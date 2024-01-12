Почему замерзает Подмосковье? (видео)

22:07 14.01.2024 Почему замерзает Подмосковье

инфраструктура критически изношена, а чиновники рапортуют только об успехах



Владислав Мальцев



Московская область, как подчеркивают в обращениях к президенту жители разных его населенных пунктов, в прямом смысле слова замерзает уже вторую неделю. Причем речь идет о достаточно крупных населенных пунктах в самых разных уголках региона. В первой части статьи будет описана катастрофа что позволит оценить ее масштаб и продолжительность, во второй – размышления автора о причинах этих событий.



Громкий резонанс вызвала ситуация в 50-тысячном Климовске (город с населением 56,0 тыс чел на 2023 год, входит в состав городского округа Подольск), где ранним утром 4 января без отопления осталось разом 176 многоквартирных жилых домов и 6 января здесь был объявлен режим чрезвычайной ситуации локального характера.



При отключенном отоплении в 25-градусный мороз температура в квартирах упала практически до нулевой, оконные рамы и стены квартир покрылись с внутренней стороны мощной наледью, на всех этажах полопались батареи. Попутно во многих домах пропало электричество (возможно, вследствие перегорания линий электропередач из-за выросшей нагрузки) и даже центр Климовска на многие дни погрузился во тьму. И сидеть в атмосфере такого техногенного апокалипсиса пришлось долго. "Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86", – сообщил днем 9 января в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По состоянию на утро 10 января, по этим же официальным данным, "тепло подведено к 146 домам из 176".



Как сообщил поздно вечером 8 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, губернатор Московской области отчитался о ситуации в регионе с отоплением перед президентом, по результатам чего глава государства дал поручения главе МЧС. То есть, в разрешение кризиса вынуждены были вмешаться высшие федеральные инстанции.







На фоне этого, разумеется, все активно занялись поиском "стрелочников". 7 января Воробьев публично сделал акцент на владельцах котельной на Климовском патронном заводе, где 4 января произошла авария: "Котельная находится в ведении частников – владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому. Попросим Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию". 10 января Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" и начальника заводской котельной, а также заместителя главы администрации городского округа Подольск. Но уже после арестов журналисты обратили внимание, что 14 марта 2020 года министр энергетики Московской области распорядился инвестировать в 2020 – 2021 годах в развитие системы теплоснабжения ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" 57 млн 185 тыс руб. Куда пошли эти немалые деньги – вопрос, ведь должна быть и отчетность.



Но если бы кризис был только в Климовске! Только по официальной информации, 2 января без отопления и горячей воды остались 26 многоквартирных домов в Балашихе (город с населением 526,9 тыс чел на 2023 год, входит в состав одноименного городского округа) и 4 дома в Электростали (город с населением 143,2 тыс чел на 2023 год, входит в состав одноименного городского округа). И если в Балашихе проблему вроде бы удалось быстро решить, то в Электростали география техногенного апокалипсиса начала расширяться, сопровождаясь аналогичным Климовску разрывом батарей по всем этажам.



9 января все российские СМИ обошли видеозаписи, на которых жители Электростали греются на улице у костров. (Кстати, не они первые прибегли к такому архаичному способу получения тепла – еще вечером 6 января Telegram-канале "Люберцы Онлайн" опубликовал видеозапись греющихся у костров людей в Лыткарино (город с населением 66,0 тыс чел на 2023 год, входит в состав городского округа Люберцы), где "люди уже сутки без отопления".) И лишь после такого общественного резонанса проблему вроде бы решили. "У нас нет домов без отопления, полностью отключений нет. Вчера были отключения, но они все достаточно оперативно были устранены", – сообщили РБК утром 10 января в Единой дежурно-диспетчерской службе Электростали.







