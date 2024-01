Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин

14.01.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Глобальный экономический кризис провоцирует рост военной напряженности по всему миру



По данным Всемирного банка, в 2024 году произойдет самое большое количество вооруженных конфликтов в мире со времен окончания холодной войны. Причина: мировая экономика находится на пути к худшему показателю, сравнимому с началом 1990-х (при этом последние четыре года станут худшими для мировой торговли за последние 49 лет – с рецессии 1975 года). По прогнозу Всемирного банка, в рецессию мировая экономика уйдет также в 2024 году.



Вооруженные конфликты могут быть развязаны и на обоих американских континентах и даже выйти далеко за их пределы. По информации агентства Reuters, комиссия Конгресса США уже пришла к выводу, что страна должна быть готова к одновременной войне против России и Китая, для чего следует резко повысить потенциал как конвенциональных частей, так и ядерного арсенала. Пока американцы строят агрессивные планы в отношении стран Европы и Азии, все более тревожные новости стали приходить из самой Америки.



В начале января Эквадор, т. е. фактически задний двор США, оказался на пороге полномасштабного конфликта. Президент Даниэль Нобоа ввел в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта". Об этом он объявил в соцсети Х и одновременно приказал вооруженным силам провести военные операции "в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок". Врагами названы более 20 местных и международных бандформирований. Военные вышли на улицы. Экстренная мобилизация силовых структур произошла на фоне захвата вооруженными террористами заложников – журналистов телекомпании TC Televisión прямо во время прямого эфира (13 напавших уже задержаны), а также – сотрудников охраны пяти тюрем.



Боестолкновения начались из-за реорганизации тюрем, благодаря которым из них сбежали 7 января несколько главарей преступного мира. Организованные боевики с оружием напали на полицейских в Кеведо, Гуаякиле, других городах. Наряду с перестрелками на улицах раздались взрывы. Пошли сообщения о силовиках и гибели мирных граждан. По информации Ecuavisa, "для борьбы с мятежом преступных группировок" власти Эквадора стянули в столицу страны Кито танки.



В случившемся сразу же проявился след Вашингтона. Госдеп США заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать Эквадору помощь. Взамен за эти слова президент Эквадора был вынужден озвучить готовность к отказу от военной техники российского производства (включая вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла") и обмену ее на оружие, произведенное США. "Мы получим помощь от США. Будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование на 200 млн долл.", – сказал Нобоа радиостанции Canela.



Неамериканскую военную технику США будут отправлять на Украину, чтобы ВСУ использовали ее для войны против русских. Происходящее в Эквадоре интересно также тем, что способно, по мнению испанской EL PAÍS, "добавить красок" в предвыборную кампанию в самих США, где и демократы, и республиканцы уже активно разыгрывают карту нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Причем разыгрывают настолько активно, что это может уже в ближайшее время вылиться в ряд вооруженных конфликтов в обеих Америках либо дать им мощный толчок. Вот лишь некоторые потенциальные стороны и очаги конфликтов.



США vs Мексика. Возможность вооруженного противостояния США и Мексики стала явно намечаться уже к лету 2023 года. С середины июня в соцсетях США, Канады и Мексики пользователи активно фиксировали активную переброску больших масс военной техники и авиации. Многочисленные видео, появившиеся в сети, показывают передвижения армейских колонн в Айдахо, Калифорнии, Майями, Нью-Йорке, Сан-Диего, Миннесоте, Пенсильвании, Южной Каролине, Южной Дакоте, а также приграничных штатах самой Мексики. Предлогом конфликта, как и в случае с Эквадором, может стать проведение ВС США операции против мексиканских преступных картелей либо противодействие незаконным мигрантам.



Чили vs Перу. Между этими странами может возобновиться якобы улаженный долгий конфликт по поводу спорных территорий и морских границ обоих государств. Предлог – начавшийся весной 2023 года миграционный кризис на границе с Чили, куда правительство Перу уже направило сотни своих полицейских и военных. Президент Перу Дина Болуарте также сообщала об объявлении чрезвычайного положения во всех приграничных районах. Такое решение было принято из-за миграционного кризиса и "увеличения числа преступлений". Самая напряженная ситуация сложилась у южной границы, через которую нелегалы из Венесуэлы с территории Чили пытаются попасть в Перу, чтобы после этого вернуться на родину либо отправиться на территорию других государств.



