Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе

15:19 15.01.2024

Космическая программа товарища Си самая крутая в истории людей

Дмитрий Капустин



На фото: китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" во время старта с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). (Фото: Роман Баландин/ТАСС)

https://svpressa.ru/science/article/401428/



2024 год в Китае проходит под знаком науки. На новогодние каникулы Пекинская ассоциация науки и технологий организовала большой фестиваль, на котором представили передовые достижения.



В частности, ученые рассказали о перспективах освоения Солнечной системы. Академик Китайской академии наук и научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Ван Цзинсю в интервью Global Times пообещал, что китайские ученые первыми в мире смогут наблюдать северный и южный полюсы Солнца.



А специалист по планетарной геологии из Китайского университета наук о земле (Ухань) Сяо Лун пообещал к 2050 году отправить на Марс пилотируемую миссию, обогнав россиян и американцев.



Китайская богиня Сихэ и великан Куафу объединились для познания Солнца



- Солнце - это вечный вызов для исследований человечества, - говорит Ван Цзинсю, который сам почти полвека посвятил изучению светила. По словам ученого, с научной точки зрения Солнце - идеальный объект для изучения: знания, накопленные в результате исследования ближайшей к нам звезды, послужили руководством для всего изучения Вселенной человеком.



В солнечной физике Кита сейчас передовая научная держава. Наиболее полно китайские астрофизики изучили солнечную активность и магнитные поля Солнца, но все еще существует определенный пробел в исследованиях внутренней структуры светила.



Солнечные исследования в Китае развиваются быстрыми темпами, пишет Global Times. В шестидесятых годах Китай создал лучший в мире солнечный магнитограф - телескоп солнечного магнитного поля Хуайжоу.



Ван напомнил, что в 1999 году с помощью этого телескопа Дэн Юаньюн, в настоящее время директор солнечной наблюдательной станции, китайский академик Ай Госян и он сам стали первыми в мире, кто измерил векторное магнитное поле в полярной области Солнца.



Китай открыл новую эру исследования солнечной энергии в 2021 году успешным запуском первого научно-экспериментального спутника Xihe. Спутник позволяет проводить детальные исследования вращения Солнца и солнечных извержений (протуберанцев). В 2022 году спустя Китай запустил свой первый спутник для комплексного исследования солнечной системы Kuafu.



Сихэ - это имя богини солнца в древнекитайской мифологии, а Куафу - великан в китайской мифологии, который неутомимо преследовал солнце. Благодаря объединению усилий двух спутников Xihe и Kuafu китайские ученые и сумели постичь секреты Солнца.



Впрочем, впереди еще множество открытий. Предстоит, например, повысить точность измерений китайских зондов для получения более точных данных, которые имеют решающее значение для исследования Солнечной системы.



Испарившийся океан Красной планеты открыл секреты китайцам



Специалист по планерной геологии Сяо Лун из Уханя считает, что первая высадка человека на Марс произойдет примерно в 2050 году. Дело в том, что для пилотируемых миссий требуются ракеты большего размера с большей тягой и технологии для безопасного возвращения с Марса на Землю. И вот с ними-то беда - нужно еще работать и работать.



США и Китай сейчас ведут "марсианскую гонку", разрабатывая тяжелые ракеты-носители. Ожидается, что технология безопасного возвращения с Марса будет предварительно апробирована примерно к 2030 году.



- Кроме того, предстоит научиться решать физиологические и психологические проблем, с которыми сталкиваются астронавты во время межзвездного путешествия на большие расстояния, которое продлится не менее 500 дней, - сказал профессор Сяо.



Марс для космических исследований намного важнее, чем Луна, поскольку имеет много общего с Землей и потому позволяет ответить на вопросы о формировании и эволюции планет и Солнечной системы в целом.



По словам Сяо, конечной целью исследователей Марса - понять, существует ли жизнь на Красной планете. Тогда и получится понять, может ли Марс стать вторым домом для людей.



- Краткосрочные визиты или иммиграция на Марс возможны для некоторых людей и, вероятно, будут реализованы в течение этого столетия. Однако все человеческое население вряд ли сможет мигрировать на Марс, говорит профессор Сяо.



А уж ему-то можно верить. Команда Сяо впервые обнаружила свидетельства наличия морских осадочных пород на поверхности Марса. Это значит, что на Марсе когда-то был океан.



- Мне и моим товарищам по команде начали сниться похожие сны об океанах на Марсе. В моем сне океан на Марсе был восстановлен и окружен пышными и густыми лесами. Я мог бы даже идентифицировать каждый тип растительности в лесах, - рассказал Сяо аудитории на новогоднем научном шоу в Пекине.



Сяо также показал карту Марса, созданную китайским марсианским зондом Tianwen-1. Карта имеет пространственное разрешение 76 метров, что делает ее самой точной на сегодняшний день. Появление такой карты именно у Китая демонстрирует, что каких высот достигли именно китайские ученые-астрофизики.



Именно Китай успешно завершил свое первое исследование Марса, выполнив три основные задачи: выход на орбиту, посадка и спуск марсохода.



К настоящему времени человечество провели почти 50 исследований Марса, и уже понятна топография и геология Красной планеты. Но до сих пор есть еще много загадок ранней атмосферы Марса, климата, геологической среды, эволюции магнитного поля и того, существуют ли на планете условия для зарождения жизни



- Мы надеемся, что спутник Tianwen-1 передаст больше высококачественных данных и что марсоход Zhurong сможет продолжить свою работу, - говорит профессор Сяо. - Мы также надеемся, что миссия по возвращению образцов с астероида Tianwen-2 будет выполнена по графику, и что миссия по возвращению образцов с Марса Tianwen-3 будет одобрена как можно скорее.