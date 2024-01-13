 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.01.2024
15:19  Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе
13:16  В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра
13:14  "Спрос колоссальный": В России нуждаются в трудовых мигрантах
11:40  Одному из столпов южно-казахстанской коррупции Заманбеку Нуркадилову установят памятник
11:38  Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg
11:10  Население Земли ждет войн и экономических конфликтов в 2024 году
11:07  Интервенция, с которой начался "новый мировой порядок"

10:57  Заканчивается 10-дневная свадьба Брунейского принца Абдулы Матина и красавицы Аниши
10:56  США - мировой злодей и главный источник масштабных потрясений, - Global Times
10:55  Либерал-глобалисты готовят миру новую смертельную пандемию, - С.Аксенов
10:53  Век войн? Статья первая, - Сергей Караганов
10:52  Китай строит крупнейший в мире излучатель-синхротрон, чтобы изучать новые миры
10:26  Мутнейший каз-олигарх Итемгенов прикупает у россиян 32% железнодорожного оператора Globaltrans
09:31  Изврат во власти. Министром экономики Хорватии назначен открытый гей Хабиян
02:24  Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин
01:21  100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена, - А.Яшлавский
01:06  Тайвани, родства не помнящие... Победа Лая - худший вариант для Си, - Н.Портякова
00:37  Арабский мир становится заложником ударов по Йемену, - Игорь Субботин
00:32  "Список Эпштейна": педофилия - оружие в президентской кампании США, - В.Михеев
00:30  Элиты вывозят на свалку, - Платон Беседин
00:24  ТВ врет: Положение на фронте отнюдь не такое веселое
00:16  Право сильного и Конец двойных стандартов, - Дм.Попов
00:15  Мифы о теории власти: настоящие элитарии пишут "правила игры", - Андрей Школьников
00:12  Запад превратился в прошлое человечества, - Николай Сорокин
00:11  НАТО идет в Азию. Япония становится проводником альянса в АТР, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 14.01.2024
22:07  Почему замерзает Подмосковье? (видео)
22:00  В Исландии вулкан уничтожает старейший город Гриндавик, идет эвакуация
15:18  Миллер-кадры. Вице-президент российского "Газпромбанка" по пиару Волобуев сбежал на Украину и записался там в тероборону
13:12  Капкан захлопнулся в Йемене: США нарвались на противника, который не может проиграть, - С.Латышев
12:08  Короли и капуста: насколько могущественны криминальные картели, - Виктор Хейфец
12:06  Что БРИКС и новые члены могут дать друг другу? - Мюрсель Байрам
12:04  Оглядываясь на "Русскую весну". Цивилизационный реализм, - Борис Межуев
11:54  В Киев полетят иранские баллистические ракеты
11:53  "Удержаться на вираже". Траектории децентрализации в Советском Союзе и Китае в период реформ
11:50  "Израиль страшно деградирует", - писатель Гидеон Леви
11:42  Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков (кармическая тарология)
11:40  РосТВ: рухнули рейтинги бездарного и брехливого Епрст-канала
11:26  Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает, - Ирина Алкснис
11:02  Экономика ЕС не восстановится в 2024 году, - Чэнь Бо
10:16  Правила получения гражданства изменят в Казахстане
09:07  Демографическую проблему России смогут решить отцы, - Виталий Трофимов
01:02  Африка переселяется в Америку, - Ирина Акимушкина
00:50  Бандеровцы замучили в тюрьме критиковавшего их за зверства амер-журналиста Гонсало Лиру
00:35  Президент Узбекистана: "Если не удовлетворять спрос на новости и аналитику, это будут делать другие" (видео)
00:24  "Мясорубку" в Йемене устроили саудиты, а у американцев - "обратка", - Е.Сатановский
Суббота, 13.01.2024
18:25  Казахстанский жеребец Кабирхан выиграл престижные скачки в Дубае
18:16  США ничего не добьются бомбардировками Йемена, - Александра Старк
18:14  The Guardian: Ударом по хуситам Байден добьется того, чего он так долго старался избежать
17:13  На Тайваньских президентских выборах победил кандидат от правящей "анти-пекинской партии" Лай Циндэ
16:39  Гоминьдан может получить большинство мест в парламенте Китайской Республики. Что чревато..., - Пол Хуан
16:10  Шольца обвинили в "пособничестве Кремлю": его возможный преемник призвал готовиться к войне с Россией, - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе
15:19 15.01.2024

Космическая программа товарища Си самая крутая в истории людей
Дмитрий Капустин

На фото: китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" во время старта с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). (Фото: Роман Баландин/ТАСС)
https://svpressa.ru/science/article/401428/

2024 год в Китае проходит под знаком науки. На новогодние каникулы Пекинская ассоциация науки и технологий организовала большой фестиваль, на котором представили передовые достижения.

В частности, ученые рассказали о перспективах освоения Солнечной системы. Академик Китайской академии наук и научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Ван Цзинсю в интервью Global Times пообещал, что китайские ученые первыми в мире смогут наблюдать северный и южный полюсы Солнца.

А специалист по планетарной геологии из Китайского университета наук о земле (Ухань) Сяо Лун пообещал к 2050 году отправить на Марс пилотируемую миссию, обогнав россиян и американцев.

