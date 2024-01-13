Короли и капуста: насколько могущественны криминальные картели, - Виктор Хейфец

12:08 14.01.2024 Короли и капуста: насколько могущественны криминальные картели



Интервью

13.01.2024



ВИКТОР ХЕЙФЕЦ

Профессор РАН, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ.



ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ "МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (РОССИЯ 24)



Президент Эквадора Нобоа заявил, что готов отдать "украинский, российский металлолом" США в обмен на современную технику. Поможет ли американское оружие властям Эквадора "договориться" с криминальными картелями? Куда отправится старая техника? Насколько картели угрожают существованию латиноамериканских государств? Об этом профессор РАН Виктор Хейфец рассказал Федору Лукьянову в интервью для передачи "Международное обозрение".



Федор Лукьянов: Феномен квазигосударственных образований: кланы, картели – что это такое? Почему такое происходит именно в Латинской Америке? И действительно ли это угроза существованию государств? Необязательно в Эквадоре, может быть, в Мексике или прочих странах региона?



Виктор Хейфец: Мне кажется, здесь сошлись несколько моментов. Во-первых, конкретно такое провалившееся государство, квазигосудартво, или картели, – это не общая латиноамериканская схема, а конкретно эквадорская и мексиканская. Такого объема и масштаба в других местах я не вижу. Во-вторых, там сошлась череда обстоятельств:



- Две предшествующие администрации – Ленина Морено и Гильермо Лассо – в принципе брали курс на сокращение расходов и на уход государства из многих сфер. Но вакуума не возникает, поэтому туда, откуда они ушли, пришла организованная преступность. К тому же это попало на период пандемии COVID-19, когда все не работали, кроме оргпреступности, которая успешно занималась делом и заполнила вакуум собой.



- Новый президент, как я понимаю, решил задействовать сальвадорский опыт – полстраны превратить в тюрьму для организованных преступников, что в Сальвадоре успешно сработало. Он пообещал сделать тоже самое в Эквадоре, но, когда пришел к власти, не сразу занялся этим. Картели же видели, что он это обещал сделать, и решили ему показать, что, мол, "ты слишком много на себя берешь, и мы тоже здесь". А дальше уже и ему отступать некуда, и им отступать некуда.



- Эквадорские тюрьмы – это такой проходной двор, заходи, кто хочешь, уходи, с кем хочешь. Но это очень рискованный проходной двор, потому что там масса гибнущих заключенных. Понятно, почему они оттуда стремятся бежать. Там за последние лет пять, по-моему, 400 человек в тюрьмах порешили, даже притом, что это бандами контролируется, но банды конкурирующие.



- Даниэль Нобоа обещал провести референдум в 2024 г. во время избирательной кампании о придании армии дополнительных функций по борьбе с организованной преступностью. Вот, собственно, они решили не дожидаться. То, что мы сейчас наблюдаем, без всякого референдума происходит.



- Следующее обстоятельство чисто эквадорское. Их законодательство не позволяет выдавать преступников в другие государства, он должен оказаться без гражданства, поэтому, строго говоря, и Ассанжа понадобилось лишить гражданства – только потом его можно было выдворить. У них в прошлом году был референдум, предложенный прежним правительством, разрешить экстрадицию, эквадорцы радостно проголосовали против. Я допускаю, что этот референдум сейчас попробует провести уже новый президент, и результат, возможно, окажется иным.



- Общая латиноамериканская проблема – коррумпированная полиция. Много, кто коррумпирован, но полиция практически везде за редкими исключениями (Уругвай, Чили) славится любовью к зеленым и ко всем другим бумажкам. Она прямо слаба.



- Очень скверно организована Служба исполнения наказания, опять же начиная с Ленина Морено. Это теперь не отдельное министерство, его превратили в службу. Они боролись с Рафаэлем Корреа и корреаистами, а заодно угробили всю систему борьбы с коррупцией. Там одна из самых слабых в Латинской Америке пенитенциарных систем.



Все это сошлось воедино. У Нобоа времени особо не было, чтобы раскачиваться, у него следующие выборы через 15 месяцев, поэтому он должен либо доказать, что он крутой, и тогда он успешно переизберется, либо его карьера на этом закончится. А картели в то же время понимают, что или их сейчас перестреляют в Эквадоре, или они договорятся, что кесарю кесарево, а в наши дела лезть не надо, тем более что они не бедные.



Федор Лукьянов: Здесь имеет место какой-нибудь трансграничный фактор, грубо говоря, картели разных стран друг другу помогают, взаимодействуют как-то?



Виктор Хейфец: Конкретно в эквадорском случае имеют. Я не знаю, сообразил Нобоа или нет, но, когда он перечислил все эти картели (22 штуки) в своем указе, объявив их террористическими организациями, часть из них – это филиалы мексиканских картелей, то есть он объявил войну заодно и мексиканским картелям. Они пока не вмешались, но они же понимают возникающую для них угрозу.



Плюс проблема оружия. Только что развернулся очередной скандал. Эквадорские военные обнаружили в изъятом арсенале картелей склад гранат с маркировкой перуанской армии. То есть они все украдены в Перу и доставлены туда – может, украдены, может, проданы. Раньше они ссылались на американское оружие, что оно течет спокойно через границу, а тут обнаруживается, что и поближе есть, а ведь в Перу – свои картели, и с ними тоже власти борются. Вот это трансграничная часть проблемы.



Но самая главная связка – Эквадор – Мексика. Других я не вижу, и вряд ли кто-то реально из государств будет вмешиваться. Аргентинский товарищ пообещал помочь, но, по-моему, эта идея заранее обречена на провал. Во-первых, аргентинская армия – это фикция со времен Фолклендской войны, не уважаемая в Аргентине структура, слабая, не имеющая реального опыта. Во-вторых, как они технически себе это представляют? В Аргентине индейцы только на этикетках пивных бутылок есть. В Эквадоре значительная часть населения индейская, они просто не будут друг друга понимать. В эквадорской-то армии есть индейский компонент, они могут понять, а аргентинцы – европейцы, без толку. Поэтому я думаю, что это из области "поговорить", а остальные, конечно, не будут соваться, у них своих проблем хватает – у перуанцев, у колумбийцев и так далее. Максимум у США можно будет получить помощи.



Тут есть другой интересный момент. Не знаю, связано это напрямую или нет, но Нобоа на днях первым в Латинской Америке заявил, что готов отдать "украинский, российский металлолом в США в обмен на современную технику". Там на 200 млн техники, в основном БТР, вертолеты и боеприпасы. Они в 1990-е гг. напокупали, кстати, в основном даже у Украины, а не у нас, но новая техника нужна, и американцы обещали дать, а до этого все отказывались.



Федор Лукьянов: Но старая ведь тогда на Украину пойдет немедленно?



Виктор Хейфец: Я думаю, что да. Нобоа даже в принципе и не скрывает, что понимает, куда это пойдет: "Мне нужно армию модернизировать, мне нужны деньги. Мы отдадим старое – получим новое". Но я не думаю, что это связано напрямую, договорились-то они об этом явно не вчера, просто это сейчас прозвучало. Источник - Россия в глобальной политике

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