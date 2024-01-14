Мифы о теории власти: настоящие элитарии пишут "правила игры", - Андрей Школьников

00:15 15.01.2024

Мифы о теории власти:

настоящие элитарии пишут "правила игры"

Андрей Школьников



14/01/24



Исследование и изучение элит непростой процесс, так как находящиеся на вершине социальной пирамиды люди не склонны к откровенности, даже на уровне мемуаров. В результате, представления наблюдателей, экспертов, а после и населения, формируются путем достраивания и заполнения лакун наблюдаемыми на более низких уровнях иерархии явлениями, слухами и фантазиями. Получается нечто дикое, которое больше говорит об авторе теории, а не о предмете исследования.



Рассмотрим гипотетическую, фантастическую и невероятную историю, совпадения могут быть случайны. В одной крупнейшей компании, центральный аппарат которой разросся до неприличных размеров, на уровне среднего менеджмента решили оправдать свое существование, продавая в виде стратегического и управленческого консалтинга "передовой опыт" управления своей компании. Идея понятна и проста, получить одобрение несложно – компания ведь успешная и крупная. Окрыленное руководство среднего звена дает поручение уже своим подчиненным – подготовить материалы по лучшей практике, они ведь работают в компании и не могут не знать.



Много ли знает про "уникальное" управление на уровне топ-менеджмента сотрудник, находящийся ступеней на пять ниже, ровно как и его руководитель. В результате "мозгового штурма" появляется сборник сплетен, слухов, баек, легенд и страшилок, собранных "в курилке". Еще более дикая и едреная смесь, чем "Архипелаг Гулаг" А.И. Солженицына про реалии советской власти. Данный набор корпоративных анекдотов оформляется в виде … назовем это "методикой управления", и направляется крупным компаниям, в качестве предложения о внедрении за большие деньги.



Суть "управления" проста – большой пряник, "выше рынка" и очень-очень-очень большой кнут, боль и унижение, приправленный ссылками на легендарный, харизматический образа руководителя. Работать в такой среде психически здоровый человек не сможет, но для составителей это не важно, эту ересь надо просто продать... Труба круглая и через некоторое время сей управленческий шедевр пересылают топам компании, чью "методику управления" предлагалось копировать. Если убрать междометия, бурную радость и недоверие, останется: "Мы не такие!".



Примерно так выглядят описания элит и теории власти разных авторов и исследователей, когда с этими трудами случайно знакомятся понимающие в вопросе люди. Особенно забавно, когда они читают про себя, в качестве "примера". Ключевая проблема, что вместо элитариев натуралисты-наблюдатели описывают совсем других людей:



▪️ действующих чиновников и/или контролеров потоков, статус и возможности которых определяются исключительно должностью, после утраты которой они превращаются в рантье;



▪️ людей свиты, рыб-прилипал, царедворцев и т.д., что залезли в ближний круг элитариев за счет общей истории и личных черт, основная задача которых - не выпасть из обоймы, чтобы не потерять статус;



▪️ набравших активов "рантье", которые часто выполняют роль "свиньи-копилки", даже не для себя;



▪️ получивших статус / синекуру по наследству, который в реальности на много ступеней ниже чем у родителей.



Для первых двух категорий борьба за власть и статус являются самоцелью, они живут в вечной гонке и страхе, чувствуя, что любая их ошибка может стать крахом. Остальные живут в комфорте, понимая, что существуют "правила игры", которые от них не зависят, поэтому надо просто им следовать и надеяться, что резких изменений не будет и они смогут адаптироваться. Собственно, большая часть видимых западных элит относятся к указанным категориям, а правила игры там стали настолько устойчивы, что менять их практически не требуется.



Настоящие элитарии пишут "правила игры", для них статус и власть не цель, а лишь промежуточная задача, решить которую нужно для достижения личной цели. Они способны решать нестандартные задачи, требующие сложного согласования и вне их текущих должностей, иначе это просто коррупция. Уход с постов, завершение проектов и т.д. для них – суть переход на следующий этап, а не жизненная катастрофа.



В США нет бывших президентов, так и с элитариями – бывших не бывает, их статус неотторжим от них, определяется достижениями, реализованными проектами, социальным капиталом, сохраняющимся потенциалом, способностью решить нетиповые задачи и проблемы, получая удовольствие от жизни, не боясь ошибок, которые можно исправить. Кстати о мифах, очень малое количество детей элитариев 90-х и 00-х, коих счет шел на тысячи, имеют сопоставимый или более высокий статус, чем родители. Начальный старт у них замечательный, но дальше нужно самим. Большая часть предпочитает стать рантье и жить по правилам.



И, да, по сравнению с Западом, наше общество очень динамично, а правила изменчивы, отчего нужно много больше настоящих элитариев, многие из которых достаточно открыты, главное знать куда смотреть и не отвлекаться на живущих по правилам…))