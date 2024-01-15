Либерал-глобалисты готовят миру новую смертельную пандемию, - С.Аксенов

10:55 15.01.2024

Россия должна игнорировать ВОЗ, как Лукашенко

Сергей Аксенов

Загадочная "болезнь X", которая может унести в 20 раз больше жизней, чем пандемия COVID-19 станет темой обсуждения участников Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет в швейцарской деревушке с 15 по 19 января.



Во встрече под странным названием "Подготовка к болезни Х" примет участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Странным, поскольку речь не идет о каком-то конкретном заболевании.



"Болезнью X" глобальное медицинское начальство называет условную "чуму", которая потенциально может привести к эпидемии международного масштаба. Вероятнее всего, ее вызовет неизвестный человечеству патоген, разъясняют в ВОЗ.



Похоже на очередное "хайли лакли". Еще до СВО британцы стали использовать такую формулировку, чтобы их липовые обвинения (на деле лишь предположения) в адрес России звучали менее лживо. Теперь эстафету подхватили всемирные здравоохранители. Зачем?



Впервые о "болезни X" заговорили еще в 2018 году, когда ее включили в глобальный план ВОЗ по ускорению исследований и разработок во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, таких как вирус Эболы, лихорадка Зика или атипичная пневмония.



Смысл плана в том, чтобы заранее разработать некие "платформы" для вакцин и в случае вспышки заболевания тратить уже меньше времени для доведения их до ума. Звучит разумно - все что можно, лучше сделать загодя, но…



Давосский форум, где будут обсуждать тему, в глазах огромного числа людей давно заработал себе репутацию места, где мировые "кащеи" - денежные мешки на пару со свихнувшимися политиками, мечтающими о господстве, договариваются о том, как с помощью социальной инженерии поработить человечество в своих интересах и в интересах ограниченного числа стран. Страх пандемии, наряду с климатической повесткой и тотальной цифровизацией считают одним из оперативных методов для такого порабощения.



То есть следует отделять сугубо медицинскую проблему - реальные заболевания и риск пандемии от грязных манипуляций этой опасностью в политических целях. Нагнетание ситуации, когда планету заранее пугают 20-кратной по сравнению с ковидом смертностью, как раз похоже на манипуляцию. Почему именно в 20 раз больше умрет людей, а не вдвое или не в 100 раз? Ведь никто даже не знает, какая именно это будет болезнь. Как можно прогнозировать последствия явления, если само оно неизвестно?



Пахнет крысой, говорят американцы в таких случаях. То есть дело нечисто. О масштабах и целях манипуляторов легко догадаться перемножив на 20 число умерших в мире от ковида - 6,9 млн человек (и это еще не учтены косвенные смерти от неоказания медпомощи тем, кому "посчастливилось" заболеть другими заболеваниями). Получается, от "болезни Х" могут умереть до 140 млн человек - почти втрое больше, чем во Вторую мировую войну. Политические последствия массовой гибели людей, видимо, будут сопоставимы.



Столь серьезная цена оправдывает любые подозрения наблюдателей. Лучше перебдеть, чем недобдеть. А что если обсуждение "подготовки к болезни Х" есть форма, способ, этап организации прихода этой новой напасти человечества? Сегодня поговорят в Давосе, завтра об этом напишут все мировые СМИ, послезавтра биг-фарма состряпает заготовки вакцин, а затем новая пандемия станет неизбежностью, подобно тому как не могла не загореться "воронья слободка", все жители которой закупили керосин.



А вот и возможный вариант вируса: в национальном парке "Йеллоустоун" в США зафиксировали случай смерти оленя от хронической изнуряющей болезни (CWD), которая также называется "вирус зомби". Недуг не лечится и приводит к смерти животного. Согласно исследованиям, болезнь представляет риск для нечеловеческих приматов. Результаты этих работ вызывают опасения, что риск заражения есть и для людей, пишет Daily Mail. Ковид, нам сказали, был от летучих мышей. "Болезнь Х" придет от оленей?



Вот, казалось бы, чем стоит заняться американцам - бороться с болезнями у себя дома. Но вместо этого Пентагон наоткрывал сотни биолабораторий по всему миру. Особенно много их на постсоветском пространстве. Испытывают на украинцах, на грузинах, на казахах (их не жалко?) возможности заражения "обычными" заболеваниями в военных, что скрывать, целях. Их причастность к появлению коронавирусу в Ухани тоже известна. Но мировое сообщество проблемы не видит. Кажется, ему не дают ее рассмотреть.



Подготовка к будущей страшной эпидемии идет полным ходом. Британская лаборатория в Портон-Дауне, расширенная после пандемии коронавируса, готовит прототипы вакцин, которые могут быть адаптированы для мифической "болезни X" в течение 100 дней после ее появления (а не 362 дня, потребовавшиеся для создания вакцины от коронавируса). Ученые Портон-Дауна были одними из первых, кто создал биологическое оружие в прошлом веке, напоминает газета The Mirror.



По форме использование вирусов в качестве оружия стало другим. Это уже не способ уничтожить солдат противника, а инструмент изменения социально-экономической ситуации в стране или мире таким образом, чтобы добиться нужных целей без войны. Люди, напуганные угрозой здоровью себя и близких, должны сами согласиться на любые драконовские меры контроля, на то, чтобы вручить ключи от своей жизни некому меньшинству, кукловодам, которые и затеяли эти циничные игры со смертью.



Проводником этого зловещего плана, судя по всему, и является ВОЗ. Ковид был тренировкой, разминкой. Стало ясно, что затягивать пандемию нельзя - люди привыкают и перестают бояться. Она должна быть короткой и куда более смертоносной. Инструмент управления такими процессами уже готовится.



Пандемическое соглашение выведет алгоритмы борьбы с эпидемией из национального подчинения под контроль ВОЗ. Мировая закулиса из Давоса посредством ВОЗ станет вмешиваться в российские дела.



И не стоит думать, что это только про медицину. Верным маркером перерождения ВОЗ стало инкорпорирование ей в свою структуру и планы работы гендерной темы. Объявлено о разработке официальных рекомендаций ВОЗ по "здоровью трансгендерных и гендерно разнообразных людей". Теперь там считают чрезвычайно важным обеспечить "пациентам", желающих "сменить пол", доступ к хирургическим операциям и гормонам. Химически чистый случай предстоящего людоедства в глобальных масштабах.



В этих условиях призыв покинуть ВОЗ выглядит уместным. "Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации", - заявил депутат Госдумы Петр Толстой. Позиция Минздрава до сих пор была противоположной - надо отстаивать свои права в рамках ВОЗ. Также думали в свое время и про G8, и про НАТО, и про ПАСЕ и прочие площадки. И где они все теперь?



По вопросу противодействия мировой жабе на политико-медицинском поле Москве следует присмотреться к опыту Александра Лукашенко. Тот скептически смотрел на охватившее мир ковидное безумие и не торопился гнать Белоруссию в мировое стадо. Его порицали, но со временем выяснилось, что скептики были скорее правы. Умеренные меры реагирования позволили, спасая ковидных больных, не оставлять без медпомощи остальных пациентов. На новом витке пандемического безумия здравый смысл совсем не помешает.



15 янв. 24