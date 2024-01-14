Запад превратился в прошлое человечества, - Николай Сорокин

00:12 15.01.2024 Россия вырвалась!

Запад превратился в прошлое человечества

Николай Сорокин



Президент Казахстана недавно отметил, что существует феномен Союзного государства России и Белоруссии, уровень интеграции в котором резко отличается от уровня интеграции в ЕАЭС. "В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, - создание государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, извините, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас".



Алексей Арестович*, бывший фронтмен киевского режима, поразился, что российский лидер Владимир Путин называет украинцев братьями. Об этом он написал непосредственно во время знаменитого итогового "Прямого эфира" 14 декабря. "Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне, если Зеленский выступил бы на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками", - написал Арестович в соцсети. "На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в фильм "Не смотри наверх". Как вы думаете - у кого преимущество: у нас или у них?" - спрашивает Арестович.



Главнокомандующий ВСУ Залужный впал в истерику на фоне массированных ударов армии России по военным объектам Киева. Такое мнение высказал известный британский аналитик Александр Меркурис. Фактически, не только украинская, а вся западная система ПВО продемонстрировала полную несостоятельность при мало-мальски массированном применении Россией современных ракет.



Эксперт отметил, что удары ВКС России деморализуют украинских военных. Он также добавил, что "состояние, в котором пребывает Залужный, в каком-то смысле отражает ситуацию на фронте". Не в каком-то смысле, а полностью ее отражает. На самом деле, эти удары - визитная карточка эпохи окончания гегемонии Запада.



Вышеприведенные цитаты ярко иллюстрируют изменившуюся реальность. Начиная с перестройки (а многие считают, что даже значительно раньше), западная цивилизация, ее идеология и культура начали приобретать сверхценное, определяющее, кодирующее значение для советских элит. Сейчас мы не будем разбирать причины этого, но факт остается фактом: почти сорок лет шло копирование западной модели, признание ее безальтернативного характера, шаманские пляски вокруг ее базовых институтов. На побег из этого тупого олигофреноподобного мирка мы решились совсем недавно, по историческим меркам - только сегодня.



Кто-то скажет: поздно решились, преступно потеряли время, дали врагу огромную фору. Да, но тут есть одно маленькое и забавное "но". Дело в том, что ни одна страна мира, отличная от России (ну и Белоруссии: сегодня, как мы уже слышали от главы Казахстана - это малоразличимые понятия), на дерзкий побег так пока и не решилась. По совершенно разным причинам и привходящим обстоятельствам, но мосты окончательно не сожжены ни у кого. Это сделал только Путин, и на нем сегодня невиданная со времен Второй мировой войны нагрузка и ответственность.



Действительно, Китай, максимально продвинувшийся в обретении подлинного суверенитета, не может окончательно выйти из западной системы взаимных обязательств и баланса интересов из-за ни с чем не сравнимой встроенности китайских товаропроизводителей и финансистов в экономику "золотого миллиарда". КНР вынуждена считаться со многими, в том числе и ограничивающими ее суверенитет препозициями. Так исторически сложилось: без западных рынков Китай не стал бы современным Китаем, ведущей экономикой мира.



Примерно то же самое с Индией, но на Индию пока не оказывается санкционное и политическое давление, и она не очень-то и стремится к полной самостоятельности: тот весьма высокий уровень суверенитета, который имеется на сегодняшний день, вполне устраивает индийские элиты.



Остальные же страны имеют различную степень зависимости от гегемона, начиная от чисто экономического давления, как в случае, например, с Бразилией, и заканчивая прямой военной оккупацией, как это имеет место в Германии или Японии, заметьте, здесь я даже не говорю про небольшие государства, у них нет и никогда не будет шансов обрести подлинную независимость.



Россия первая и пока единственная решилась на такой шаг. Это надо хорошо понимать: с гибелью СССР на планете в принципе не стало суверенных стран, кроме известных англосаксонских образований.



Многие скажут, что Россия была к этому принуждена, что это не суверенное решение, а вынужденное, принятое в результате приближения позиционных районов НАТО к нашим границам, а главное, связанное с попытками Запада аннексировать Украину. Если бы этого не было, Россия, мол, по-прежнему тихо-мирно влачила бы свое прежнее полуколониальное существование.



