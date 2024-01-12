В Исландии вулкан уничтожает старейший город Гриндавик, идет эвакуация

22:00 14.01.2024

Магма от вулкана на полуострове Рейкьянес в юго-западе Исландии подобралась к одному из старейших городов страны Гриндавику, который был основан еще в 934 году. Город известен крупным эзотерическим центром солнцепоклонников и сюда стекались многочисленные туристы, особенно из Японии и Кореи.



