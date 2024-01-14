 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.01.2024
02:24  Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин
01:21  100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена, - А.Яшлавский
01:06  Тайвани, родства не помнящие... Победа Лая - худший вариант для Си, - Н.Портякова
00:37  Арабский мир становится заложником ударов по Йемену, - Игорь Субботин
00:32  "Список Эпштейна": педофилия - оружие в президентской кампании США, - В.Михеев
00:30  Элиты вывозят на свалку, - Платон Беседин
00:24  ТВ врет: Положение на фронте отнюдь не такое веселое

00:16  Право сильного и Конец двойных стандартов, - Дм.Попов
00:15  Мифы о теории власти: настоящие элитарии пишут "правила игры", - Андрей Школьников
00:12  Запад превратился в прошлое человечества, - Николай Сорокин
00:11  НАТО идет в Азию. Япония становится проводником альянса в АТР, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 14.01.2024
22:07  Почему замерзает Подмосковье? (видео)
22:00  В Исландии вулкан уничтожает старейший город Гриндавик, идет эвакуация
15:18  Миллер-кадры. Вице-президент российского "Газпромбанка" по пиару Волобуев сбежал на Украину и записался там в тероборону
13:12  Капкан захлопнулся в Йемене: США нарвались на противника, который не может проиграть, - С.Латышев
12:08  Короли и капуста: насколько могущественны криминальные картели, - Виктор Хейфец
12:06  Что БРИКС и новые члены могут дать друг другу? - Мюрсель Байрам
12:04  Оглядываясь на "Русскую весну". Цивилизационный реализм, - Борис Межуев
11:54  В Киев полетят иранские баллистические ракеты
11:53  "Удержаться на вираже". Траектории децентрализации в Советском Союзе и Китае в период реформ
11:50  "Израиль страшно деградирует", - писатель Гидеон Леви
11:42  Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков (кармическая тарология)
11:40  РосТВ: рухнули рейтинги бездарного и брехливого Епрст-канала
11:26  Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает, - Ирина Алкснис
11:02  Экономика ЕС не восстановится в 2024 году, - Чэнь Бо
10:16  Правила получения гражданства изменят в Казахстане
09:07  Демографическую проблему России смогут решить отцы, - Виталий Трофимов
01:02  Африка переселяется в Америку, - Ирина Акимушкина
00:50  Бандеровцы замучили в тюрьме критиковавшего их за зверства амер-журналиста Гонсало Лиру
00:35  Президент Узбекистана: "Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие" (видео)
00:24  "Мясорубку" в Йемене устроили саудиты, а у американцев - "обратка", - Е.Сатановский
Суббота, 13.01.2024
18:25  Казахстанский жеребец Кабирхан выиграл престижные скачки в Дубае
18:16  США ничего не добьются бомбардировками Йемена, - Александра Старк
18:14  The Guardian: Ударом по хуситам Байден добьется того, чего он так долго старался избежать
17:13  На Тайваньских президентских выборах победил кандидат от правящей "анти-пекинской партии" Лай Циндэ
16:39  Гоминьдан может получить большинство мест в парламенте Китайской Республики. Что чревато..., - Пол Хуан
16:10  Шольца обвинили в "пособничестве Кремлю": его возможный преемник призвал готовиться к войне с Россией, - МК
14:48  США готовятся к внутрипартийным выборам, - Д.Моисеев
14:43  Красное море: война против Йемена – шагреневая кожа Америки, - Ю.Борисов
12:50  Президент Путин ставит точку в "курильском вопросе"?
12:25  Кения намерена трудоустроить 10 тысяч своих граждан в России. Новые "собянинцы" собирают чемоданы
12:14  Для англосаксов настало время расплаты, - Петр Акопов
11:37  Спящие ячейки "Хезболлы" в США просыпаются и..., - И.Субботин
11:09  Спикер Госдумы РФ Володин: Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности за удары по Йемену
11:04  Гибель лебедей: экс-сотрудник КазМинэкологии сделал громкое заявление о сбросе воды из Rixos в озеро Караколь
10:55  Что считать патриотизмом? Главное - национальный дух! - Карен Шахназаров
10:54  Что написано на флаге движения "Ансар Аллах" (хуситы), - П.Густерин
10:49  Почему не врезали? Сунак привез в Киев обещание столетней войны, - Роман Рейнекин
10:32  Молчание свинят. Как либерал-релоканты уходят от реальности, - Роман Антоновский
10:23  Байдена жестко разнесли в Конгрессе за "неприемлемое" начало войны в Йемене, - А.Яшлавский
10:10  США покусились на хуситов. Как удары по Йемену могут повлиять на регион, - Эльнар Байназаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин
02:24 15.01.2024

