Арабский мир становится заложником ударов по Йемену, - Игорь Субботин

00:37 15.01.2024

Хуситы способны превратить Бахрейн в горячую точку в отместку за нападения



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

14 янв. 24



Хуситское движение считает, что к эскалации насилия причастен также Бахрейн.

Саудовский правящий дом попытался дистанцироваться от вооруженной эскалации вокруг Йемена, предложив администрации президента США Джозефа Байдена посреднические услуги. Это несмотря на то что Эр-Рияд, по данным арабских изданий, предоставил воздушное пространство для нанесения ударов по хуситскому движению "Ансар Аллах". Страны Персидского залива в уязвимом положении. С одной стороны, они видят в йеменских повстанцах реальную угрозу, с другой – пытаются избежать лишних трений с Ираном.



О том, что саудовское руководство пытается самоустраниться от конфликта в Йемене, сообщила со ссылкой на источники французская Le Monde. По ее данным, в разговоре с администрацией президента США Эр-Рияд выразил готовность выступить посредником в противостоянии с "Ансар Аллах".



Причиной взятого курса на нейтралитет наблюдатели называют боязнь правящего дома потерять тот прогресс, который был достигнут в рамках урегулирования с хуситами в последние годы. Так, Эр-Рияду удалось договориться с шиитской группировкой, находящейся под покровительством Ирана, о прекращении огня. Долгое время инфраструктура королевства подвергалась интенсивным трансграничным обстрелам со стороны "Ансар Аллах".



Близкая к Ирану и его союзникам в регионе ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники подчеркивает, что Саудовская Аравия была задействована в американо-британской операции по уничтожению позиций хуситов. Так, согласно этим данным, королевство предоставило свое воздушное пространство для прохождения американских самолетов, какие-то из которых были подняты с авиабазы "Аль-Удейд" на территории Катара, в то время как другие – с британского военного объекта на Кипре. Отдельно "Аль-Ахбар" обращает внимание на то, что Эр-Рияд в эти месяцы уже вступался за Израиль, перехватив некоторые беспилотники и ракеты, запущенные по направлению к еврейскому государству со стороны Йемена.



В ночь на 12 января вооруженные силы США и Британии нанесли беспрецедентные удары по позициям "Ансар Аллах" в ряде населенных пунктов Йемена. В зоне поражения оказались дислокации ракет, боевых беспилотников и радиолокационные станции. В ходе британо-американской операции были задействованы самолеты, корабли и подводные лодки. Военная кампания была охарактеризована американской стороной как законный ответ на попытки хуситов ограничить международное судоходство: с середины ноября мятежники попытались атаковать более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. До настоящего моменты хуситы были целью Саудовской Аравии и союзной ей коалиции арабских государств.



Газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц американской администрации проинформировала, что после нанесения ударов более чем по 60 целям "с применением свыше 150 высокоточных боеприпасов было повреждено или уничтожено лишь от 20 до 30% наступательного потенциала", которым обладала хуситская группировка. Издание со ссылкой на источники обращает внимание на то, что большая часть вооружений йеменских мятежников расположена "на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана". Это поднимает вопрос о целесообразности наступательных действий в отношении "Ансар Аллах", члены которой уже дали понять, что не готовы сдаваться.



Командование группировки заявило, что после американо-британской операции военные объекты США в регионе считаются законной целью. "Присутствие американцев в регионе является нелегитимным", – подчеркнул заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер. По его словам, ответные меры хуситы предпримут в самое ближайшее время. Отдельно шиитская группировка обвинила в предательстве Бахрейн – единственную арабскую страну, поддержавшую, по официальным данным, нанесение ударов по Йемену. Королевство, которое является базой для Пятого флота ВМС США, в эти месяцы успело присоединиться к патронируемой США коалиции "Страж процветания", которая занимается охраной международных маршрутов в регионе.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заметил, что Бахрейн, вполне вероятно, станет для хуситов крайним. К Саудовской Аравии, вместе с тем, у них нет особых претензий. "Эр-Рияд не участвует в "Страже процветания" и, напротив, призывал американское руководство вместо конструирования новых антихуситских альянсов подойти к решению сути проблемы и устранить саму причину, по которой хуситы ведут морские войны: заставить Израиль прекратить агрессию в Газе", – отметил собеседник "НГ". По словам эксперта, это не совсем значит, что между Эр-Риядом и "Ансар Аллах" не могут возникнуть трения, потому что хуситы вполне способны попытаться нанести удары по Бахрейну через саудовское воздушное пространство. "Хуситы также могут атаковать бахрейнский контингент, развернутый в Саудовской Аравии", – считает Семенов. Но аналитик резюмирует, что хуситы и саудовцы на данном этапе демонстрируют склонность управлять своими противоречиями дипломатическим путем.