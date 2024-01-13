НАТО идет в Азию. Япония становится проводником альянса в АТР, - Валерий Кистанов

00:11 15.01.2024 Об авторе: Валерий Олегович Кистанов – руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.



На встрече в Токио генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Японии Фумио Кисида согласились, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима.

В контексте усиливающейся на глазах новой холодной войны примечательным явлением на международной арене стал поворот НАТО на восток, а точнее, на Азиатско-Тихоокеанский регион. За этим феноменом стоят опасения не только США, но и западноевропейских стран по поводу "восходящего" Китая. Они усматривают в росте его экономической, технологической и военной мощи угрозу собственным интересам в обеспечении национальной безопасности.



Особую тревогу амбиции Китая вызывают у соседней Японии. Несмотря на высокую торгово-экономическую взаимозависимость двух стран, конфронтация между ними в сфере безопасности только возрастает.



Чтобы справиться с общей "головной болью", три центра силы коллективного Запада – США, ЕС и Япония – все больше координируют свои усилия по "обузданию" Китая по всем азимутам. Так, Япония и США активно продвигают стратегию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона с целью сдерживания Китая не только в сфере экономики, но и в области безопасности.



Желание стран Запада совместными усилиями осадить напористый Китай оформилось в свежеиспеченную концепцию неделимости безопасности Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов. Концепция была выдвинута покойным главой правительства Японии Синдзо Абэ, раскручена действующим премьером Фумио Кисидой и с энтузиазмом подхвачена нынешними руководителями НАТО и Евросоюза. По сути, за пафосной формулировкой о единстве безопасности двух регионов, находящихся на противоположных сторонах планеты, кроется высказанное Абэ банальное опасение по поводу того, что Китай может попытаться силой присоединить к себе Тайвань. Вкупе с вероятным, по японским оценкам, захватом Пекином спорных островков Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и установлением им полного контроля над Южно-Китайским морем это может коренным образом переформатировать экономический и военно-политический ландшафт в АТР со всеми вытекающими негативными последствиями для Японии, США и их союзников в регионе.



Китай занимает центральное место в обновленной Стратегии национальной безопасности Японии, принятой в декабре 2022 года. В ней утверждается, что внешняя политика Китая, его военная активность и другие виды деятельности представляют собой "беспрецедентный и величайший стратегический вызов в обеспечении мира и безопасности" Японии. Документ обращает внимание на то, что Китай укрепляет стратегические связи с Россией, и обвиняет Пекин в попытках бросить вызов существующему международному порядку.



В соответствии со своей стратегией в сфере безопасности Токио совместно с Вашингтоном стремится создать в АТР сеть формальных и неформальных альянсов как на двусторонней, так и многосторонней основе с целью противостояния "китайской угрозе". Среди них особое значение придается Quad – межконтинентальному "квартету" в составе США, Японии, Австралии и Индии. Токио с воодушевлением воспринял сколачивание в регионе англосаксонского "трио" – AUKUS (Австралия, Британия и США). Сейчас муссируется идея разбавления чужеродного для Азии тела за счет присоединения к нему Японии и Южной Кореи в формате "AUKUS плюс".



Благодаря наметившемуся сближению Сеула и Токио, под давлением Вашингтона загнавшим (надолго ли?) под ковер болезненные двусторонние проблемы, уходящие корнями во времена колониального правления Японии на Корейском полуострове, обретает второе дыхание треугольник США – Япония – Южная Корея. Он оценивается Пекином как "азиатское НАТО".



На этом фоне в АТР двинулось настоящее НАТО. В унисон с японским правительством его руководство вводит Китай в число своих основных угроз национальной безопасности. В Стратегической концепции, принятой на саммите альянса в Мадриде в июне 2022 года, Китай прямо не называется противником НАТО, но характеризуется как "системный вызов". В документе подчеркивается, что амбиции и политика Китая "бросают вызов интересам, безопасности и ценностям" Запада. Пекин признается особо опасным для членов альянса и их сторонников в Европе в связи с тем, что он "стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, важнейшую инфраструктуру и стратегические материалы, а также цепочки поставок".



В АТР НАТО планирует укреплять отношения в сфере безопасности прежде всего с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, то есть странами, которые в той или иной степени являются военными сподвижниками США в регионе. Главы этих государств были приглашены в качестве партнеров НАТО на саммиты Мадриде в 2022 году и Вильнюсе в июле минувшего года. Однако главной опорой и проводником НАТО в АТР становится Япония – единственный азиатский представитель коллективного Запада, к тому же член G7, председателем которой она являлось в ушедшем году.



Важными шагами по укреплению взаимодействия между Японией и НАТО явились визиты в Токио генсека альянса в 2017 и 2023 годах. На встрече год назад Кисида и Столтенберг подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в области безопасности между Японией и НАТО. Они в очередной раз согласились, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима, указав на действия России в Украине и наращивание военной мощи Китая.



