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Наконец-то! Ракета хуситов поразила американский сухогруз "Eagle Gibraltar"
18:34 15.01.2024

У берегов Йемена пострадал американский сухогруз, ракета попала в левый бок, но судно осталось на плаву. Байден после недавних ударов по хуситским базам пообещал продолжить, если боевики продолжат мешать международной торговле

В Аденском заливе у берегов Йемена в судно попала ракета, передает Associated Press. Название судна - Eagle Gibraltar, его идентифицировали компании Ambrey и Dryad Global, занимающиеся безопасностью перевозок.

Судно принадлежит американской компании Eagle Bulk. Сухогруз шел под флагом Маршалловых Островов, уточняют со ссылкой на британское ведомство The Sun и Daily Mail. Удар привел к пожару в трюме, но судно осталось на плаву, сообщили в Ambrey.

Ранее о попадании по судну сообщили британские власти. Удар был нанесен примерно в 177 км к юго-востоку от йеменского города Аден, "ракета попала сверху в левый борт судна", сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства. Пока выясняются детали произошедшего ведомство порекомендовало следовать по этому району с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

По судну ударила хуситская группировка "Ансар Аллах", в которой решили, что сухогруз следовал в Израиль. Судно "проигнорировало предупреждения", утверждает йеменский источник телеканала Al Jazeera.

Накануне, 14 января, атаке подвергся американский эсминец "Лабун", находившийся в южной части Красного моря. Ракету удалось перехватить, о наличии пострадавших и разрушений неизвестно.

В ответ на атаки на торговые корабли со стороны хуситов коалиция США и Великобритании нанесла в ночь на 12 января удары по йеменским базам. Погибли пять членов движения хуситов, еще шесть получили ранения. Лондон и Вашингтон подчеркнули, что удары были самообороной в связи с многочисленными нападениями боевиков на торговые суда. "Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли", - пообещал американский президент Джо Байден.

Источник - rbc.ru
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