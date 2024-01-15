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|Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg
11:38 15.01.2024
В помещении редакции 24.kg проводится обыск
15 января 2024
"Сводка" (АКИpress) – В помещении информационного агентства 24.kg проводится обыск со стороны сотрудников ГКНБ. Об этом редакция сообщила на официальном сайте.
Как пишет редакция, причина обыска неизвестна.
В ГКНБ на вопрос АКИpress ответили, что пока не будут комментировать информацию.