Утром 9 января произошла авария в Дмитрове (город с населением 64,7 тыс чел на 2023 год, входит в состав одноименного городского округа). "Уважаемые жители мкр Космонавтов! Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения", – обтекаемо сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа. Более конкретен был паблик "Это Дмитров детка!" в "ВКонтакте": "Котельная микрорайона Космонавтов обеспечивает теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов, два детских сада и школу номер восемь. Этим летом глава округа Илья Поночевный в эфире местного телевидения рассказывал о выполнении здесь капитального ремонта одного из котлов и ремонте котельной в целом". По состоянию на вечер 10 января, как признал глава городского округа: "Авария на теплотрассе в мкр Космонавтов уже ликвидирована. Но, к сожалению, жители нескольких домов в соцсетях написали мне, что батареи по некоторым стоякам пока остаются холодными. Основная причина – завоздушивание стояков".



Днем 10 января произошла авария на магистральном трубопроводе в Новых Химках. (население 257,0 тыс чел на 2023 год, входит в состав городского округа Химки). Telegram-канал BAZA опубликовал телефонограмму Химкинского филиала Теплоснабжающей компании "Мосэнерго", информировавшую об отключении отопления в 365 домах, включая 21 детский сад, 10 школ, 4 лицея и 1 техникум, 3 поликлиники (в том числе 1 детскую), 2 корпуса Химкинской центральной клинической больницы, 1 травмопункт, 1 пункт скорой помощи, 1 пункт МЧС и еще 52 здание общественного назначения. Тот же перечень улиц, но без перечня домов опубликовал вечером 10 января в своем Telegram-канале губернатор Московской области, сделав при этом акцент на том, что лишь "в 35 домов в микрорайоне между улицами Маяковского и Лавочкина отопление подается со сниженными параметрами, все остальное работает стабильно" и "с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа".



Не обошли стороной аварии и Красногорск, de facto столицу Московской области (город с населением 188,8 тыс чел на 2023 год, входит в состав одноименного городского округа), где находятся администрация губернатора, правительства и министерств региона. Днем 6 января здесь произошла утечка на теплотрассе, в результате чего была остановлена котельная №7 и отключена подача тепла в дома (точное количество не называется) на улицах Ленина, Карбышева, Кирова, Братьев Горожанкиных, Успенской и Парковой. Уже к вечеру того же дня администрация городского округа отчиталась, что отопление уже восстанавливают, но обещания оказались несколько преждевременными.



"После остановки котельной №7 в Красногорске до сих пор не во всех квартирах вернулось тепло. Завоздушены стояки, замерзла канализация, перемерзли батареи, топят прорвавшие трубы. Дозвониться до коммунальщиков невозможно", – констатировали вечером 8 января в паблике "Красногорск Online" в "ВКонтакте". Ранее в тот день в паблике "Типичный Красногорск" в "ВКонтакте" местная жительница Светлана Рожкова написала, приложив фотографию обмерзшей льдом изнутри входной двери: "Вопрос к Администрации, почти 2ое суток нет отопления на Центральном проезде, Кирова, Народное ополчение. Трубы лопаются, как мыльные пузыри, так как дома надо снести давным-давно вместе с этими трубами 40-х годов!"



И спустя еще пару дней ситуация слабо изменилась. "Странно, что никто не написал сегодня про отсутствие отопления в 10-й школе, мой ребенок сидел на уроке в куртке", – жаловалась вечером 10 января в паблике "Красногорск Online" в "ВКонтакте" одна из жительниц города, приложив свою переписку. Это в комментариях к посту подтвердили и другие жительницы Красногорска: "Да не только в школе, а еще и в детских садах, относящихся к 10-й школе, холодно. Температура в группах +14 – +15 градусов. Воспитатели просят одевать детей потеплее".



И это лишь самые заметные случаи – поступали жалобы и из многих других городов.







Конечно, можно было бы списать все на ударившие под Новый год сильные морозы (хотя что это за коммунальная система, которую обрушили в общем-то регулярно бывающие в такое время года 25-градусные морозы). Но началось-то все еще до них.