На саммите в Вильнюсе Столтенберг заявил, что у НАТО "нет партнера ближе, чем Япония". Там же была принята Индивидуальная программа партнерства НАТО и Японии на 2023–2026 годы. Она предусматривает взаимодействие в 16 сферах. Приоритетные из них – сотрудничество в области киберзащиты, обеспечения безопасности в космосе и противодействия дезинформации. Аналогичные, хотя и разные по содержанию индивидуальные программы сотрудничества были приняты и в отношении Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.



Параллельно с налаживанием сотрудничества с НАТО на уровне альянса Токио стремится развивать военные связи с рядом его членов на двусторонней основе, заключая соответствующие соглашения. Особую активность в налаживании военного сотрудничества с Японией с нескрываемой целью сдерживания Китая в АТР проявляет Великобритания. Весьма символичным в этом отношении стало участие ударной группы британских ВМС во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth в совместных военно-морских учениях, прошедших в Тихом океане к югу от острова Окинава в августе 2021 года. Япония и Франция также намерены укреплять двусторонние военные связи. В сентябре 2023-го они провели первые совместные военно-воздушные учения на территории Японии с прицелом на Китай. В том же месяце Сухопутные силы самообороны Японии и французская армия участвовали в маневрах с боевыми стрельбами в Южной части Тихого океана в Новой Каледониия, опять же с антикитайским подтекстом.



Японское правительство стремится продемонстрировать, что усиление сотрудничества с НАТО – это не "одностороннее движение" с целью вовлечь альянс в сдерживание Китая в АТР. Со своей стороны, Токио выражает готовность помочь НАТО в противостоянии России в Европе, особенно после начала СВО в Украине. Военно-транспортный самолет Сил самообороны Японии принял участие в крупномасштабных военно-воздушных учениях стран НАТО, проведенных в Германии в июне 2023 года. В марте 2023-го Кисида объявил, что Япония предоставит Украине нелетальные виды вооружений через целевой фонд НАТО. В ходе неожиданного визита в Киев 7 января министр иностранных дел Еко Камикава конкретизировала, что Япония выделит через этот фонд 37 млн долл. для финансирования поставок Украине системы обнаружения беспилотников. Ранее Токио принял решения поставлять гаубичные снаряды натовского калибра 155 мм Великобритании и производимые по американской лицензии ракеты "земля–воздух" Patriot Соединенным Штатам. Два ведущих члена НАТО интенсивно снабжают этими и другими вооружениями и боеприпасами Украину.



Вместе с тем следует отметить, что на саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс оказался расколот по вопросу, где должны заканчиваться географические границы НАТО. Это показала дискуссия вокруг идеи открытия в Токио первого азиатского офиса связи для координации действий альянса с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Против открытия выступила Франция, поскольку, по ее мнению, это может способствовать росту напряженности между Китаем и НАТО. Президент Эмманюэль Макрон настаивает на том, что альянсу необходимо сосредоточиться на регионе Северной Атлантики. Берлин тоже с оглядкой на Пекин призывает к осторожности в вопросе токийского офиса НАТО. Вашингтон же положительно относится к предложению открыть офис именно в Японии – своем главном азиатском союзнике.



Многие эксперты, причем не только азиатские, полагают, что расширение сферы деятельности НАТО на АТР чревато участием альянса в будущих возможных конфликтах и приведет к росту напряженности в регионе. Укрепляющиеся связи альянса с Японией и Южной Кореей особенно повышают риск войны с КНР, хотя официальные представители НАТО открещиваются от приема стран Индо-Тихоокеанского региона в члены альянса или ведения им боевых действий там. Правда, в свое время они обещали не продвигать НАТО на восток в самой Европе.



Весьма сдержанно к расширению активности Североатлантического альянса на азиатский восток относятся страны – члены АСЕАН, которые стоят перед трудным выбором стороны во все более нарастающем соперничестве в АТР Вашингтона и Пекина. К тому же приход НАТО в регион еще больше понизит и без того слабеющую центристскую роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности. Примечательно, что в самой Японии сближение с НАТО некоторыми наблюдателями было воспринято с настороженностью. По их мнению, решение принималось без должного обсуждения в стране и представляет опасность для Японии, поскольку противоречит ее Конституции, не признающей право на коллективную самооборону.



9–11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию основания альянса. Следует ожидать, что на саммит в третий раз будут приглашены индо-тихоокеанские партнеры НАТО в лице Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Можно полагать также, что на нем американский президент Джозеф Байден постарается не только продемонстрировать усиление под своим руководством стратегического сотрудничества между союзниками США в в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, но и глубже вовлечь их в совместное противостояние с Китаем. Там же устами американского лидера, по-видимому, будет "освящена" японо-натовская концепция неделимости безопасности Индо-Тихоокеанского и Евро-Атлантического регионов.



Таким образом, налицо усиливающаяся тенденция к тому, что Япония и НАТО под знаменем указанной концепции в центр своих военных стратегий ставят сдерживание Китая и России в обоих регионах. А не получится ли так, что Москва и Пекин в ответ зеркально выдвинут собственную концепцию неделимости безопасности тех же регионов, а корабли России и Китая будут проводить совместные военно-морские учения не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Евро-Атлантическом, например в Балтийском море? Источник - НГ

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