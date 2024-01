"Список Эпштейна": педофилия - оружие в президентской кампании США, - В.Михеев

00:32 15.01.2024 14.01.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



"Список Эпштейна": оружие в президентской кампании в США

Выставленное на всеобщее обозрение грязное белье - очередное доказательство абсолютной аморальности западного истеблишмента



Начало года ознаменовалось резонансным событием для несменяемого истеблишмента двух англо-саксонских империй. Решением американского суда 3 января предан огласке т. н. "список Эпштейна", что способно повысить градус полемики в год выборов между демократами и республиканцами, которые будут интерпретировать этот компромат каждый в свою пользу, тем паче что замараны и те и другие.



Напомним: Джеффри Эпштейн, миллионер-сводник, торговал несовершеннолетними девочками, предлагал их для сексуального использования. Объектами надругательства служили нимфетки в возрасте до 15 лет. За процент от тарифа в 300 долларов они делали массаж именитым клиентам, который затем переходил в экстрим-интим.



Джеффри Эпштейн



Эпштейн был самовластным хозяином не дома терпимости, а целого острова терпимости под названием Литтл Сент-Джеймс. На асьенде площадью 30 гектаров, входящих в состав Виргинских островов, располагался гостевой дом для специфических оргий.



В перечне названных греховных извращенцев фигурируют друзья-приятели Эпштейна, его вербовщики и жертвы сексуальной эксплуатации. Всего в списке – 177 имен. Среди них присутствуют четыре бывших президента США: Билл Клинтон, сразу два Джорджа Буша, старший и младший, а также мечтающий ныне о реванше Дональд Трамп.



Значится там и сенатор-республиканец Линдси Грэм, тот самый, что в 2022 году призвал к физической ликвидации Президента России, а недавно отметился людоедским заявлением, что военно-финансовая поддержка киевского режима есть "лучшая в истории США инвестиция", поскольку ведет "к смерти русских".



Занесены в сатанинские "святцы" Билл Гейтс, один из создателей и крупнейший в прошлом акционер компании Microsoft, Марк Цукерберг, соучредитель компании Meta (ранее Facebook), легендарный фокусник Дэвид Копперфилд и отбеливший цвет кожи "король поп-музыки" и мастер лунной походки Майкл Джексон.



Стало известно, что в 2013 году, после отбытия четырехлетного тюремного срока за принуждение к сексу несовершеннолетней, Эпштейн летал вместе с Биллом Гейтсом на своем личном самолете с говорящем названием "Лолита Экспресс".



А в 2017 году Эпштейн якобы шантажировал Гейтса, у которого возник краткосрочный роман с россиянкой Милой Антоновой. Супер-сутенер, покупавший услуги вашингтонских лоббистов своими нимфетками, потребовал возместить ему полмиллиона долларов, которые он якобы потратил на интернет-стартап для девушки.



Почетное место в списке занимает и принц Эндрю, младший брат английского короля Карла III, который был ранее обвинен в изнасиловании Вирджинии Робертс Джуффре, когда та была подростком. Носитель голубой крови отрицал, что дурной поступок имел место, но в 2021 году поспешил уйти в тень, отказался от воинских званий, свернул всю общественную деятельность и согласился на "внесудебное урегулирование спора" (out-of-court settlement). Пресса утверждала, что принц Эндрю попросту откупился, заплатив Вирджинии Робертс весомую сумму, точное количество нулей в которой осталось нераскрытым.



Нельзя не поразиться скрупулезной разборчивости Джеффри Эпштейна. В число клиентов его плейбоистой мини-империи входили не просто ВИП-персоны, но сливки сливок (cream of the cream) англоязычного бомонда. То были почти исключительно сильные мира сего, от политиков из верховного сословия, обладавших властью, сравнимой с королевской, до хай-тек бизнесменов с миллиардными состояниями и артистов с громкими звездными именами.



Взрывной компромат испарился



Многие детали многолетней педофильской аферы никогда уже не станут достоянием гласности, на что существуют две причины.



Во-первых, в 6:30 утра 10 августа 2019 году заключенный Джеффри Эпштейн был обнаружен охранниками в своей камере без сознания с остановкой сердца. В коленопреклоненной позе с обернутой вокруг шеи полосой простыни. До сих пор непонятно, каким образом мужчина ростом 1,8 метра и весом 84 кг сумел повеситься на нижней койке. Но официальная версия твердо утверждала, что совершено самоубийство.



Во-вторых, обнародование 3 января черного списка Эпштейна побудило Майка Черновича, журналиста и кинорежиссера, разместить в соцсети ссылку на одно красноречивое обстоятельство расследования этой мутной истории. В 2019 году суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) предъявил Эпштейну обвинения в правонарушениях, самых что ни на есть незначительных. При этом судья объявил, что "не обладает полномочиями" провести обыск его резиденций в Нью-Мексико, Париже и, главное, на острове Литтл Сент-Джеймс. Однако агенты ФБР все же провели следственные действия, а в итоге... пропал сейф.



