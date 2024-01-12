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|В Исландии вулкан уничтожает старейший город Гриндавик, идет эвакуация
22:00 14.01.2024
Магма от вулкана на полуострове Рейкьянес в юго-западе Исландии подобралась к одному из старейших городов страны Гриндавику, который был основан еще в 934 году. Город известен крупным эзотерическим центром солнцепоклонников и сюда стекались многочисленные туристы, особенно из Японии и Кореи.
Как сообщают местные СМИ, магма поглотила уже три дома. Мэр города Фаннар Йонассон также сообщил об образовавшейся трещине, которая составляет примерно километр и имеет тенденцию к расширению. В связи с этим в Гриндавике объявлена эвакуация.
Представитель исландских сил гражданской обороны Видир Рейниссон в свою очередь сообщил, что спасатели работают без перерыва.
Арсений Томин