14.01.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Глобальный экономический кризис провоцирует рост военной напряженности по всему миру

По данным Всемирного банка, в 2024 году произойдет самое большое количество вооруженных конфликтов в мире со времен окончания холодной войны. Причина: мировая экономика находится на пути к худшему показателю, сравнимому с началом 1990-х (при этом последние четыре года станут худшими для мировой торговли за последние 49 лет – с рецессии 1975 года). По прогнозу Всемирного банка, в рецессию мировая экономика уйдет также в 2024 году.

Вооруженные конфликты могут быть развязаны и на обоих американских континентах и даже выйти далеко за их пределы. По информации агентства Reuters, комиссия Конгресса США уже пришла к выводу, что страна должна быть готова к одновременной войне против России и Китая, для чего следует резко повысить потенциал как конвенциональных частей, так и ядерного арсенала. Пока американцы строят агрессивные планы в отношении стран Европы и Азии, все более тревожные новости стали приходить из самой Америки.

В начале января Эквадор, т. е. фактически задний двор США, оказался на пороге полномасштабного конфликта. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта". Об этом он объявил в соцсети Х и одновременно приказал вооруженным силам провести военные операции "в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок". Врагами названы более 20 местных и международных бандформирований. Военные вышли на улицы. Экстренная мобилизация силовых структур произошла на фоне захвата вооруженными террористами заложников – журналистов телекомпании TC Televisión прямо во время прямого эфира (13 напавших уже задержаны), а также – сотрудников охраны пяти тюрем.

Боестолкновения начались из-за реорганизации тюрем, благодаря которым из них сбежали 7 января несколько главарей преступного мира. Организованные боевики с оружием напали на полицейских в Кеведо, Гуаякиле, других городах. Наряду с перестрелками на улицах раздались взрывы. Пошли сообщения о силовиках и гибели мирных граждан. По информации Ecuavisa, "для борьбы с мятежом преступных группировок" власти Эквадора стянули в столицу страны Кито танки.

В случившемся сразу же проявился след Вашингтона. Госдеп США заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать Эквадору помощь. Взамен за эти слова президент Эквадора был вынужден озвучить готовность к отказу от военной техники российского производства (включая вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла") и обмену ее на оружие, произведенное США. "Мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование на 200 млн долл.", – сказал Нобоа радиостанции Canela.

Неамериканскую военную технику США будут отправлять на Украину, чтобы ВСУ использовали ее для войны против русских. Происходящее в Эквадоре интересно также тем, что способно, по мнению испанской EL PAÍS, "добавить красок" в предвыборную кампанию в самих США, где и демократы, и республиканцы уже активно разыгрывают карту нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Причем разыгрывают настолько активно, что это может уже в ближайшее время вылиться в ряд вооруженных конфликтов в обеих Америках либо дать им мощный толчок. Вот лишь некоторые потенциальные стороны и очаги конфликтов.

США vs Мексика. Возможность вооруженного противостояния США и Мексики стала явно намечаться уже к лету 2023 года. С середины июня в соцсетях США, Канады и Мексики пользователи активно фиксировали активную переброску больших масс военной техники и авиации. Многочисленные видео, появившиеся в сети, показывают передвижения армейских колонн в Айдахо, Калифорнии, Майями, Нью-Йорке, Сан-Диего, Миннесоте, Пенсильвании, Южной Каролине, Южной Дакоте, а также приграничных штатах самой Мексики. Предлогом конфликта, как и в случае с Эквадором, может стать проведение ВС США операции против мексиканских преступных картелей либо противодействие незаконным мигрантам.

Чили vs Перу. Между этими странами может возобновиться якобы улаженный долгий конфликт по поводу спорных территорий и морских границ обоих государств. Предлог – начавшийся весной 2023 года миграционный кризис на границе с Чили, куда правительство Перу уже направило сотни своих полицейских и военных. Президент Перу Дина Болуарте также сообщала об объявлении чрезвычайного положения во всех приграничных районах. Такое решение было принято из-за миграционного кризиса и "увеличения числа преступлений". Самая напряженная ситуация сложилась у южной границы, через которую нелегалы из Венесуэлы с территории Чили пытаются попасть в Перу, чтобы после этого вернуться на родину либо отправиться на территорию других государств.

