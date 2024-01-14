ТВ врет: Положение на фронте отнюдь не такое веселое

00:24 15.01.2024 Михаил Рябов. 14.01.2024



Приходит все больше свидетельств о том, что реляции об истощении запасов ВСУ были, мягко говоря, преждевременными.



"Вопреки надеждам, что вот-вот Украина останется без оружия, потому что Запад якобы сократил помощь, с передовой докладывают, что количество украинских дронов только увеличилось. Висят роями, жужжат, атакуют любую цель. Наша антидронная борьба находится, видимо, еще на очень недостаточном уровне. Из-за дронов мы не можем продвигаться. И даже свои позиции удерживать сложно. С этим надо что-то делать", – сообщает писатель Герман Садулаев, помогающий бойцам СВО.



Приходит все больше свидетельств о том, что реляции об истощении запасов ВСУ были, мягко...



А вот что сообщает радиоведущий Дмитрий Конаныхин:



"Запад сделал вывод из удачной русской обороны на линии Суровикина и стремится выбить русскую армию, посадив в глухую оборону миллион собранного мяса для приманки, из-за спин которого специалисты западных ЧВК и спецназовцы будут сметать наших штурмовиков сотнями тысяч дронов-камикадзе.



Наши усатые балаболы не говорят о подавляющем количестве ударных беспилотников-камикадзе и резком изменении качества окопных РЭБ и линий управления в руках "украинцев". Наша армия почувствовала этот перелом, но "эксперты" врут".



Аналогичные сведения приводит и военкор Александр Сладков.



"Что касается передовой, пехота нуждается в защите РЭБ, пока не прикроем пехоту и артиллерию будем терять людей и технику. Нам нужны окопные системы РЭБ. При сегодняшнем походе Минобороны, думаю, они скоро появятся", – пишет он.



Вражеская сторона подтверждает эти сведения. Вот что пишет поддерживающее ВСУ издание Forbes.



"Электронный фронт, возможно, является самым важным фронтом… Это потому, что небольшие беспилотные летательные аппараты с взрывчаткой являются одним из наиболее важных видов оружия, и они поражают или промахиваются в зависимости от того, может ли противник заглушить их.



Именно из-за успешной кампании Украины по постановке помех небольшое подразделение морской пехоты удерживается на своем узком плацдарме на левом берегу реки Днепр… Морские пехотинцы могут управлять своими беспилотниками; российские войска не могут управлять своими собственными дронами.



И во многом из-за провала российской кампании по постановке помех российским войскам не удалось захватить город Авдеевка на востоке Украины. Опять же, украинцы могут управлять своими беспилотниками – и отражать каждое российское нападение".



Правда, Forbes пишет о новом российском комплексе "Былина", оснащенном искусственным интеллектом.



"Bylina – это набор сложных приемников, упакованных в пять грузовиков, которые обнаруживают и точно определяют местонахождение вражеских радаров и радиостанций и, благодаря встроенному искусственному интеллекту, автоматически подают сигналы связанным электронным глушителям для наведения на радары и радиостанции. Приемники "Былины" могут улавливать излучатели на расстоянии сотен миль. Все это говорит о том, что "Былина" – это не устройство для создания помех. Это командная система на базе ИИ, которая делает глушилки более эффективными. На пятьдесят процентов эффективнее", – говорится в публикации.



По данным Forbes, ВСУ недавно удалось засечь и поразить как минимум одну "Былину" в ДНР. Автор из США пишет об этом с нескрываемым злорадством.



Инженер Алексей Рогозин сообщает и о других способах решить проблему подавления вражеских дронов.



"Есть одна важная тенденция, принуждающая изменить все подходы: по мере насыщения фронта стандартными глушилками разработчики коптеров находят способы обойти такие средства – и продолжать летать. Как правило, в основном все сводится к сдвигу частоты радиосигнала за пределы стандартных диапазонов. Как только такой способ начинает работать, обычные "окопные" подавители становятся бесполезными. Это постоянное соревнование между "мечом и щитом", по сути – замкнутый круг.



