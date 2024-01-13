Тайвани, родства не помнящие... Победа Лая - худший вариант для Си, - Н.Портякова

01:06 15.01.2024 Тайвани, родства не помнящие

Партия, выступающая за независимость от Китая, выиграла президентские выборы, но проиграла парламентские

Победителем президентских выборов на Тайване, которые прошли 13 января, стал представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Уильям Лай - самый нежелательный для Пекина политик из всех трех кандидатов. Его победа стала первым случаем после начала прямых президентских выборов на Тайване в 1996 году, когда одна и та же политическая сила получила кресло главы администрации острова три раза подряд. С другой стороны, по итогам голосования демократы утратили большинство в парламенте, что не сулит победителю легкой жизни. Такой расклад дал повод Китаю заявить, что "ДПП не представляет мнение большинства на острове".



Избранный глава администрации Тайваня Уильям Лай пообещал, что в борьбе между демократией и авторитаризмом остров будет стоять на стороне демократии



Где-то прибыло, где-то убыло

"Я хочу поблагодарить тайваньцев за то, что они написали новую главу в истории нашей демократии. Мы говорим международному сообществу, что (в борьбе.- "Ъ") между демократией и авторитаризмом мы будем стоять на стороне демократии",- заявил, выступая перед своими сторонниками, Уильям Лай.



По итогам всеобщих выборов на острове этот 64-летний политик, некогда проигравший внутрипартийную борьбу за лидерство в ДПП нынешней главе администрации Тайваня Цай Инвэнь, а затем ставший ее заместителем, оказался победителем президентских выборов на Тайване и с 20 мая официально станет новым главой тайваньской администрации.



Согласно данным местного центризбиркома, свои голоса за Уильяма Лая отдали чуть более 40% избирателей. Кандидат от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи финишировал с результатом в 33,5% голосов. Наконец, третий участник гонки, председатель Народной партии Тайваня Кэ Вэньчжэ заручился поддержкой 26,4% избирателей.



Отрыв представителя правящей ныне ДПП от главного соперника получился не столь впечатляющим, как в ходе выборов 2020 года (тогда ныне завершающая свой второй срок Цай Инвэнь снискала поддержку более 57% избирателей против 38,6% у ее соперника из Гоминьдана).



Тем не менее победа господина Лая стала первым случаем с начала проведения на Тайване в 1996 году демократических выборов, когда представители одной и той же партии находятся на высшем посту третий срок подряд.



Правда, во многом радость демократов омрачил тот факт, что их партия потеряла заметное число мест в парламенте, выборы в который прошли одновременно с президентскими. По их итогам, ДПП досталось всего 51 депутатское кресло - на одно меньше, чем представителям Гоминьдана. Оставшиеся восемь мандатов ушли Народной партии Тайваня, еще два кресла займут независимые депутаты.



Гоминьдан и Тайваньская народная партия договорились выдвинуть единого кандидата

С учетом диаметрально противоположных политических платформ у ДПП и двух других партий и большего тяготения Народной партии к сотрудничеству с Гоминьданом расклад в парламенте загодя обрекает господина Лая на очень непростые четыре года у власти.



Впрочем, он сам не стал драматизировать ситуацию и пообещал искать с оппозицией консенсус, не исключив возможность привлечения к работе в его администрации представителей других партий. "Выборы показали нам, что люди хотят иметь эффективное правительство и сильную систему сдержек и противовесов. Мы полностью понимаем и уважаем это новое общественное мнение",- отметил будущий глава администрации Тайваня.



Взгляд с материка

Разумеется, за выборами на Тайване самым пристальным образом следили и в Китае, считающем остров "неотъемлемой частью" своей территории. Пекин был крайне заинтересован в том, чтобы новым главой администрации оказался представитель Гоминьдана - партии, традиционно настроенной на более рациональные и взвешенные отношения между материком и островом, в отличие от ДПП, которую в Пекине неизменно обвиняли в стремлении к независимости. Самого господина Лая в Китае называют "упрямым, радикальным сторонником независимости Тайваня".



В прошлом Уильям Лай, ратовавший за более жесткий курс по отношению к материковому Китаю, действительно не раз публично заявлял о поддержке идеи независимости Тайваня. С приближением нынешних выборов и с сокращением отрыва от Хоу Юи, опасаясь, что чересчур воинственный настрой по отношению к Пекину отпугнет избирателей (а Китай активно транслировал мысль, что голосование на Тайване - это "выбор между войной и миром"), он чуть сбавил антикитайскую риторику.



