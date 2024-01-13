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100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена, - А.Яшлавский
01:21 15.01.2024

Исполнилось 100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена
Хуситов не остановят атаки Запада – будут воспринимать их как подарок

В воскресенье, 14 января, исполнилось 100 дней с начала израильско-палестинской войны в секторе Газа. Этот конфликт уже стал самым продолжительным и смертоносным с момента создания Израиля в 1948 году, и нет никаких признаков прекращения боевых действий. Более того, эхом событий в палестинском анклаве стали события вокруг Йемена, где отряды хуситов подверглись ударам США и их сателлитов.

Хуситов не остановят атаки Запада – будут воспринимать их как подарок

В четверг военные корабли Великобритании и США нанесли десятки ударов по объектам хуситов в Йемене – под предлогом отместки за нападения на суда, проходящие через Красное море. Хуситы заявляют, что они атакуют только суда, связанные с Израилем, – в попытке поддержать палестинцев в Газе, но многие из их целей не имели очевидных связей с израильтянами.

Прошлым летом, когда Вашингтон пытался втихаря склонить Саудовскую Аравию к большой сделке по нормализации отношений с Израилем, дипломаты в Эр–Рияде были гораздо больше сосредоточены на заключении другого мирного соглашения на своих южных границах с одним из самых успешных повстанческих движений современности – тем, которое возглавляют йеменские повстанцы-хуситы, также известные как "Ансар Аллах" ("сторонники Бога"), пишет The Guardian.

После нескольких месяцев переговоров 14 сентября делегация хуситов вылетела в Эр-Рияд, где они встретились с принцем Халидом бен Салманом, министром обороны и братом наследного принца. Казалось, что после десятилетий различных форм боевых действий в Йемене должен был наступить мир. Однако через 23 дня после встречи в Эр-Рияде ХАМАС прорвался через границу с Израилем, устроив массовую резню израильтян и спровоцировав цепочку событий, в результате которых на прошедшей неделе Йемен подвергся двухдневной атаке с американских и британских подлодок и военных кораблей в Красном море.

Нападения на базы хуситов в Йемене, а также усиление напряженности в регионе, и без того охваченном насилием, еще больше отдалили Йемен от призрачного внутреннего мира, констатируют западные СМИ.

Как отмечает один из авторов, Йемен является квинтэссенцией геополитики – местом, где география и политика сходятся воедино. Сам Йемен беден, но почти 15% товаров, импортируемых в Европу, Ближний Восток и Северную Африку, доставляются из Азии и Персидского залива морским путем мимо его берегов. Импорт и экспорт из Азии составляют около четверти от общего объема внешней торговли Израиля и транзита в основном по маршрутам Красного моря. Неудивительно, что Израиль давно опасался, что узость Баб-эль-Мандебского пролива представляет собой уязвимое место в плане безопасности.

Хуситы еще с октября 2016 года начали использовать захваченный ими стратегический порт Ходейда на западном побережье Йемена в качестве базы. Они дважды обстреляли эсминец USS Mason в качестве формы контратаки США, оказывавших воздушную поддержку саудовцам.

И еще несколько лет назад лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявлял: "Наш народ без колебаний объявит джихад против израильского врага и нанесет самые жестокие удары по чувствительным объектам врага, если он будет вовлечен в глупые действия против нашего народа. Наша враждебная позиция по отношению к Израилю принципиальна, гуманна, моральна и религиозна".

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А как только разразился нынешний кризис в Газе, хуситы первоначально выпустили ракеты по израильскому портовому городу Эйлат, настаивая на том, что они прекратят огонь только тогда, когда Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи в палестинский сектор. Но их тактика быстро превратилась в кампанию внезапных нападений на судоходство, которая привела к хаосу в мировых цепочках поставок.

Эксперты считают, что хуситов не остановят атаки Запада, но они будут воспринимать их как подарок: "Это не классическая армия со статичными военными базами. Ополченцы меняют правила войны, и с помощью Ирана у них теперь есть потенциал и опыт для производства беспилотников внутри страны. США и Великобритания очень пространно предупреждали о том, что это вот-вот произойдет, поэтому не было элемента неожиданности".

Ну, а пока США со своими подручными обстреливают хуситские позиции в "диком" Йемене, в "цивилизованном мире" ведущими мировыми экспертами ведется подсчет потенциальных убытков. Экономисты Всемирного банка боятся, что разгорающийся кризис грозит аукнуться всему свету повышением процентных ставок, снижением темпов экономического роста, устойчивой инфляцией и большей геополитической неопределенностью.

В последнем отчете Всемирного банка о перспективах мировой экономики говорится: "Недавние нападения на коммерческие суда, проходящие транзитом через Красное море, уже начали нарушать ключевые морские маршруты, ослабляя цепочки снабжения и увеличивая вероятность возникновения инфляционных проблем. В условиях эскалации конфликтов поставки энергоносителей также могут быть существенно нарушены, что приведет к резкому росту цен на энергоносители. Это может иметь значительные побочные эффекты для цен на другие сырьевые товары и усилило бы геополитическую и экономическую неопределенность, что, в свою очередь, может ослабить инвестиции и привести к дальнейшему ослаблению экономического роста".

А бывший главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джон Ллевеллин оценил вероятность серьезных сбоев в мировой торговле в 30% по сравнению с 10% за неделю до того: "Наблюдается ужасное и неизбежное развитие событий, в результате которого ситуация в Красном море может распространиться на Ормузский пролив и на более широкий Ближний Восток".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705270860


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