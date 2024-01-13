США - мировой злодей и главный источник масштабных потрясений, - Global Times

10:56 15.01.2024

Global Times

Китай



Из-за США мир вступает в эпоху Волан-де-Морта

Global Times: Соединенные Штаты названы основным источником глобальных рисков



Американская консалтинговая компания Eurasia Group назвала 2024 год "эпохой Волан-де-Морта", пишет Global Times. В роли мирового злодея выступят Соединенные Штаты. Они станут основным источником глобальных угроз, которым будет противостоять весь мир.



"В политическом отношении 2024 год - это год Волан-де-Морта", - говорится в последнем докладе, опубликованном по исследованию глобальных политических рисков (Волан-де Морт - отрицательный персонаж из серии романов о Гарри Поттере, главный антагонист, обладающий огромнейшей магической силой и практически достигший бессмертия. - Прим. ИноСМИ).



В своем ежегодном отчете "Основные риски на 2024 год", опубликованном в понедельник, Eurasia Group высказала мнение, что в 2024 году в мировых делах будут доминировать три горячих конфликта: между Россией и Украиной, между Израилем и ХАМАС, а также конфликт Соединенных Штатов с самими собой. В тройку крупнейших глобальных рисков, перечисленных в докладе, входят "США против самих себя", "Ближний Восток на грани" и "Расколотая Украина".



Другими словами, из-за Соединенных Штатов мир вступает в год серьезных угроз - "эпоху Волан-де-Морта", поскольку все три главных глобальных риска связаны с Америкой. Справедливо сказать, что в 2024 году Вашингтон станет главным источником масштабных потрясений.



Согласно тому же докладу Eurasia Group, общественное доверие в США к ключевым институтам, таким как Конгресс, судебная система и средства массовой информации, находится на историческом минимуме, а политическая поляризация и приверженность одной партийной идеологии достигли исторического максимума. В докладе говорится, что, если на следующих выборах нынешний кандидат от республиканской партии Дональд Трамп проиграет действующему президенту Джо Байдену, он снова заявит о массовых фальсификациях и "спровоцирует широкомасштабные кампании запугивания" против работников избирательных комиссий как в красном, так и в синем поясах американского политического спектра. При этом Байдену в конце второго срока будет 86 лет. "Подавляющее большинство американцев не хотят видеть ни того, ни другого кандидата в качестве руководителя нации".



Выборы в США теперь превратились в выбор между "плохим" и "худшим". Американцы беспомощны, но у них нет лучшего варианта. Выборные риски коренятся во внутриполитическом расколе внутри Соединенных Штатов, когда конфликт интересов между демократической и республиканской партиями достиг непримиримой точки. Нынешняя политическая система в США не может преодолевать такие противоречия и конфликты, и это приводит к политическому тупику. А значит, тот, кто в конечном счете вступит в должность президента Соединенных Штатов, не будет иметь возможности указывать стране верный путь, заявил Global Times Люй Сян (Lü Xiang), научный сотрудник Китайской академии социальных наук.



По итогам некоторых опросов, с ростом политической поляризации и социального раскола в политике США американцы все спокойнее относятся к использованию насилия для достижения политических целей. Америка все чаще становятся "Соединенными Штатами политического насилия". Теперь именно США стали тем государством, которое заставляет беспокоиться весь мир.



"Когда внутренние риски в стране достигают определенного уровня, весьма вероятно, что внутренний конфликт выплеснется вовне. Соединенные Штаты хотят переложить свои риски на другие страны и отвлечь внутреннее внимание, заставляя другие государства разделить бремя их внутренних проблем. Это просто ужасает", - сказал Люй.



Что касается двух других главных рисков, с которыми сталкивается мир и которые были упомянуты в докладе, - украинского конфликта и войны в Газе, то США также несут в них неоспоримую ответственность.



Упорство США в расширении НАТО на восток напрямую привело к началу конфликта на Украине, и Соединенные Штаты же стали сейчас самым большим препятствием на пути к прекращению огня. Михаэль фон дер Шуленбург (Michael von der Schulenburg), бывший помощник генерального секретаря ООН, в конце 2023 года сообщил, что "всего через месяц после начала российской военной спецоперации на Украине украинские и российские переговорщики подошли очень близко к соглашению о прекращении огня и принципиальному плану всеобъемлющего мирного решения конфликта". Но "эти мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании. Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, следовательно, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США".



В 2024 году США и некоторые другие западные страны могут в какой-то степени испытать "усталость от Украины" в плане оказания помощи Киеву. Но ожидается, что в связи со стремлением к сохранению своего геополитического преимущества они продолжат использовать Украину в качестве пешки для участия в жесткой конкуренции с Россией.



На другом театре военных действий, в секторе Газа, госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник встречу с израильскими лидерами в Тель-Авиве. Однако стало ясно, что США по-прежнему придерживаются своей позиции "принимать чью-либо одну сторону". И что у них никогда по-настоящему не было намерения и возможностей для содействия миру.



Соединенные Штаты действительно являются источником глобальных рисков. Еще более трагично то, что, хотя Eurasia Group и предсказывает будущие риски, мы все равно не можем их избежать. Более того, американские аналитические центры, консалтинговые фирмы и политики не проявляют никакого интереса к ограничению деструктивных действий США в мире.



В настоящее время одной из основных целей стран всего мира в отношениях с Вашингтоном должно быть недопущение того, чтобы Америка принесла миру еще больше рисков, сказал Ли Хайдун (Li Haidong), профессор Института международных исследований Китая.