Этот тезис также следует разобрать, причинно-следственные связи здесь несколько другие, чем кажется многим.



Если бы Запад вел себя с самого начала как наш партнер, не подрывал бы через свою агентуру нашу экономику и науку, не создавал искусственно срежиссированных финансовых коллапсов, не пытался бы превратить нас в "банановую" республику, расчленив предварительно на несколько частей и лишив стратегического ядерного оружия, если бы США не устраивали бесконечные цветные мятежи по всему миру, особенно в бывших советских республиках, которые они всеми правдами и неправдами пытались оторвать от России, если бы они не продвигали НАТО все ближе и ближе к нашей территории, сокращая подлетное время даже нынешних, не гиперзвуковых, ракет к крупнейшим производственным, научным и оборонным центрам России до одной-двух минут - то это был бы не Запад, а Санта Клаус с подарками. И тогда, конечно, Россия не оказалась бы вынужденной совершить тот разворот, который ей совершить пришлось. Зачем? Но в том-то и дело, что этого не могло быть: охваченное внутренним системным кризисом монополистическое кубло в поисках новых рынков сбыта с неизбежностью будет подминать под себя весь мир, а особенно страны, которые могут на равных противостоять и помешать их экспансии, то есть Россию и Китай.



Поэтому дело не в том, что у нас якобы не было другого выхода, а в том, что у нас, именно у нас и только у нас хватило сил восстать против существующего status quo и принять этот ключевой, важнейший не только для российских граждан, но и для всего человечества бой.



Именно поэтому человечество, много столетий находившееся под жестким колониальным или полуколониальным прессингом метрополии и уже не чаявшее иной участи, с такой надеждой и верой смотрит сегодня на Россию: именно мы открываем для народов планеты путь из мирового концлагеря в свободное мирное будущее, приспособленное к нормальному сосуществованию цивилизаций с разными идентичностями.



Интересно, что необратимость событий уже осознают даже системные либералы, во всяком случае, психически вменяемая их часть. Владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и, по совместительству, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов недавно заявил, что если даже Вашингтон и Брюссель снимут все санкции и вновь заговорят о сотрудничестве, Россия все равно больше не потянется к Западу. "Мы к Западу больше никогда не повернемся. Запад - это уже пройденный этап", - заявил Титов.



С точки зрения омбудсмена, Запад перестал быть ориентиром для мира, превратившись в "прошлое человечества". Омбудсмен видит будущее мира на Востоке или так называемом "глобальном Юге".



"Именно эти регионы динамично развиваются сегодня, именно там сосредоточены мощные людские резервы, именно там рождаются новейшие технологии. И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения", - подчеркнул Титов.



В данном случае он выражает не только свою точку зрения, но и говорит от имени предпринимательского сообщества, то есть буржуазии, причем преимущественно крупной. Еще 5 лет назад представить себе такое было просто невозможно!



Могут сказать, что это тоже следствие давления со стороны Запада. Что загрансчета замораживают, недвижимость арестовывают, капиталу стало невозможно выживать на Западе. Да, так и есть. Но капитал осознал, что старых порядков более не будет никогда, и совершенно не важно, что послужило триггером этой перемены в сознании - патриотизм или страх, ведь мы рассматриваем не внутриличностные, а масштабные статистические явления, в которых мнения и настроения отдельных субъектов рынка просто теряются, перестают иметь какую-либо значимость, а их наследники все равно будут жить, учиться и работать в основном здесь, уже при новых порядках и с другими мозгами - мы это сейчас должны обеспечить.



Например, Bloomberg Economics сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в России за 2022 год "аномально" вырос, несмотря на прогнозы о резком спаде. Издание оценило рост инвестиций в 6% по итогам прошлого года, вопреки прогнозам об их спаде на 20%.



Инвестиции же в основной капитал в РФ во II квартале 2023 года выросли на 12,6% по сравнению со II кварталом 2022 года, говорится в докладе Росстата.



