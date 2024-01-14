Запутанная стратегия окончательного разрешения карабахского конфликта, - А.Аваков

20:24 15.01.2024

Еревану напомнили о поражении в войне

Артур Аваков

14 янв. 24

Никол Пашинян сделал Баку новое предложение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что недавнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева – серьезнейший удар по мирному процессу. В результате переговоры между странами о подписании мирного договора могут быть заморожены. В частности, США и Франция уже не рассматриваются Баку в качестве посредников, а встреча в России даже не обсуждается.



Ереван настаивает, что границы должны быть проведены в соответствии с Алма-Атинской декларацией о создании СНГ. В том документе сказано, что все подписанты, включая Армению и Азербайджан, признают территориальную целостность друг друга в тех рамках, которые были у них в составе СССР. Таким образом, по мнению Пашиняна, нужно всего лишь сделать советскую административную границу между двумя республиками государственной.



"Эти договоренности между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы на встрече в Праге 6 октября 2022 года и в итоговом четырехстороннем заявлении, а также на встрече в Сочи и на трехсторонней встрече в Брюсселе 15 июля 2023 года", – подчеркнул премьер-министр Армении.



Между тем в интервью азербайджанским телеканалам Ильхам Алиев только один раз назвал армянскую столицу Ереваном и семь раз Иреваном. При этом он заявил, что в 1918 году город несправедливо был передан Армении, и это был не последний "подарок".



"После советизации в апреле 1920 года уже в ноябре советское правительство вывело значительную часть Западного Зангезура из состава Азербайджана и передала Армении. Это тоже исторический факт, есть карты, карты начала ХХ века. Есть карта Азербайджанской Демократической Республики, где Зангезур – не восточный или западный, а весь Зангезур является территорией Азербайджана. Это произошло в советское время. Подобные подарки в виде территории продолжались годами. Последний такой подарок был сделан в мае 1969 года, – сказал Алиев. – Именно поэтому они хотели взять за основу карты 1970-х годов. Я спросил, почему именно 1970-х годов? Скажите, объясните мне, какие методологические, политические основания для этого имеются? Никаких".



Пашинян считает, что подобные заявления противоречат логике переговорного процесса. Однако он не исключает, что на позицию Алиева могла повлиять подготовка к досрочным выборам президента Азербайджана. Вместе с тем армянский лидер предложил коллеге заключить договор о контроле за оружием и сообщил о готовности открыть так называемый "Зангезурский коридор" на тех же условиях, на которых работает дорога из Баку в Нахичевань по территории Ирана.



"Интервью Алиева было месседжем Пашиняну, что не надо откладывать подписание мирного соглашения", – сказал "НГ" руководитель азербайджанского Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу. "Вопрос открытия коммуникаций и определения границ станет предметом последующих переговоров. Например, несмотря на то, что Грузия – стратегический партнер Азербайджана, до сих пор между двумя государствами идут переговоры по демаркации границ, по поводу некоторых частей границ есть разногласия. С Россией Азербайджан определил границы буквально несколько лет назад. Значит, определение границ с Армений – это будет длительный переговорный процесс", – полагает эксперт.



При этом Шахиноглу уверяет, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану. Вместо этого Алиев добивается прямых переговоров с Арменией. Впрочем, этот диалог не будет равноправным. Так, Шахиноглу подчеркнул, что Пашинян забыл итоги второй карабахской войны. "Разница между страной-победителем и страной проигравшей заключается в том, что последняя не может диктовать условия первой", – отметил эксперт.



Это выражается как в предложениях Пашиняна относительно оружия, так и в случае с дорогой через Сюникскую область, которую в Азербайджане называют Западным Зангезуром. "Алиев в своем интервью четко заявил, что ни один пограничный переход с Арменией не будет открыт без решения вопроса "Зангезурского коридора". У Азербайджана есть альтернативы выхода на разные рынки, у Армении их нет. Аналогичного требования Баку об открытом коридоре в отношении Ирана нет, в то же самое время количество пунктов пересечения границы между двумя странами увеличилось", – заявил "НГ" Шахиноглу.



В конце 2023 года при посредничестве США была достигнута предварительная договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Однако в первых числах января Ереван посетил старший советник Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно, но в Баку он не полетел. В результате дата встречи в американской столице так и не была озвучена. Судя по всему, переговоров не будет. Примечательно, что в ноябре тоже должны были пройти переговоры в США, но азербайджанская сторона отказалась под предлогом того, что американцы решили не оказывать Баку военной и другой помощи до нормализации его отношений с Ереваном.



Вторым посредником в прошлом году выступала Франция, но после так называемой спецоперации в Нагорном Карабахе Баку отказался от услуг Парижа. Алиеву не понравилось, что французские власти начали вооружать Армению и даже лоббируют в ЕС принятие санкций против Азербайджана. "Франция – это страна, которая сегодня вооружает Армению, обнадеживает ее, обучает ее военнослужащих и подготавливает их к очередной войне", – уверен азербайджанский президент.



Что касается России, то полноценные переговоры на ее территории состоялись в мае 2023-го. При этом Алиев и Пашинян поспорили из-за Лачинского и Зангезурского коридоров. Несмотря на это, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация идет к урегулированию, а нерешенные вопросы "носят чисто технический характер".



Глава Института Кавказа Александр Искандарян считает, что проблемы в переговорах между Баку и Ереваном связаны не с посредниками, а с желанием азербайджанской стороны извлечь максимум преимуществ из своей победы в войне за Карабах. "Вначале Баку заявлял, что посредники должны быть обязательно западными, потом западными, но без Франции, затем вспомнили о России, а сейчас выяснилось, что посредники вообще не нужны. Это все технические уловки для затягивания переговорного процесса. В реальности мирный договор в смысле консенсусного решения конфликта, удовлетворяющего обе стороны, не интересует Азербайджан", – заявил "НГ" Искандарян.