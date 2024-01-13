 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На греческом острове Эвбея археологи раскопали доселе неизвестный 34-метровый храм Артемиды (видео)
21:41 15.01.2024

В Греции археологи раскопали храм Артемиды, где совершались жертвоприношения.

Швейцарские и греческие археологи раскопали храм Артемиды на греческом острове Эвбея. Здание, датируется VII веком до н. э., сообщает Ancient Origins.

Как сообщают археологи, здание "открыло" исследователям немало сюрпризов: оно имело форму апсиды (архитектурный элемент, который перекрывается полукуполом), что является достаточно необычным для того времени, а его размеры были впечатляющими – длина храма достигала 34 метров, пишет издание.



Святилище Артемиды Амаринтской – богини охоты, диких животных и природы – является особым культовым местом, посвященным его поклонению. Удивительным открытием для археологов стали костры или алтари, найденные внутри здания, а не снаружи, как было присуще греческим святилищам. На этих каменных платформах "огонь поглощал жертв животных, принесенных богине", о чем свидетельствуют толстые слои пепла, богатые кальцинированными костями, говорят ученые. Вероятно, дым от жертвоприношений исходил через отверстия в крыше здания.

Рядом с храмом во время недавних раскопок были обнаружены разные артефакты: вазы, оружие и ювелирные украшения. Необычным открытием стала скульптура головы египтянина из слоновой кости.

Во время раскопок также были обнаружены остатки артефактов с более ранних периодов, включая возможное здание IX или VIII века до н. э., бронзовые фигурки животных и терракотовую голову быка позднего бронзового века.

Найденные археологами следы пожара на этом месте свидетельствуют о частичном разрушении храма во второй половине VI в. до н. э. Последующая временная реставрация со стенами из сырцового кирпича предшествовала строительству совершенно нового здания в конце века.

Храм располагался у подножия холма. В результате раскопок на его склонах обнаружили стены, которые, вероятно, были частью фортификационной системы.

Пока археологи изучают свои находки в лабораториях.

Источник - centralasia.media
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