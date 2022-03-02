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|Миллер-кадры. Вице-президент российского "Газпромбанка" по пиару Волобуев сбежал на Украину и записался там в тероборону
15:18 14.01.2024
Алексей Иванов
Игорь Михайлович Волобуев* родился 15.06.1971 в г. Ахтырка Сумской области Украинской ССР. В 1989-м переехал в Москву, в 1994-м окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина). Трудился в газетах "РТ-трибуна" и "Труд", издательствах "Курьер" и "Газойл пресс", консалтинговом Агентстве деловой информации. С 2000 года по 2016 год руководил пресс-службой "Газпрома", являлся заместителем главы департамента информационной политики компании. Параллельно в начале 2010-х учредил в подмосковных Химках клининговую компанию, но через какое-то время переписал ее на третьих лиц. Потом перешел в "Газпромбанк", где до 2022-го занимал пост вице-президента, курировал пиар промышленных активов.
2.03.2022 оставил работу, бросил вторую жену Маргариту Горину и несовершеннолетних детей (первая супруга Марина Дмитренко - его землячка; он помог ей получить образование в той же "Губке", однако затем бросил Марину с маленьким ребенком, женившись на Маргарите, занимавшей должность в "Газпроме"), и уехал в Бандеростан - через Турцию, Латвию и Польшу.
Записался в Силы территориальной обороны ВСУ (Сили територіальної оборони Збройних сил України).
Говорил в интервью, что хотел покинуть РФ с 2004 года, но типа не мог сделать это раньше по семейным обстоятельствам. Сообщил, что после воссоединения Крыма с Россией "дал себе слово", что поедет воевать, если "русские танки придут в мою Ахтырку". Вещал, что "война России с Украиной идет уже 20 лет". Рассказал укроСМИ, что в РФ его "подозревают в продаже секретов о заводах "Газпромбанка", которые я пиарил". Заявил: "Я больше не мог там находиться. Я по национальности украинец. [...] Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы. [...] Я понимаю, что приехал весь в г***е, и у меня нет мысли, что я смогу полностью смыть все это. Но внутри себя я чист. [...] Я бежал из России, чтобы сражаться вместе с украинскими солдатами". Назвал СВО "преступлением со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ".
Вы представляете, сколько лет такой ублюдок проработал в структурах "Газпрома"? По данным Life, "первую зарплату в российской госкорпорации он получил не позднее 1999 года".
"У меня только один вопрос: а чем занимается служба собственной безопасности "Газпромбанка" - не самой незаметной структуры у нас в стране? Структуры, прямо скажем, важной, связанной со множеством важнейших процессов. Если не знали и не догадывались - что делают на своем месте? Если знали - почему молчали?", – возмущался в апреле 2022-го журналист телеканала "СПАС" Андрей Афанасьев.
В июне 2022-го Игорь Волобуев* вступил в укронацистскую террористическую группировку "Легион "Свобода России"" (Легiон "Свобода Росiї")** в составе ВСУ, являющуюся детищем Главного управление разведки Минобороны Украины и беглого экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева***. Весной 2023-го в районе Бахмута был ранен "при организации отхода военной группы". Имеет укропское удостоверение участника боевых действий.
23.06.2023 наркофюрер Зеленский наградил экс-газпромовца Волобуева* знаком отличия президента Украины "Крест боевых заслуг" ("за успешное выполнение боевых задач").
13.10.2023 Министерство юстиции России внесло террориста в реестр физических лиц - иностранных агентов. В сообщении ведомства сказано: "И. М. Волобуев открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживает за пределами Российской Федерации".
И только теперь Министерство внутренних дел России объявило бывшего вице-президента "Газпромбанка" и многолетнего руководителя пресс-службы "Газпрома" в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства; по какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется.
В перечень террористов и экстремистов мразь до сих пор не включена.
Добавим, что Волобуев* сохраняет гражданство РФ.
* внесен в список иностранных агентов
** признан террористическим и запрещен в России
*** признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и объявлен в розыск