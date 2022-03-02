Миллер-кадры. Вице-президент российского "Газпромбанка" по пиару Волобуев сбежал на Украину и записался там в тероборону

15:18 14.01.2024

Алексей Иванов



Игорь Михайлович Волобуев* родился 15.06.1971 в г. Ахтырка Сумской области Украинской ССР. В 1989-м переехал в Москву, в 1994-м окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина). Трудился в газетах "РТ-трибуна" и "Труд", издательствах "Курьер" и "Газойл пресс", консалтинговом Агентстве деловой информации. С 2000 года по 2016 год руководил пресс-службой "Газпрома", являлся заместителем главы департамента информационной политики компании. Параллельно в начале 2010-х учредил в подмосковных Химках клининговую компанию, но через какое-то время переписал ее на третьих лиц. Потом перешел в "Газпромбанк", где до 2022-го занимал пост вице-президента, курировал пиар промышленных активов.