Китайская богиня Сихэ и великан Куафу объединились для познания Солнца

- Солнце - это вечный вызов для исследований человечества, - говорит Ван Цзинсю, который сам почти полвека посвятил изучению светила. По словам ученого, с научной точки зрения Солнце - идеальный объект для изучения: знания, накопленные в результате исследования ближайшей к нам звезды, послужили руководством для всего изучения Вселенной человеком.

В солнечной физике Кита сейчас передовая научная держава. Наиболее полно китайские астрофизики изучили солнечную активность и магнитные поля Солнца, но все еще существует определенный пробел в исследованиях внутренней структуры светила.

Солнечные исследования в Китае развиваются быстрыми темпами, пишет Global Times. В шестидесятых годах Китай создал лучший в мире солнечный магнитограф - телескоп солнечного магнитного поля Хуайжоу.

Ван напомнил, что в 1999 году с помощью этого телескопа Дэн Юаньюн, в настоящее время директор солнечной наблюдательной станции, китайский академик Ай Госян и он сам стали первыми в мире, кто измерил векторное магнитное поле в полярной области Солнца.

Китай открыл новую эру исследования солнечной энергии в 2021 году успешным запуском первого научно-экспериментального спутника Xihe. Спутник позволяет проводить детальные исследования вращения Солнца и солнечных извержений (протуберанцев). В 2022 году спустя Китай запустил свой первый спутник для комплексного исследования солнечной системы Kuafu.

Сихэ - это имя богини солнца в древнекитайской мифологии, а Куафу - великан в китайской мифологии, который неутомимо преследовал солнце. Благодаря объединению усилий двух спутников Xihe и Kuafu китайские ученые и сумели постичь секреты Солнца.

Впрочем, впереди еще множество открытий. Предстоит, например, повысить точность измерений китайских зондов для получения более точных данных, которые имеют решающее значение для исследования Солнечной системы.

Испарившийся океан Красной планеты открыл секреты китайцам

Специалист по планерной геологии Сяо Лун из Уханя считает, что первая высадка человека на Марс произойдет примерно в 2050 году. Дело в том, что для пилотируемых миссий требуются ракеты большего размера с большей тягой и технологии для безопасного возвращения с Марса на Землю. И вот с ними-то беда - нужно еще работать и работать.

США и Китай сейчас ведут "марсианскую гонку", разрабатывая тяжелые ракеты-носители. Ожидается, что технология безопасного возвращения с Марса будет предварительно апробирована примерно к 2030 году.

- Кроме того, предстоит научиться решать физиологические и психологические проблем, с которыми сталкиваются астронавты во время межзвездного путешествия на большие расстояния, которое продлится не менее 500 дней, - сказал профессор Сяо.

Марс для космических исследований намного важнее, чем Луна, поскольку имеет много общего с Землей и потому позволяет ответить на вопросы о формировании и эволюции планет и Солнечной системы в целом.

По словам Сяо, конечной целью исследователей Марса - понять, существует ли жизнь на Красной планете. Тогда и получится понять, может ли Марс стать вторым домом для людей.

- Краткосрочные визиты или иммиграция на Марс возможны для некоторых людей и, вероятно, будут реализованы в течение этого столетия. Однако все человеческое население вряд ли сможет мигрировать на Марс, говорит профессор Сяо.

А уж ему-то можно верить. Команда Сяо впервые обнаружила свидетельства наличия морских осадочных пород на поверхности Марса. Это значит, что на Марсе когда-то был океан.

- Мне и моим товарищам по команде начали сниться похожие сны об океанах на Марсе. В моем сне океан на Марсе был восстановлен и окружен пышными и густыми лесами. Я мог бы даже идентифицировать каждый тип растительности в лесах, - рассказал Сяо аудитории на новогоднем научном шоу в Пекине.

Сяо также показал карту Марса, созданную китайским марсианским зондом Tianwen-1. Карта имеет пространственное разрешение 76 метров, что делает ее самой точной на сегодняшний день. Появление такой карты именно у Китая демонстрирует, что каких высот достигли именно китайские ученые-астрофизики.

Именно Китай успешно завершил свое первое исследование Марса, выполнив три основные задачи: выход на орбиту, посадка и спуск марсохода.

К настоящему времени человечество провели почти 50 исследований Марса, и уже понятна топография и геология Красной планеты. Но до сих пор есть еще много загадок ранней атмосферы Марса, климата, геологической среды, эволюции магнитного поля и того, существуют ли на планете условия для зарождения жизни

- Мы надеемся, что спутник Tianwen-1 передаст больше высококачественных данных и что марсоход Zhurong сможет продолжить свою работу, - говорит профессор Сяо. - Мы также надеемся, что миссия по возвращению образцов с астероида Tianwen-2 будет выполнена по графику, и что миссия по возвращению образцов с Марса Tianwen-3 будет одобрена как можно скорее.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705321140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года №429
- Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями Школы аналитики
- Кадровая история 2023 года
- Большой проект в действии: запуск 65 ферм увеличит производство молока в стране
- Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул: политолог Ашимбаев об ударах по хуситам
- Инфляция и базовая ставка: лучше, чем в Зимбабве и Турции, хуже, чем в Китае и Армении
- Почему нет толку от болашакеров и молодых министров, рассказал политолог
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к итогам выборов на Тайване
- О ликвидированной нарколаборатории
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  