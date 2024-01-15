Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg

11:38 15.01.2024

В помещении редакции 24.kg проводится обыск



15 января 2024



"Сводка" (АКИpress) – В помещении информационного агентства 24.kg проводится обыск со стороны сотрудников ГКНБ. Об этом редакция сообщила на официальном сайте.



