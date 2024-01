Капкан захлопнулся в Йемене: США нарвались на противника, который не может проиграть, - С.Латышев

13:12 14.01.2024 КАПКАН ЗАХЛОПНУЛСЯ В ЙЕМЕНЕ: США НАРВАЛИСЬ НА ПРОТИВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ

США тупо ввязались в безнадежный конфликт с хуситами, которые этому только рады. Сдающий свои позиции гегемон с группой ближайших союзников и вассалов на подхвате не мог поступить иначе, хотя им в Йемене ничего не светит. Войск для войны с хуситами на земле у них нет, а одни лишь удары с воздуха серьезных целей не достигнут, блокады Йеменом Красного моря из-за действий Израиля в Газе не снимут. России открытый США новый фронт выгоден – и по военным, особенно в плане Украины, и по экономическим причинам.



Англосаксы не могли поступить иначе. Все понимали, что это произойдет, хотя самые умные и догадывались, что сценарий этого шоу написан в Иране, давно ведущем с Западом гибридную прокси-войну, и, нельзя исключать, также в России. Ищи кому выгодно.



В ночь на пятницу вооруженные силы США и Британии нанесли удары по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Вашингтон и Лондон заявляют о поражении мест дислокации ракет, беспилотников, радиолокационных станций, важнейших объектов инфраструктуры. В общей сложности били по примерно 60 целям. Агрессоры утверждают, что человеческих жертв нет. Вполне логично. Поскольку йеменцев за людей они не считают, то так и есть.



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАНЕСЛИ НЕСКОЛЬКО АВИАУДАРОВ ПО ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ХУСИТОВ ВОКРУГ СТОЛИЦЫ ЙЕМЕНА САНЫ. ФОТО: WANG SHANG/GLOBALLOOKPRES



Мальбрук в поход собрался…

Трагикомическая деталь: нападением "управлял" с больничной койки министр обороны США Ллойд Остин. Чиновник из Пентагона сообщил CNN, что Остин несколько раз говорил на этот счет с президентом Джо Байденом и (?!) "активно участвовал в наблюдении и руководстве нанесения ударов". Ну разве не цирк!



Посмотрим, переживет ли Остин – не только политически, но и в прямом смысле этого слова – вполне возможные новости о том, что йеменцы начали доставать натовские корабли своими (иранскими) БПЛА и ракетами, а кого-то и утопили.



Агрессия была настолько хорошо предсказуема, что хуситы и стоящие за их спиной иранцы к ней наверняка подготовились, а бить даже баллистическими ракетами по кораблям они уже научились.



Как сообщила в четверг со ссылкой на источник в Пентагоне газета The Wall Street Journal, предвидя американо-британский налет, хуситы заранее позаботились о сохранности своих арсеналов, складировав, в частности, ракеты в бункерах города Сана.



ПЕНТАГОН ПРИЗНАЕТ, ЧТО ХУСИТЫ ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ АРСЕНАЛОВ, СКЛАДИРОВАВ, В ЧАСТНОСТИ, РАКЕТЫ В БУНКЕРАХ ГОРОДА САНА. ФОТО: MC2 ALEXANDER KUBITZA/DODGLOBALLOKPRES



Трусость и оправдания США

Байден, дважды нарушивший при этом Конституцию США, открыв новый фронт на Ближнем Востоке через голову Конгресса, попытался оправдаться. Смотрелось жалко.



Сегодня по моему указанию Вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства,



– говорится в президентском заявлении.



То, что Байден сказал дальше, является одним из самым авторитетных на данный момент подтверждений краха мирового господства США:



Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории.



По словам президента США, которые терпели эту ситуацию несколько месяцев, в результате 27 атак хуситов пострадали "более 50 стран". Конкретно "более 2 тысяч судов были вынуждены отклониться на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может привести к неделям задержек в доставке грузов", а "9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей".



ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА США, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПАДЕНИЯ ХУСИТОВ НА КОММЕРЧЕСКИЕ СУДА В КРАСНОМ МОРЕ ПОСТРАДАЛИ "БОЛЕЕ 50 СТРАН". ФОТО: MUSTAFA KAYA/GLOBALLOOKPRESS



Нападение на Йемен Байден трусливо назвал "оборонительными действиями". Президент напомнил, что США долгое время "предупреждали" и "осуждали" хуситов, заявив, что в случае необходимости примет "без колебаний" решение для дальнейшей защиты "свободной международной торговли" и прекращения атак на американских военнослужащих.



