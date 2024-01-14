Право сильного и Конец двойных стандартов, - Дм.Попов

00:16 15.01.2024

Путин сделал глобальное заявление, а Лукашенко – глобальный тревожный прогноз

Конец двойных стандартов в новостях недели



Давайте уже договоримся, что ли, – нет никаких двойных стандартов. Есть (минимум) два разных стандарта – их стандарт и наш стандарт. Точнее будет сказать, что наш-то еще формируется, но все же. С таким подходом будет куда меньше взаимных обид, язвительных обвинений, больше понимания происходящего и возможностей для робкого начала диалога. Вот, например, посмотрите, что творилось на прошедшей неделе.



Конец двойных стандартов в новостях недели



Главное мировое событие – удары "коалиции" Запада (условная такая коалиция из США и Великобритании, остальные участники всячески пытаются увильнуть) по Йемену. В мире якобы существующего общепланетарного стандарта (который все трактуют как хотят, отсюда и возникают "двойные стандарты") это вызывает возмущение лицемерием мирового гегемона. Мол, как же так – вы тут учиняете агрессию против страны, которая с вами даже не граничит, но угрожает вашим интересам, а нам запрещаете свои интересы отстаивать? Да и с резолюцией Совбеза ООН не все так однозначно. Каждый в свою пользу толкует: США считают, что резолюция дала им право на "самооборону", а Россия – что резолюция не дает права бомбить чужую страну.



А если принять за аксиому, что просто у них свой стандарт, – все становится куда спокойней. Стандарт очень простой: есть право сильного, и мы будем делать что хотим, указывать другим, что им делать, и заставлять это делать, пока мы тут самые сильные. ООН, кстати, при таком подходе уже давно во многом превратилась в бутафорию.



Ну и что тут обвинениями кидаться? Вот они такие, какие есть. Нам это не нравится, Глобальному Югу – и подавно, Китай вроде как держит покерфейс, но внутри кипит. Какой смысл злиться? Только нервничать и психику себе расшатывать. Просто и нам стоит на обвинения оттуда не реагировать, а делать свое дело. По своим стандартам. Вот начнут какие-нибудь лимитрофы мешать русскому судоходству в Балтийском море – надо будет взять и бомбануть. И даже на йеменский опыт США не ссылаться. Просто это наш стандарт.



Сейчас будет размышление про Старый Новый год. Во многих странах мира сейчас вовсе не 2024 год (удивившимся этому жертвам ЕГЭ – Интернет в помощь). Так вот, жила же и Российская империя по своему календарю. И ничего. Вполне самодостаточно. Что нам до Европы. Если его сейчас вернуть – все на место встанет: сначала Рождество, потом Новый год (у православных проблем меньше с постом будет). Да и Великую Октябрьскую Социалистическую революцию будем в октябре, а не в ноябре, отмечать. И всему миру будет ясно: вот у русских свои стандарты, вот до чего они самодостаточны. Ладно-ладно, шучу, конечно, но в каждой шутке…



Просто о том, что Россия самодостаточна, говорил Владимир Владимирович на Чукотке. Тут такое поле для рассуждений, что ни один читатель без академической подготовки это не вывезет. Поэтому пойдем от противного. Что такое несамодостаточность, сформулировал Зеленский, посещая Прибалтику: без западного финансирования украинские пенсионеры умрут. Так что на уровне обобщений и глобальной статистики – все просто. Но проблем у нас внутри этой самодостаточности, дел для ее укрепления, для обустройства страны и достойной жизни каждого – не на одно поколение, похоже. Да и все равно всех дел не переделаешь – нет предела совершенству, помимо коммунизма и Царствия небесного. Но самодостаточность – это уже крепкий фундамент для формирования и провозглашения своих стандартов.



Кстати, большой шаг в провозглашении своих стандартов сделала на днях наша сбежавшая либеральная оппозиция. Блогер Божена Рынска довольно долго распалялась, разве что слюной не брызгала, о том, что русские неграждане Латвии – конченые животные. В отличие от латышей. А иноагент Ольга Романова (ее организация "Русь сидящая" тоже признана иноагентом) вообще назвала в интервью русский народ непечатным словом. Мол, никогда такого народа в России не было, а сейчас вот он такой. Ну, вот и все на своих местах, чего нам обижаться, – они просто в оппозиции не к Путину, а к народу России. Они именно нас ненавидят, считают животными и... (опять непечатно). Так и пусть живут с этим как хотят. Можно даже здесь, у нас в стране. Только и им не стоит обижаться на соответствующее отношение – никаких двойных стандартов.



На неделе директор СВР Нарышкин заявил, что у Вашингтона есть план: российские стипендиаты американских программ, которых более 80 тысяч, смогут стать основой пятой колонны. США намерены перейти к активному втягиванию их в политическую борьбу с российской властью. Мол, сотрудники американских спецслужб проведут в Риге 16-18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России, а роль наставников будут играть сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием. И опять это никакие не двойные стандарты (нам в их выборы вмешиваться нельзя, им в наши – можно) – это стандарт американского поведения. Если понять это и принять, то и реагировать проще.



А реагировать, формируя и заявляя свои правила, придется. Я верю словам Лукашенко, который недавно сказал: "Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям – очень шумным должен быть".



Чтобы не пропасть в этом шуме, есть рецепт: "Но да будет слово ваше: "да, да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого". Никаких двойных стандартов.



Дм.Попов

14.01.24