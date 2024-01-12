Изврат во власти. Министром экономики Хорватии назначен открытый гей Хабиян

09:31 15.01.2024

Как взрослые. Хорватия обзавелась собственным министром-извращенцем

Алексей Топоров. 12.01.2024



Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал манеру новоутвержденного министра экономики страны Дамира Хабияна позировать в соцсетях в одних плавках.



По словам хорватского президента, Хабиян – гомосексуалист, и он не видит в этом ничего зазорного.



Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал манеру новоутвержденного министра экономики страны Дамира Хабияна позировать в...

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Как сообщает корреспондент "ПолитНавигатора", хорватского президента попросили прокомментировать многочисленные фотографии нового министра экономики и устойчивого развития Дамира Хабияна в одних узких плавках на личной странице в запрещенной в России социальной сети instagram



"Хорошо, Хабиян – гей…. Это вопросы личных интимных пристрастий, личных предпочтений, того, гей кто-то или нет. Хабиян – гей. Он не человек в футляре, он живет полноценной жизнью", – сказал Миланович.



Парламент Хорватии утвердил кандидатуру Дамира Хабияна на посту министра экономики в конце декабря вместо Давора Филиповича. Последний был отправлен в отставку по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств и коррупции. Кандидатуру Хабияна поддержали 77 депутатов Хорватского сабора из 151-го, 35 проголосовали против и один воздержался. Против его кандидатуры выдвигались следующие аргументы, что он никогда не занимался экономикой и является "несерьезным человеком".



Что характерно, ранее будущий министр возглавлял отделение крупнейшей националистической партии Хорватский демократический союз (HDZ) в городе Вараджин.