Что делать? Решение лично я вижу за поддержкой проектов, связанных с развитием разнообразных методов кинетического (физическое) уничтожения дронов противника (например, создание дронов-перехватчиков). Такие работы сегодня ведутся…



Радиоэлектронные подавители (купольная защита, дронобойки и т.п.), конечно, нужны. Просто надо осознать, что с каждой неделей их эффективность будет падать. Без преувеличения: внедрение новых, нестандартных способов борьбы с FPV – один из главных приоритетов фронта ближайшего периода", – пишет Рогозин.



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avito.ru

Военный эксперт Владислав Шурыгин предупреждает, что задумка кураторов НАТО после неудачного наступления ВСУ – именно на "стачивание" армии России.



"Американское командование уверено, что до конца марта российский Генеральный штаб не начнет никаких крупномасштабных наступлений, обеспечивая стабильное проведение избирательной компании президента РФ.



С завершением строительства и укомплектования войсками основного оборонительного рубежа, а так же восстановления боеспособности ударных корпусов ВСУ перейдут ко второму этапу (апрель – август) – "этапу активной обороны". В американских штабах считают, что при успешной реализации первого этапа, к апрелю украинская армия получит возможность не только держать глухую оборону, но и сможет перейти к гибкой активной обороне по стандартам НАТО, изматывая русских на своих оборонительных рубежах и нанося в удобный момент им чувствительные контрудары.



Это, по мнению американских стратегов, вынудит российский Генштаб вводить в бой свои резервы, которые будут последовательно "стачиваться" в тяжелых боях на "линии Залужного", как уже окрестили строящуюся систему обороны западные СМИ. Американцы предполагают, что к июлю – августу НАТО сможет, наконец, преодолеть "снарядный кризис", и ВСУ начнут получать до 70% от их потребности снарядов. До этого момента предполагается, что их отсутствие будет компенсироваться все возрастающими поставками дронов всех классов. И, прежде всего, FPV-дронами, как эрзац заменой высокоточной артиллерии. Украинское ГУР уверяет своих американских кураторов, что до лета русские не смогут создать эффективную систему РЭБ, способную кардинально решить проблему господства FPV дронов над полем боя и усиление этой составляющей станет определяющим фактором сдерживания русских ударов.



Третий этап можно назвать этапом дестабилизации русской обороны. Предполагается, что к августу – сентябрю украинскому ВПК удастся развернуть массовое производство дронов оперативного (до 800 км) уровня, крылатых ракет собственного производства, получать достаточное количество ракет к РСЗО "Хаймарс" всех видов, а так же будет, наконец, принято решение о передаче ВСУ немецких "Taurus", и продолжаться поставки "Storm shadow" и "Skalpel". Американцы уверены, что их разведывательные возможности позволяют с высокой степенью точности вскрывать российскую систему боевого управления и обеспечения в полосе фронта и в полосе фронтового обеспечения (до 500 км) и это даст ВСУ возможность наносить по ней чувствительные удары, одновременно атакуя и стратегические объекты – склады, аэродромы, предприятия ВПК, штабы по всей европейской территории России.



Предполагается, что такая стратегия к сентябрю – октябрю 2024 года причинит критический урон ВС РФ, без какого-либо серьезного продвижения на фронте и это серьезно подорвет решимость российского политического руководства продолжать войну.



В качестве четвертого этапа американцы предполагают, при благополучной реализации трех предыдущих, накапливание в течении лета – осени 2024 года на базе ударных корпусов новой наступательной группировки, которая, с учетом работы над ошибками неудачного "наступа 2023", будет готова взять реванш в 2025 году.



Американским стратегам не откажешь в логике и умении рисовать красивые планы. Мы хорошо помним, как тщательно был продуман ими план летнего наступления, сколько было по нему проведено стратегических игр и каким беспроигрышным он казался. Что из него вышло мы тоже помним. Теперь мы посмотрим, что выйдет из этого?



Но и недооценивать его ни в коем случае нельзя. За шапкозакидательство платить приходится очень дорого. И платить кровью", – предупреждает Шурыгин. Источник - politnavigator.net

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