финансовыми данными и транзакциями за пределами глобальной системы Swift. В качестве новаторской разработки на данный момент можно отметить цифровой дирхам, выпущенный центробанком ОАЭ. Трансграничная платежная система Китая предлагает клиринговые услуги по операциям в юанях между банками разных стран. Единый платежный интерфейс Индии, система быстрых цифровых платежей Pix, разработанная центробанком Бразилии, и мобильные деньги (M-Pesa), используемые во многих африканских странах, служат примерами, которые могут способствовать развитию цифровых платежных систем БРИКС. Цифровые валюты облегчают предложение денег и контроль над ними, позволяют быстро переводить деньги и полностью отслеживать их. Таким образом, единая цифровая валюта может стать важным шагом на пути к дедолларизации, предусмотренной БРИКС, а также полезным инструментом для снижения коррупции.



Автор статьи: Мюрсель Байрам (Mürsel Bayram), доцент, доктор, заведующий кафедрой африканских исследований Университета социальных наук Анкары. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705223160





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