За несколько дней до выборов Уильям Лай пообещал попытаться наладить взаимодействие с материком, поскольку мирное развитие отвечает интересам обеих сторон и всего мира. Однако тут же подчеркнул, что то, какими основы мира видит Пекин, Тайбэю не подходит. "Принятие китайского предложения с одним принципом (имеется в виду "Одна страна - две системы".- "Ъ") - это не настоящий мир. Мир без суверенитета - это как Гонконг. Это фальшивый мир",- заметил кандидат от ДПП в одном из последних предвыборных общений с журналистами.



Тем не менее в своей речи уже после победы будущий глава Тайваня вновь подчеркнул, что надеется "заменить конфронтацию диалогом и уверенно продолжать обмены с Китаем".



Между тем все восемь лет, когда у власти была Цай Инвэнь, Пекин не поддерживал отношений с тайваньскими властями, и его готовность пойти на диалог с ее преемником вызывает большие сомнения. Реагируя на итоги тайваньских выборов, китайское Управление по делам Тайваня отметило, что их результаты не остановят "неизбежную тенденцию к воссоединению Китая", а также что неспособность господина Лая заручиться абсолютным большинством голосов и провал его партии на парламентских выборах "показывают, что ДПП не представляет мнение большинства на острове".



При этом официальный представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа пообещал, что КНР будет работать "с соответствующими политическими партиями, группами и людьми из всех слоев общества на Тайване" для продвижения обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива и совместного продвижения "великого дела воссоединения родины". Говоря это, в Пекине вряд ли имели в виду господина Лая, выбранную им в качестве своего заместителя Сяо Мэйцинь, бывшую до недавнего времени де-факто послом в США и находящуюся под персональными санкциями КНР, или кого-либо из их однопартийцев.



Китай намекает, что победа сторонников независимости на выборах в Тайване будет стоить им мира

Косвенным свидетельством того, что Пекин не желает иметь дело с новыми властями, стало и осуждение, с которым в КНР отреагировали на поздравления, которые Уильям Лай получил от некоторых иностранных политиков. Выраженную госсекретарем США Энтони Блинкеном надежду на дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Тайбэем китайский МИД расценил как "неправильный сигнал сепаратистским силам независимости Тайваня". Досталось также главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону, который заявил, что выборы стали "свидетельством энергичной демократии Тайваня", и главе японского внешнеполитического ведомства Йоко Камикаве. Последней даже вынесли официальное представление за то, что в своем поздравлении господину Лаю госпожа министр назвала Тайвань "чрезвычайно важным партнером и важным другом".



Реклама - продолжение ниже



"Китай всегда ненавидел ДПП, и в краткосрочной перспективе может наказать за результаты выборов. Пекин будет использовать больше мер экономического воздействия, например, сокращение льготных тарифов на определенный перечень товаров, и повысит военную активность в "серой зоне", проводя там учения, или отключит интернет-кабель под водой",- сказал в беседе с "Ъ" эксперт Университета Сучжоу в Тайбэе Чэнь Фанъю. Но в долгосрочной перспективе, по его словам, отношения останутся такими же: Китай продолжит отказываться от диалога с правительством ДПП, но продолжит контакты с оппозиционными Гоминьданом и ТТП, приглашая их партийных тяжеловесов посетить Китай. "Это сформирует представление о том, что только оппозиционные партии, дружественные Китаю, могут принести мир, а ДПП - нет".



К слову, в прошлом месяце в самом Китае уже прямо намекнули на вероятность новых торговых санкций против Тайбэя, если правящая партия будет и дальше придерживаться курса на независимость. Однако с учетом большой зависимости тайваньской экономики от материкового Китая и шаткого положения ДПП в новом парламенте вряд ли новые власти во главе с Уильямом Лаем будут нарываться на конфликт и давать Пекину лишний повод для недружественных действий.



Наталия Портякова Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705269960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон о продвижении экспорта несырьевых товаров одобрили сенаторы

- Кадровые перестановки

- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Что происходит на казахстанском рынке микрофинансового кредитования?

- Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году

- Энергия и ресурсы: Казахстан и США провели встречу на форуме в Эр-Риаде

- Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил Мэлис Шампиев

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

