В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра

13:16 15.01.2024

Ранее неизвестный родственник самого знакового из всех динозавров, тиранозавра рекса, был недавно идентифицирован в Мексике, сообщает Zakon.kz.



Существо, получившее название Tyrannosaurus mcraeensis, вероятно, бродило по Земле за 7 миллионов лет до появления тиранозавра. Возраст костей датируется 72-73 миллионами лет в период позднего кампана - начала маастрихта, пишет CNN.



Но кости тиранозавра mcraeensis были обнаружены за десятилетия до того, как существо официально получило свое научное название. Около четверти его окаменелого черепа было найдено в 1980-х и начале 90-х годов в районе, ныне известном как Элефант-Бьютт, штат Нью-Мексико. Из-за размера образцов кости первоначально были отнесены Музеем естественной истории и науки Нью-Мексико к тиранозавру, который вырастал до 12 метров в длину и весил 10 тонн.



Исследовательская группа теперь вернется к скальной породе, где был раскопан образец, чтобы посмотреть, смогут ли они найти еще кости.



Айсулу Омарова