На первый взгляд, ситуация в Московской области мало отличается от других регионов России, где на фоне резкого похолодания произошла целая серия катастроф в коммунальном хозяйстве. Так, утром 4 января из-за пожара на электрической подстанции оказалось обесточено несколько районов в Северо-Восточном административном округе Москвы, 11 января из-за аварийного срабатывания на подстанции была обесточена половина Омска и ряд районов Омской области, 11 января из-за прорыва на ТЭЦ отключили отопление в 237 жилых многоквартирных домах в нескольких районах в левобережной части Новосибирска и т.д. Но лишь на первый взгляд.



Дело в том, что все перечисленные выше случаи в других регионах – хоть и крупные, но единичные аварии, которые были достаточно быстро устранены. В Подмосковье же целая серия бесконечно тянущихся коммунальных катастроф, не связанных непосредственно друг с другом.



Например, в Электростали жители Восточного микрорайона стали массово жаловаться в официальные инстанции на срыв отопительного сезона еще в конце ноября. 11 декабря после обращений жителей к президенту глава городского округа сообщила: "В связи с системной некачественной работой частной котельной "Восточная" компании АО "ВКС", где постоянно не соблюдается температурный график, в квартиры жителей восточного района не поступает необходимое тепло... Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС". Но, как рассказывали 15 декабря Газете.Ru жители Электростали: "Были проведены работы, но толку ноль! Постоянные прорывы труб, администрация так и не вышла на диалог с жителями. В некоторых домах температура опустилась ниже +8°С". Чиновники, кстати, продолжающиеся проблемы с отоплением не стали отрицать.







Тут снова попытка все списать на "частников", как любят делать чиновники, но та же проблемная котельная "Восточная" на 49% принадлежит местному муниципалитету, да и сами представители администрации городского округа Электросталь признавали 15 декабря в комментариях Газете.Ru: "Главная причина сложившейся ситуации – высокая степень износа теплосетей: пятая часть труб выработала свой ресурс на 100%, а остальные – на 75%". А это уже не сфера ответственности частных котельных.



В паблике "Подольск" в "ВКонтакте" есть много жалоб о том, что проблемы с отоплением начались еще до аварии на частной котельной в Климовске (которая, как сейчас точно известно, произошла в 3:32 утра 4 января) и в никак не связанных с Климовском населенных пунктах городского округа. Вот, например, 8 января пишут (с фотографиями): "Подольск. Большая Серпуховская, 42. С 3 января нет отопления. УК и администрация дают отписки, что дали отопление 4 января. В квартирах 10 градусов! Окна покрылись льдом. Обогреватели не помогают. Аварийная не берут трубку!" Или вот другой житель того же дома (тоже с фотографиями обледенелых квартир): "Большая Серпуховская, дом 42. БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ с 3 января! Лопнула и канализация!"



Другой адрес в том же Подольске, 9 января: "Подольск, ул В. Дубинина, д. 16. 3, 4, 5 января отключили отопление. Температура в квартире опустилась до 14 градусов. 6 января включили. Батареи были едва теплые. Постепенно они нагрелись, но за три дня дом так остыл, что в квартире было прохладно. Пришлось дополнительно включить обогреватели! А сегодня в 21.00 час снова отключили отопление!... Свет едва горит!"



А вот уже другой населенный пункт в том же городском округе, 8 января: "Поселок Поливаново, Росинкин проезд, Полевой проезд, ул. Центральная, ул. Нестеровых, Соловьиная и ВЕСЬ ПОСЕЛОК. С 03 января низкое напряжение, скачки, не работает техника, котлы, обогреватели! Много техники у людей сгорело. В домах холод, тк обогревателям не хватает мощности! Третий день ситуация, люди мерзнут! Бригады не выезжают для решения проблемы!"