Венесуэла vs Гайана. В Южной Америке обостряется ситуация вокруг Гайаны и Венесуэлы, превращающаяся, по мнению американцев, в "Большую Кубу", в которой всем заправляют кубинские спецслужбы, замкнувшие на себя все коммуникации внутри венесуэльских генералов и адмиралов, т. к. армия в Латинской Америке – главный агент властных изменений. Власти Венесуэлы перевооружили свою армию российским оружием и существенно укрепили связи с Китаем, который уже договаривается о создании на Кубе совместного военного тренировочного центра, по факту полноценной военной базы, что повлечет за собой появление китайских военных "на пороге Америки".

Венесуэла, Куба, Китай vs Гайана, Бразилия, США, Великобритания. 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором венесуэльцы одобрили устремления властей по аннексии двух третей территории соседней Гайаны. Это может втянуть в военный конфликт Великобританию, т. к. Кооперативная Республика Гайана является членом Британского содружества наций, а также Бразилию и США, уже продемонстрировавших готовность оказать силовую поддержку территориальной целостности Гайаны.

Аргентина vs Великобритания. Еще один американо-британский конфликт может спровоцировать новый президент Аргентины, заявивший сразу же после победы на выборах о желании вернуть Фолклендские острова и пообещавший активизировать работу по их возвращению. В ответ премьер-министр Великобритании Риши Сунак потребовал прекратить все переговоры с Аргентиной, а министр обороны страны Грант Шэппс направил к берегам Фолклендов сторожевой военный корабль британских ВМС, чтобы усилить давление на Буэнос-Айрес. Ранее Китай обещал Аргентине помочь решить вопрос Фолклендов, т. к. у Пекина имеются свои виды на эти острова – как на логистическую базу для доступа в Антарктиду.

Гаити vs международное сообщество. В начале ноября Совет Безопасности ООН разрешил развернуть международные силы безопасности в Гаити, которая после землетрясения 2010 года, унесшего жизни около 200 тысяч человек, превратилась в откровенный филиал ада, опасный как для собственного населения, так и для жителей окружающих стран. Имеющая самый низкий уровень жизни в западном полушарии Гаити, подобно Эквадору, опасна, прежде всего, как региональный оплот международной организованной преступности и глобальной наркомафии.

Противостояние внутри США. Нарастает напряжение и угроза вооруженного противостояния и внутри самих США. Осенью протестующие, требовавшие прекратить израильские авиаудары по сектору Газа, ворвались силой в Конгресс США. Произошло это во время выступления госсекретаря Э. Блинкена, который был вынужден в течение нескольких минут смотреть, как полиция пыталась выдавить оказавшихся безоружными, но весьма агрессивных активистов из главного правительственного здания США. Прекрасно осознавая, что с середины 2023 года в большинстве штатов больше не потребуется получать разрешение для скрытого ношения оружия. Внутри страны сценарий программирования гражданской войны сегодня реализуется в том числе и через продвижение медийных нарративов – наглядный пример выпускаемый в прокат этой весной голливудский блокбастер "Гражданская война".

"Фабрику грез" не стоит недооценивать в этом плане. Очень многое обыгрывается с ее помощью задолго до реального воплощения событий на политической сцене. Голливудские сценарии – это уже не вариации на тему теории заговора, а инструмент изучения и целевого воздействия на общественное мнение. Примечательно, что сюжет внутреннего противостояния Запада и Востока внутри самих США выстраивается по схожему образу с тем, что имеет место и на глобальном уровне. Кадры "Абрамсов", разъезжающих по городским кварталам Нью-Йорка, и "Апачи", расстреливающего НУРами Белый дом, как никогда реалистичны.

Фактически накануне выборов президента США вступают в эпоху мягкой гражданской войны между республиканцами и демократами, предсказуемый результат которой – невозможность найти точку соприкосновения во внешней политике. При этом экономически США в перспективе получают наибольший профит от почти каждого военного конфликта и интервенции в мире, однако конфликтность собственной внутренней политики может не позволить Вашингтону снять сливки с нового передела миропорядка и навязываемой миру с помощью войн "новой нормальности".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705274640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о продвижении экспорта несырьевых товаров одобрили сенаторы
- Кадровые перестановки
- Государственный советник Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Что происходит на казахстанском рынке микрофинансового кредитования?
- Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году
- Энергия и ресурсы: Казахстан и США провели встречу на форуме в Эр-Риаде
- Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил Мэлис Шампиев
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  