"Что было в сейфе? Мы никогда не узнаем наверняка", – прокомментировал Майк Чернович. Из тех немногих вещдоков, что невероятно каким образом не испарились бесследно, остались некоторые компакт-диски с надписями такого типа: "Молодая (имя) + (имя)" – Young [Name] + [Name].



В бронированном ящике, судя по всему, хранились видеозаписи с пикантными сценами, которые Эпштейн вполне мог использовать в качестве компрометирующего материала на своих высокопоставленных клиентов. Как считает Майк Чернович, "очень могущественные силы позаботились о том, чтобы мы никогда этого не увидели".



Не менее примечательно признание Александра Акосты, назначенного в свое время президентом Трампом министром труда, который вел первоначальное уголовное дело Эпштейна. По словам Акосты, с сутенером-педофилом "обошлись мягко потому, что ему покровительствовали спецслужбы".



Напрямую невозможно связать рейд агентов ФБР и пропажу сейфа с вещественными доказательствами (скорее всего, с уликами). Тем не менее ведущаяся с 2015 года массированная кампания по демонизации Дональда Трампа, неприемлемого чужака для "глубинного государства", заставляет усомниться в том, что правоохранительные ведомства и судебные инстанции, в которых велика доля адептов правой неоконсервативной или левой неоглобалистской идеологии, абсолютно беспристрастны, следуют духу и букве закона, а не выполняют установки одного из политических кланов.



Клан Клинтонов вне подозрений



Вскоре после того, как простынная удавка лишила Эпштейна возможности давать новые показания, опрос, проведенный Rasmussen Reports, выявил глубокий скептицизм американцев по поводу того, что произошло в реальности. Если 29% опрошенных приняли на веру официальную версию, то 42% посчитали, что убрали опасного свидетеля, который мог бы разрушить репутацию, а затем и карьеру многих влиятельных людей с именем.



Всего через несколько часов после объявления о скоропостижной смерти Эпштейна тогдашний президент Дональд Трамп отметился в соцсети ретвитом комментария, в котором содержался отсыл к популярному, но бездоказательному обвинению экс-президента США Билла Клинтона и его жены, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что они якобы "тайно убивали своих политических оппонентов, часто обставляя дело как самоубийства".



Более того, только что вслед за опубликованием "списка Эпштейна" снова всплыла Хуанита Броудрик, обвинявшая ранее Билла Клинтона в изнасиловании.



Информационным поводом стало напоминание, что во время судебного процесса одна из сексуальных рабынь Эпштейна утверждала: однажды сутенер-педофил признался ей, что экс-президенту США Биллу Клинтону "нравятся молоденькие".



Сегодня удар постфактум по репутации Билла – это одновременно и удар по Хиллари Клинтон, а значит, по Бараку Обаме и по его супруге Мишель, которую начинают раскручивать как возможного кандидата от демократов вместо Байдена несмотря на то, что в самой демпартии ее не больно жалуют.



Таким образом, выставленный на всеобщее обозрение "список Эпштейна" и заново прорезавшийся прокурорский голос Хуаниты Броудрик могут быть звеньями одной цепи, что помещает реанимацию скабрезной темы в контекст президентских выборов. А потому нельзя исключить, что выход на авансцену мисс Хуаниты тайно организовали республиканцы.



Деградация правящих элит



В год судьбоносных выборов, поскольку для демократов возвращение Трампа сулит малоприятные встряски, все дозволено, включая и самые нечистоплотные приемы. Метод нефизической расправы с оппонентом или врагом, известный в англо-саксонской политической культуре как kill character, подразумевает демонизацию, дегуманизацию или очернение. Опыт по этой части у них богатый.



Ставки высоки. Но нужно учитывать, что США существуют не в безвоздушном пространстве и что малопристойные взаимные нападки демократов и республиканцев размывают годами создававшийся образ безупречной "либеральной демократии". Выставленное на всеобщее обозрение грязное белье из "списка Эпштейна" марает репутацию не только политического класса в одном отдельно взятом североамериканском заповеднике, но и всего западного истеблишмента.



На дальней дистанции это объективно способствует укреплению позиций альтернативных политических сил, опирающихся на традиционалистские слои населения.



Череда выборов в европейских государствах в этом году может предподнести немало сюрпризов. Размывание веры в американскую модель общественного устройства, подточенной в том числе "списком Эпштейна", будет способствовать повышению легитимности и привлекательности тех, кого обычно шельмуют ярлыком "популисты" и "ультраправые" и кто на самом деле являются пока еще не занесенными в Красную книгу как вымирающий вид, политиками-реалистами. Источник - fondsk.ru