Да, вместо Швейцарии и Великобритании появился Дубай, но это уже совсем другая история; недаром такое гигантское значение придавалось недавнему государственному визиту нашего президента в ОАЭ. Эти капиталы находятся под надежным контролем и медленно возвращаются в Россию, а будут возвращаться с удесятеренной скоростью после того, как мы достигнем всех заявленных целей СВО и подпишем соглашение о новом мироустройстве.



Что касается подавляющей части населения, то народ довольно быстро свыкся с мыслью, что живет уже в полностью независимой стране. Посмотрите, после того как слиняли либеральные "властители умов" и перестали дурить головы молодым ребятам разнообразными тупыми навальнистскими** байками - разве мы наблюдаем хотя бы минимальную протестную активность? Их ведь было так много, буквально десятки тысяч готовы были громить Москву, и вдруг по мановению волшебной палочки все исчезли. Кто-то скажет, что это следствие ареста или изгнания всех инакомыслящих. Отчасти это так, но запомните: нельзя в стране, где власть нелегитимна, как это было, например, при Временном правительстве, при Ельцине или почти во всей сегодняшней Европе, где население не верит властям, а власти недостаточно авторитетны, "навести порядок". Поэтому тот достаточно мягкий, но при этом общедисциплинирующий порядок, который установлен в России, активно поддерживается основной массой населения, как, впрочем, и сам президент Путин.



И вот это самое пропутинское большинство почувствовало вкус независимости и государственного могущества. Почувствовало, что отныне на всех притеснителей, независимо от их финансового состояния и занимаемого положения, в народном государстве найдется управа. Почувствовало, что с каждым новым днем СВО они все более и более живут в своей стране, а не в олигархическом болоте 90-х - нулевых, не в либеральной помойке, где нет никаких ограничений и тормозов - были бы бабки, - в своей стране, которую они давно потеряли и вдруг вновь начинают обретать.



За почти два года с начала СВО российское общество активнейшим образом включилось в поддержку фронта. Люди отправляют деньги на закупку снаряжения, собирают теплые вещи, добровольно и бесплатно работают в цехах по производству экипировки. По некоторым данным, население, включая предпринимателей, перечислило фронту более 300 млрд руб.



По данным Министерства обороны, с 1 января по 25 октября 2023 года на военную службу поступили почти 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч - военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч - добровольцы.



Хочу заметить, что контрактники - это те же добровольцы: их никто не заставляет и не может заставить заключить контракт. Кто-то опять скажет - идут из-за денег. Разумеется, платить надо, и платить много, кто хочет, может ознакомиться с выплатами и расценками за ордена, подвиги и уничтоженную технику противника бойцам Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Люди прекрасно осознают, что грозит им не только смерть, но, возможно, и для кого-то нечто худшее - тяжелая инвалидность, которую невозможно будет компенсировать никакими выплатами. Но они все равно записываются, сотнями тысяч, почему? Ответ прост: они идут драться за свою Родину.



Одновременно с этим набирают силу, и мы с этого начали, интеграционные процессы. Россия и Белоруссия уже стали фактически одним государством "при двух правительствах", как сказал Токаев, и это стало возможным, опять же, только благодаря переоценке всех перестроечных и либеральных стереотипов государственного строительства, уходу от навязываемой постсоветским странам идеи национальной исключительности и необходимости "освободиться от оков Империи": после того, как вычистили белорусских нациков, посадили или выдавили из страны прямую агентуру врага, немедленно подписали с Россией все основополагающие договоры. Белоруссия получила сразу все и по нашим внутренним ценам, мы стали оперировать с территории важнейшего стратегического плацдарма, выдвинутого глубоко на Запад.



Кроме того, идет активная интеграция в общерусское/общесоветское пространство бывших территорий Украины. Помимо четырех конституционно утвержденных областей, уже понятно, что в состав России напрямую войдут в качестве новых субъектов как минимум все территории восточнее Днепра и южнее Киева. Процесс денацификации, конечно, будет непростым, мы об этом много писали и посвятим этому вопросу, когда придет время, еще не одну публикацию. А также рассмотрим пути формировании новой России, которая станет играть в жизни всей планеты несравнимо более серьезную, определяющую, глобальную роль.



* Внесен в перечень экстремистов и террористов



** ФБК и штабы Навального внесены в перечень экстремистских и террористических организаций



14 янв 24 Источник - завтра

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