Мутнейший каз-олигарх Итемгенов прикупает у россиян 32% железнодорожного оператора Globaltrans

10:26 15.01.2024

Основатели Globaltrans выходят из компании

Казахстанский инвестор Кайрат Итемгенов получит 32% железнодорожного оператора

Слияния и поглощения на рынке оперирования железнодорожными вагонами не прекращаются. Вслед за Первой грузовой компанией и "Нефтетранссервисом" основного акционера меняет и Globaltrans. Пакеты четырех основателей компании выкупает казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов, чьи основные активы находятся за пределами логистики - в фармацевтической и гостиничной сферах. Господину Итемгенову будет принадлежать порядка 32% компании, у которой 56% составляет free float. Аналитики считают Globaltrans хорошей инвестицией и дорогим активом с устойчивыми перспективами роста, однако предупреждают, что при продолжении роста парка на сети есть риск того, что государство примет регуляторные меры по его сдерживанию.



Как стало известно "Ъ", крупные акционеры Globaltrans продали свои доли в компании казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Подконтрольная господину Итемгенову Aqniet Capital LLP, зарегистрированная в Казахстане, завершила приобретение долей Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, которыми те владели через Onyx Investments Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Goldriver Resources Ltd соответственно.



В результате сделок Кайрат Итемгенов стал владельцем 26,2% акций Globaltrans (включая небольшие пакеты, приобретенные у несвязанных акционеров).



А после того, как будут закрыты две другие согласованные сделки, по приобретению доли Александра Елисеева и еще одного несвязанного акционера, что ожидается не позже второй половины 2024 года, доля нового собственника в Globaltrans достигнет 31,6%.



В Globaltrans подтвердили эту информацию. Никита Мишин передал "Ъ" через представителя, что намерен направить средства на свои благотворительные и инвестиционные проекты. По информации "Ъ", сделка носит денежный характер, ее сумма неизвестна.



Кайрат Итемгенов входит в список Forbes богатейших бизнесменов Казахстана. Ему принадлежит Aqniet Group, управляющая одной из крупнейших аптечных сетей в Казахстане Europharma и сетью аптек в регионах Arzan Pharm. Также он владеет отелями Movenpick и Pana в Москве, гостиничным комплексом Жетысу в Алматы, где представлены бренды Novotel Living и Ibis, а также крупным подрядчиком, работающим в энергетической сфере - KBI Energy. В логистической отрасли у него есть компания Satti Logistics, занимающаяся доставкой грузов автотранспортом.



Globaltrans - один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов на рынке стран СНГ. Основан в 2004 году Андреем Филатовым, Никитой Мишиным, Константином Николаевым, Сергеем Мальцевым и Александром Елисеевым, которые до последнего момента контролировали порядка 43% в компании. Еще 56% в капитале компании составляет free float.



По итогам первого полугодия 2023 года Globaltrans занимал шестое место в рейтинге операторов Infoline Rail Russia Top. Располагает порядка 66 тыс. вагонов в управлении, в том числе 62 тыс. в собственности на середину 2023 года. Чистая прибыль Globaltrans по МСФО по итогам 2022 года выросла в 1,7 раза, составив 24,9 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась пропорционально до 49,2 млрд руб., скорректированная выручка выросла в 1,4 раза, до 81,6 млрд руб. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль выросла также в 1,7 раза, до 20,9 млрд руб., выручка - на 2%, до 43,3 млрд руб.



Из капитала компании Globaltrans не выходит только один из основателей - Андрей Филатов (его Marigold Investments принадлежит 11,5% акций). Господин Филатов сообщил "Ъ" через представителя, что "не планирует и никогда не планировал" выходить из бизнеса Globaltrans. "Инвестирование в российскую экономику, в том числе в транспортный сектор - ключевое направление в моей работе",- заявил он, выразив уверенность, что "приход нового акционера продолжит укрепление позиций компании на российском рынке железнодорожных перевозок".



По информации "Ъ", новый владелец планирует сохранить менеджмент компании.



Так, действующий председатель совета директоров Globaltrans Сергей Мальцев, перестав быть акционером, намерен остаться в компании и номинироваться в новый состав совета после завершения редомициляции в Абу-Даби. Свои посты также сохранят гендиректор Globaltrans Валерий Шпаков, глава входящего в Globaltrans "Балттранссервиса" Кирилл Прокофьев и другие топ-менеджеры, рассказывает собеседник "Ъ", знакомый с планами нового акционера.



Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает Globaltrans хорошей инвестицией для казахстанского бизнесмена: компания прозрачная, с высокими требованиями к эффективности, располагающая активами в ключевых сегментах полувагонов и владеющая очень перспективным оператором цистерн "Балттранссервис", чьи высокие доходы и устойчивость клиентской базы гарантируют наличие на ключевых площадках собственных поездных формирований.



Globaltrans всегда придерживался консервативной стратегии в закупке подвижного состава и поддерживал высокую долю сервисных контрактов, говорит эксперт, что, с одной стороны, в моменте приводит к чуть более консервативным ожиданиям в плане роста доходов, поскольку на спотовом рынке сейчас чрезвычайно высокие ставки и дефицит парка, а с другой - гарантирует высокую дивидендную доходность для инвестора, который приходит надолго.



Михаил Бурмистров отмечает, что Globaltrans завершает редомициляцию, что означает, что компания сможет вернуться к выплатам дивидендов. Рынок в горизонте двух-трех лет выглядит оптимистично, порог для входа на него из-за дороговизны подвижного состава и ограниченных мощностей вагоностроительных заводов сейчас очень высокий, и поэтому, говорит эксперт, можно понять и господина Филатова, рассчитывающего на рост стоимости компании в перспективе. По его мнению, цена Globaltrans должна находиться где-то на уровне его рыночной капитализации из расчета стоимости в 700–750 руб. за акцию, то есть порядка 128–137 млрд руб.: "Вряд ли возможна сверхвысокая премия, но и оснований для дисконта нет".



В транспортной сфере идет серьезный передел, и он пока не закончился: еще предстоят сделки во втором-третьем эшелоне, уверен замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.



Это приведет на рынок новых игроков, которые внедрят новые подходы, запустят новые тренды. "То, что к нам приходят инвесторы из других стран, вероятно, тоже тренд: они чувствуют уверенность в своих инвестициях и в отдаче от них",- говорит эксперт.



По его мнению, основным риском в операторском бизнесе является то, что прирост парка существенно опережает рост погрузки и грузооборота, поэтому в 2025–2026 годах вероятен коллапс, в ответ на который государство будет вынуждено принять регуляторные меры, ограничивающие поставку парка на сеть. "Возможно, акционеры, предвидя эти сложности, решили на пике стоимости операторских компаний выйти из бизнеса",- полагает господин Савчук.



Наталья Скорлыгина