Хуситы ответят, хотя вышел пшик

А сейчас США вообще заявляют, что это был предупредительный удар, и если хуситы образумятся, то они будут считать "инцидент исчерпанным".



Проблема Америки и ее вассалов заключается в том, что в Йемене, где обожают воевать, невзирая ни на какие потери, и считают честью для себя намылить шею США и их клевретам, особенно Израилю, а также Британии, так не считают.



Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену,



– цитирует замминистра иностранных дел Йемена Хусейна аль-Ази ливанский телеканал Al Mayadeen.



Йеменские власти сообщили, что удары по стране не привели к реальному и серьезному ущербу, что никакой широкой антийеменской коалиции в Красном море нет – там действуют лишь ВМС США и Британии.



ЙЕМЕНСКАЯ ГРУППИРОВКА ХУСИТОВ ОБЪЯВИЛА В СРЕДУ, ЧТО ОНА ЗАПУСТИЛА "БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ" БЕСПИЛОТНИКОВ И РАКЕТ В НАПРАВЛЕНИИ КОРАБЛЯ ВМС США В КРАСНОМ МОРЕ. ФОТО: WANG SHANG/GLOBALLOOKPRESS



Опять глупости. Только американцы и англичане!

Это действительно весьма показательно. Никакие другие союзники Вашингтона и Лондона, включая Францию и Германию, ни одна суверенная арабская страна (мизерный Бахрейн, можно сказать, оккупирован США), особенно безуспешно воевавшая еще совсем недавно с хуситами Саудовская Аравия, не изъявили желания связываться с Йеменом, несмотря на блокаду Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, вызванную израильским геноцидом Газы.



Между тем США и особенно Британии надолго не хватит. Без наземной операции все, что происходит сейчас, это пустое сотрясение воздуха и выкидывание на ветер больших денег, не говоря уже о достаточно дефицитном высокоточном оружии, которому можно было бы найти и другое применение.



Это отвлечение финансовых и военных ресурсов от украинского фронта против России, от непосредственной поддержки Израиля, возможных действий против Ирана и назревающего конфликта вокруг Тайваня.



Совершенно очевидно, что на решимость и возможности хуситов закрыть для Израиля Красное море эта операция не сильно повлияет. Временно количество обстрелов и захватов имеющих отношение к израильским интересам судов может снизиться, а потом все быстро вернется на круги своя.



СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО НА РЕШИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ХУСИТОВ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ КРАСНОЕ МОРЕ ЭТА ОПЕРАЦИЯ НЕ СИЛЬНО ПОВЛИЯЕТ. ФОТО: HANI AL-ANSI/DPA/GLOBAL LOOK PRESS



Самое страшное впереди

Причем если в конфликт непосредственно втянется Иран, все может стать для Запада намного хуже и привести к полному закрытию для международной торговли не только Красного моря, но и Персидского залива. Для мировой экономики такое развитие событий станет настоящим шоком.



И это еще не все: если англосаксы не отстанут от Йемена, заполыхают американские базы на Ближнем Востоке, а "точечные удары" могут ударить бумерангом по их собственной территории. Это хуситы безразличны к потерям, на Западе все будет иначе.



Короче, США светит еще один грандиозный провал в регионе, где их позиции и без того сильно подорваны.



НЕСМОТРЯ НА БЛОКАДУ КРАСНОГО МОРЯ И БАБ-ЭЛЬ-МАНДЕБСКОГО ПРОЛИВА, ВЫЗВАННУЮ ИЗРАИЛЬСКИМ ГЕНОЦИДОМ ГАЗЫ, ПОКА НИКТО, КРОМЕ АНГЛОСАКСОВ, СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЙЕМЕНОМ И ЕГО АРМИЕЙ НЕ ЗАХОТЕЛ. ФОТО: MOHAMMED AL-WAFI/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS



Что с того?

Как все это отразится на России? Положительно! Очень положительно! И дело не только в том, что Украина получит в результате меньше оружия и денег. Большая заваруха в районе Аравийского полуострова приведет к резкому рост цен на нефть и газ, бенефициаром чего станет Россия. Незапланированные огромные доходы никогда и никому не мешали, особенно во время войны.



СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

12 ЯНВАРЯ 2024 Источник - tsargrad.tv

