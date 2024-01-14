 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Элиты вывозят на свалку, - Платон Беседин
00:30 15.01.2024

14.01.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Мы застыли в ожидании тех, кто отвезет прежних идолов на свалку, запалив большой костер перемен

Год 2023-й – позади. Год 2024-й – впереди. Самое время поговорить о том, что предстоит нам в будущем. Что ж, попробуем предсказать, каким окажется год 2024-й!

Очевидно, что нам гарантирована тотальная борьба за ресурсы. Причем за самые необходимые. Речь о зерне, пресной воде и так далее. Голод – это новая старая реальность. Когда миллионы выкидывают треть продуктов в мусор, миллиарды страдают от голода. Под угрозой здесь, прежде всего, как и всегда, Африка. Ситуация там, несмотря на красивые обещания, в лучшую сторону не изменилась. Наоборот. В 2023 году военные перевороты произошли в Габоне и Нигере, а в Судане началась гражданская война. Под угрозой Эритрея, Мали, Буркина-Фасо, Сомали, Бангладеш и еще с полдесятка стран. Полыхнуть может большая часть Африки.

Это автоматически означает приток мигрантов в Европу, которая и без того не в состоянии вместить всех желающих. Как следствие, новые межрасовые и межрелигиозные конфликты. Да и Европа уже и не Европа вовсе, а нечто из романа Уэльбека "Покорность". Впрочем, когда мы говорим о проблемах с мигрантами на Западе, то не должны забывать, что та же угроза повисла и над Россией. Неконтролируемая миграция, превращение диаспор в криминальные группировки, невнятная ассимиляция, терроризм как инструмент воздействия – одни из главных угроз для "цивилизованного мира".

Говоря о борьбе за ресурсы, важно заметить, что биться станут не только за привычные золото, нефть, газ, но и за ресурсы, необходимые для новой цифровой экономики. Например, обострится борьба за литий. Это потянет за собой нестабильность в и без того нищающей, за редким исключением, Южной Америке. Под ударом тут в первую очередь Боливия, Эквадор и Венесуэла. Плюс, уверен, пошумит в этом году и Аргентина. Новоизбранный президент Хавьер Милей для того постарается.

Ведь конфликт обязательно случается, когда к власти приходит клоун и популист. Этот тренд на приход к власти артистов, шоуменов, медиафриков (вроде Зеленского, Милея, Бориса Джонсона) в 2024 году только укрепится. Мы живем в матрице, где власть стала смешна, а смех стал властью. И в данном контексте, безусловно, сразу же вспоминается один из самых ярких и одиозных политиков нового времени – Дональд Трамп, который вновь рвется к власти в США.

У него есть серьезные шансы победить на президентских выборах в ноябре. Слишком плох кандидат от демократов Джо Байден и его старческое окружение вроде Камалы Харрис и Нэнси Пелоси. Да, фактически Америкой управляют не они, однако речь все же идет о президенте самой сильной державы в мире и его свите. Трагедия в том, что они невольно заставляют вспомнить книгу Виктора Пелевина "Трансгуманизм инк.", где мозги власть имущих находились в банках в специальных хранилищах. В реальности ни Байден, ни Трамп не способны быть американскими президентами. Нужен третий путь, третий кандидат, но где его взять? Опять же, надо отметить, что уже сформировалась альтернативная власть – с персонажами вроде Илона Маска, против которого, к слову, тоже активно ищут и используют компромат.

На фоне американской нестабильности проседает вся политическая и геополитическая система мира. Полыхает Ближний Восток – и будет полыхать дальше. Вашингтон, по старой памяти, пытается видоизменить его под себя, но американцы действуют так, будто тушат пожар бензином. Израиль уже вступил в войну с ХАМАС и Палестиной. В войну втягиваются и хуситы из Йемена. Вашингтон уже нанес по ним удары. В ожидании конфликта застыл и Иран, который изнутри поджигают вестернизацией и терактами, а извне его атакуют боевики из Афганистана. При этом Китай традиционно подминает под себя мир, неспешно и основательно, но его экономика тоже катится вниз. Предстоящие выборы в Европарламент сулят приход альтернативных сил, которые могут принести дополнительные риски.

Все это не означает тотальной смены элит, но предвещает подготовку к переформатированию прежних элитарных кейсов. Мир застыл в ожидании новых смыслов – это очевидно, но для того, чтобы наконец-то были явлены новые люди. И вот их ждут с особым нетерпением. Мы говорим кризис – экономический, политический, геополитический, – но кризис этот в первую очень есть кризис элит, которые утратили и контроль над населением, и связь с этим населением в принципе. Уверовавшие в собственную безнаказанность, они сбили систему координат, существовавшую десятки веков. Восстановить прежнюю, как и предложить новую, эти постаревшие и устаревшие персонажи уже не способны. В том числе, и потому их дни сочтены.

Мы еще не смотрим, как разгорается заря нового мира. Но определенно мы застыли в ожидании тех, кто отвезет прежних идолов на свалку, запалив большой костер перемен. Тех, которых не избежать.

Источник - fondsk.ru
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