Венесуэла vs Гайана. В Южной Америке обостряется ситуация вокруг Гайаны и Венесуэлы, превращающаяся, по мнению американцев, в "Большую Кубу", в которой всем заправляют кубинские спецслужбы, замкнувшие на себя все коммуникации внутри венесуэльских генералов и адмиралов, т. к. армия в Латинской Америке – главный агент властных изменений. Власти Венесуэлы перевооружили свою армию российским оружием и существенно укрепили связи с Китаем, который уже договаривается о создании на Кубе совместного военного тренировочного центра, по факту полноценной военной базы, что повлечет за собой появление китайских военных "на пороге Америки".



Венесуэла, Куба, Китай vs Гайана, Бразилия, США, Великобритания. 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум, на котором венесуэльцы одобрили устремления властей по аннексии двух третей территории соседней Гайаны. Это может втянуть в военный конфликт Великобританию, т. к. Кооперативная Республика Гайана является членом Британского содружества наций, а также Бразилию и США, уже продемонстрировавших готовность оказать силовую поддержку территориальной целостности Гайаны.



Аргентина vs Великобритания. Еще один американо-британский конфликт может спровоцировать новый президент Аргентины, заявивший сразу же после победы на выборах о желании вернуть Фолклендские острова и пообещавший активизировать работу по их возвращению. В ответ премьер-министр Великобритании Риши Сунак потребовал прекратить все переговоры с Аргентиной, а министр обороны страны Грант Шэппс направил к берегам Фолклендов сторожевой военный корабль британских ВМС, чтобы усилить давление на Буэнос-Айрес. Ранее Китай обещал Аргентине помочь решить вопрос Фолклендов, т. к. у Пекина имеются свои виды на эти острова – как на логистическую базу для доступа в Антарктиду.



Гаити vs международное сообщество. В начале ноября Совет Безопасности ООН разрешил развернуть международные силы безопасности в Гаити, которая после землетрясения 2010 года, унесшего жизни около 200 тысяч человек, превратилась в откровенный филиал ада, опасный как для собственного населения, так и для жителей окружающих стран. Имеющая самый низкий уровень жизни в западном полушарии Гаити, подобно Эквадору, опасна, прежде всего, как региональный оплот международной организованной преступности и глобальной наркомафии.



Противостояние внутри США. Нарастает напряжение и угроза вооруженного противостояния и внутри самих США. Осенью протестующие, требовавшие прекратить израильские авиаудары по сектору Газа, ворвались силой в Конгресс США. Произошло это во время выступления госсекретаря Э. Блинкена, который был вынужден в течение нескольких минут смотреть, как полиция пыталась выдавить оказавшихся безоружными, но весьма агрессивных активистов из главного правительственного здания США. Прекрасно осознавая, что с середины 2023 года в большинстве штатов больше не потребуется получать разрешение для скрытого ношения оружия. Внутри страны сценарий программирования гражданской войны сегодня реализуется в том числе и через продвижение медийных нарративов – наглядный пример выпускаемый в прокат этой весной голливудский блокбастер "Гражданская война".



"Фабрику грез" не стоит недооценивать в этом плане. Очень многое обыгрывается с ее помощью задолго до реального воплощения событий на политической сцене. Голливудские сценарии – это уже не вариации на тему теории заговора, а инструмент изучения и целевого воздействия на общественное мнение. Примечательно, что сюжет внутреннего противостояния Запада и Востока внутри самих США выстраивается по схожему образу с тем, что имеет место и на глобальном уровне. Кадры "Абрамсов", разъезжающих по городским кварталам Нью-Йорка, и "Апачи", расстреливающего НУРами Белый дом, как никогда реалистичны.



Фактически накануне выборов президента США вступают в эпоху мягкой гражданской войны между республиканцами и демократами, предсказуемый результат которой – невозможность найти точку соприкосновения во внешней политике. При этом экономически США в перспективе получают наибольший профит от почти каждого военного конфликта и интервенции в мире, однако конфликтность собственной внутренней политики может не позволить Вашингтону снять сливки с нового передела миропорядка и навязываемой миру с помощью войн "новой нормальности". Источник - fondsk.ru