Жители того же многоквартирного жилого дома 42 по улице Большой Серпуховской в Подольске опубликовали 9 января фотографии подвала своего дома, где все трубы проржавели, а некоторые "залатаны" чем под руку попало и обмотаны изолентой. Ситуация такая, что буквально чуть подтолкни – все рухнет. Судя по отзывам жителей на Google Maps, в доме уже не первый год из кранов идет ржавая вода.



Так что основная причина коллапса в Московской области – чудовищный износ коммунальной инфраструктуры, требующий для ее замены огромных вложений. По поводу выработавших срок теплосетей в Электростали, как признавали в местной администрации: "Ориентировочная стоимость их замены составляет 600 млн рублей, поэтому одновременно осуществить замену всех тепловых сетей невозможно, как в финансовом, так и в техническом плане". Поэтому латают дыры.



Но, как говорится, признание проблемы – первый путь к ее решению. Судя же по реляциям чиновников, в тех же Электростали и Подольске дело обстояло в декабре не просто хорошо, а просто образцово! На заседании Высшего совета Московской области 25 декабря глава городского округа Электросталь получил премию губернатора "Эффективное управление муниципальными ресурсами", а Подольск удостоился премии "Прорыв года" (спустя неделю этот статус обретен совсем иное значение) как лучший по области в номинации "Эффективное управление ресурсами".



Почему так происходит? Потому что главы городских округов не избираются населением, а выдвигаются губернатором и утверждаются советом депутатов городского округа. Их главная задача – "показать красиво результат" Воробьеву и перейти в другой округ на повышение. Вследствие этого главы вряд ли успевают полностью изучить проблемы своих городских округов, потому что обычно время их пребывания в одном округе ограничено одним – двумя годами. Например, нынешний глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков с мая 2020-го по ноябрь 2021-го возглавлял городской округ Кашира, а до этого с 2019-го был заместителем главы Ленинского городского округа. Глава городского округа Подольск Дмитрий Артамонов занимает свой пост с 27 октября 2023 года, ранее с февраля 2020-го руководил городским округом Чехов, а до этого был заместителем главы городского округа Химки в 2019 – 2020 годах, и т.д.



Эта бесконечная кадровая ротация не была бы так фатальна, если бы не одна особенность организация управления в Московской области. Еще 10 лет назад она была привычной нам всем многоуровневой. Первый уровень – это деревня, поселок городского типа город, где есть свой глава и совет депутатов. Они там избирались на прямых выборах и поэтому поневоле хорошо знают проблемы, беспокоящие жителей. Второй уровень – район со своим главой и советом депутатов, которые раньше тоже избирались, но уже с 2014 года часть из них стали назначать "сверху". Но в 2015 – 2019 годах районы упразднили, а вместо них создали городские округа с назначаемыми главами.



Логика в такой реформе, безусловно, была, потому что главы районов Московской области бессменно "сидели" на своих постах десятилетиями (например, Валерий Гаврилов руководил Дмитровским районом с 1991 по 2017 годы, Владимир Демин Раменским районом с 1996 по 2016 годы и т.д.) и с какого-то момента отождествили себя с властью на местах как таковой. В 2013 году газета "Версия" писала: "Заместителем главы администрации города Дмитрова является его сын Олег Гаврилов… Дочь Инна Гаврилова, в замужестве Лаврова, до своего ухода в декретный отпуск успешно работала на посту помощника главы Дмитровского района, а племянница Светлана Дегтяренко возглавляет районное БТИ. Советником главы администрации Дмитровского района является зять родного брата Гаврилова-старшего – Федор Зотов. Сейчас он курирует в районе вопросы реформы ЖКХ, попутно "подмяв" под себя местные коммунальные компании и специально созданный Единый расчетный центр".



В итоге, перекроив систему управления регионом и не давая "засидеться" ни одному из глав городских округов на своем посту больше нескольких лет, дабы не срастись с властью на местах, власти региона потеряли обратную связь с "землей". И сейчас это "аукнулось". Источник - Завтра

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