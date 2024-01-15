Одному из столпов южно-казахстанской коррупции Заманбеку Нуркадилову установят памятник

11:40 15.01.2024

Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области



15 января 2024



Казахстанскому политику Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Берик Уали, передает телеканал "Хабар".



