"Спрос колоссальный": В России нуждаются в трудовых мигрантах

13:14 15.01.2024

Ольга Болдырева

13 января 2024



Трудовые мигранты необходимы российским работодателям, но они должны нести ответственность за свои кадры, считают политики.



В Россию приедут 10 тысяч работников из Кении, сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.



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Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН предупредил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.



"Спрос колоссальный, очень многие сферы бизнеса говорят, что им бы еще одну, две, 10 тысяч человек… Я так понимаю, если сейчас разом приедет еще полмиллиона трудовых мигрантов, они все за месяц найдут работу. Разговоры о том, что их много, что они шатаются без дела – это или непонимание, или умышленное вранье. Мигрант, если он приехал и не работает, ему же будет нечего есть – им пособия не платят. Небольшая доля, может, 0,5% приехали заниматься вымогательством и криминалом, может быть… Но абсолютное большинство мигрантов честно трудится на своих рабочих местах, и работодатели каждый год говорят, что нужно еще", - отметил собеседник НСН.



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Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит законопроект, который устанавливает ответственность предприятий за приглашенных трудовых мигрантов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.



""Справедливая Россия" внесла законопроект, вводящий полный запрет на работу мигрантов в таких специальностях, как врачи, провизоры, водители такси, а в ряде сфер – квоты в 5%. Эти инициативы уже принимаются в регионах. Но этого недостаточно, потому что у нас нет точной статистики, какие специальности и какие мигранты нам нужны. Поэтому мы готовим сейчас законопроект, чтобы именно предприятия несли ответственность за тех, кого они нанимают на работу. Тогда у нас не будет вопросов, как соблюдать квоты. Принимаете, вызываете мигрантов, заполняете заявку на нужное число мигрантов, и тогда у нас будет порядок. Вот эти меры позволят понять, какие предприятия каких сотрудников и для каких нужд запрашивают, и понимаем, что они там будут получать зарплату, и что ответственность за них будет нести конкретный работодатель", - сказал Гусев.



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Низкий уровень культуры мигрантов, приезжающих в Россию, становится причиной роста преступности, заявил в интервью НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.



"Конечно, есть тенденция к тому, что мигранты стали чаще совершать преступления. Это связано с низким уровнем их образования и культуры, нежеланием адаптироваться, сложным экономическим положением. Причин для нарушения закона у мигрантов более чем достаточно", - заключил собеседник НСН.



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Трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



"Считаю, что в медосвидетельствование при оформлении патента не мешало бы добавить и медицинское заключение об отсутствии психических расстройств", - добавил он.



Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью "Интерфаксу" о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям, напоминает Telegram-канал "Радиоточка НСН".